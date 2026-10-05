Bố mẹ chồng có lương hưu cao hơn thu nhập của tôi, chồng vẫn bắt mỗi tháng gửi 5 triệu: Tôi đành dúi tiền rồi bỏ đi thật nhanh

Tôi lấy chồng được gần 5 năm, cuộc sống vợ chồng nhìn chung không có gì quá khó khăn. Chồng tôi mỗi tháng đưa cho tôi 30 triệu để chi tiêu sinh hoạt gia đình, còn tiền lương của tôi thì tôi chủ động giữ lại một phần để tiết kiệm. Tôi rất tiết kiệm, nhưng 2 năm trở lại đây, chồng ép tôi phải gửi tiền cho bố mẹ chồng.

Bố mẹ chồng tôi đều đã nghỉ hưu. Bố chồng làm trong một cơ quan nhà nước, mẹ chồng trước đây là giáo viên, vì thế tổng lương hưu của hai ông bà mỗi tháng còn cao hơn cả mức lương tôi đang nhận. Ông bà có nhà cửa ổn định, không phải nuôi thêm ai, cũng chẳng có khoản nợ nào cần trả. Cuộc sống của ông bà khá thoải mái, thỉnh thoảng còn đi du lịch cùng bạn bè, họ hàng.

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng bố mẹ chồng có lương hưu rồi thì mình không cần quan tâm đến ông bà. Những dịp lễ Tết, sinh nhật, ngày của cha mẹ, tôi vẫn mua quà, biếu tiền và chủ động hỏi han sức khỏe. Có món gì ngon, tôi cũng thường mua mang về cho ông bà. Nhưng chồng tôi lại muốn mọi chuyện phải thành một khoản cố định hằng tháng.

Anh bảo mỗi tháng tôi phải trích từ 3 đến 5 triệu đồng trong số tiền anh đưa để gửi về cho bố mẹ, coi như thể hiện lòng hiếu thảo. Theo anh, bố mẹ nuôi mình khôn lớn, bây giờ dù ông bà có lương hưu thì con cái vẫn phải có trách nhiệm phụng dưỡng. Tôi không phản đối điều đó, nhưng tôi nghĩ sự hiếu thảo không nhất thiết phải được đo bằng một khoản tiền đều đặn như vậy, nhất là khi bố mẹ không thiếu thốn gì.

Thực ra, mỗi tháng có 30 triệu để lo sinh hoạt thì trích ra 3-5 triệu cũng không phải quá khó khăn. Nhưng tôi muốn tiết kiệm. Hai vợ chồng còn nhiều dự định phía trước, trong khi giá nhà đất ngày càng cao, chi phí nuôi con sau này cũng chẳng hề nhỏ. Tôi muốn có một khoản tiền riêng để khi cần không phải ngửa tay đi vay mượn ai.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, nhiều lần tôi mang tiền về biếu, bố mẹ chồng đều từ chối. Ông bà bảo hai vợ chồng cứ giữ lấy mà lo cho tương lai, ông bà có lương hưu đủ sống, không cần con cái phải gửi tiền hằng tháng. Có lần mẹ chồng còn nhẹ nhàng trách tôi đừng nghe lời chồng mà mang tiền về nữa. Tôi chỉ biết cười, nhưng trong lòng lại càng khó nghĩ.

Bởi nếu không đưa tiền, chồng tôi sẽ hỏi. Anh không cần biết bố mẹ có nhận hay không, chỉ cần biết tôi đã đưa tiền chưa. Anh còn nói nếu tôi không muốn làm thì anh sẽ tự gửi về. Tôi hiểu tính chồng mình, nếu anh tự quyết định thì số tiền có khi lên đến cả chục triệu đồng mỗi tháng. Anh vốn thương bố mẹ, lại luôn muốn chứng minh mình là người con có hiếu, nên chẳng mấy khi cân nhắc chuyện tiết kiệm của gia đình nhỏ.

Thế là mỗi lần về thăm ông bà, tôi lại phải tìm cách dúi tiền vào tay mẹ chồng rồi vội vàng ra về. Có hôm bà đuổi theo tận cổng để trả lại, tôi đành nóí thẳng bà cứ cầm lấy cho tôi yên lòng. Tôi biết bà không muốn nhận, nhưng tôi cũng không dám mang tiền trở về nhà vì sợ chồng phát hiện.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao một việc vốn xuất phát từ lòng hiếu thảo lại khiến tôi phải lén lút và lo lắng đến vậy? Tôi không tiếc tiền với bố mẹ chồng, nhưng tôi cũng muốn tiếng nói của mình được tôn trọng. Tôi mong chồng hiểu rằng lo cho tương lai của vợ chồng con cái cũng là một trách nhiệm, chứ không phải cứ gửi thật nhiều tiền về cho bố mẹ mới được xem là người con có hiếu.