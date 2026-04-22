Mỗi tháng mất đi 5 triệu từ bố mẹ chồng, gia đình lập tức chao đảo khiến ai nghe cũng phải giật mình

Mới đây, mạng xã hội Thread xôn xao câu chuyện về một đôi vợ chồng với đứa con nhưng mỗi tháng tiêu hết hơn 20 triệu, trong đó có 5 triệu từ bố mẹ hỗ trợ. Câu chuyện được nhiều người chú ý không phải vì con số quá lớn, mà vì nó quá quen thuộc với nhiều gia đình trẻ hiện nay.

Chi tiêu chưa bao giờ biết 2 chữ "tiết kiệm"

Theo chia sẻ, cô gái tên Hân, kết hôn được 3 năm, có 1 bé gái 2 tuổi. Chồng Hân làm công việc văn phòng với mức lương cố định 10 triệu mỗi tháng. Hân bán hàng online, thu nhập bấp bênh: có tháng 6–7 triệu, có tháng khá hơn thì chạm 10 triệu. Tổng lại, nếu thuận lợi thì gia đình có khoảng 16–20 triệu, nhưng không phải lúc nào cũng đạt được mức đó.

Vấn đề là chi phí không "bấp bênh" như thu nhập. Tiền sữa, bỉm, ăn uống, chi tiêu, đồ chơi quần áo cho con, tiền nhà, điện nước… cứ đều đặn mỗi tháng. Có những lúc Hân tính sơ cũng phải 20-22 triệu mới đủ xoay xở.

May mắn là suốt thời gian qua, bố mẹ chồng đều đặn hỗ trợ 5 triệu mỗi tháng. Nhưng cách đây 2 tháng, mọi thứ thay đổi.

Bố mẹ chồng thông báo sẽ dừng hỗ trợ, nói thẳng là muốn hai vợ chồng tự lo liệu, không thể phụ thuộc mãi.

Tháng đầu tiên, Hân đã thấy rõ sự chênh lệch. Thu nhập không đổi, nhưng thiếu mất 5 triệu, mọi thứ lập tức trở nên căng thẳng. Cuối tháng, hai vợ chồng phải vay tạm để bù vào.

Sang tháng thứ hai, dù đã cố gắng tiết kiệm nhưng tình hình còn tệ hơn. Mới qua 20 ngày mà trong nhà chẳng còn mấy đồng. Những khoản chi không thể cắt, những khoản phát sinh liên tục. Hai vợ chồng thường xuyên cãi cọ vì tiền bạc.

Ảnh minh họa

Khi sự hỗ trợ trở thành thói quen

Câu chuyện của Hân không hiếm. Rất nhiều gia đình trẻ hiện nay đang sống trong trạng thái "có thêm thì thoải mái, thiếu đi thì chao đảo".

Việc bố mẹ hỗ trợ con cái sau khi lập gia đình không phải là điều xấu. Ngược lại, đó là sự quan tâm và chia sẻ rất thực tế. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi sự hỗ trợ kéo dài, nó dễ trở thành một phần mặc định trong thu nhập.

Trước đây Hân chưa từng thực sự tính toán kỹ lưỡng vì luôn có thêm 5 triệu mỗi tháng, nên nhiều khoản chi trở nên dễ dãi hơn một chút, không phải tiêu hoang, nhưng cũng không quá chặt chẽ.

Khi khoản tiền đó biến mất, không chỉ là mất đi 5 triệu, mà là mất đi cả một thói quen chi tiêu đã hình thành từ trước.

Ở góc độ của bố mẹ, việc dừng hỗ trợ cũng có lý do. Họ muốn con cái tự lập hơn, chủ động hơn, thay vì dựa dẫm. Nhưng với con cái đã quen với việc dựa dẫm thì việc cắt khoản hỗ trợ như thế này không khác gì mất đi một phần thu nhập.

Điều khiến nhiều người tranh luận chính là ranh giới giữa "giúp đỡ" và "phụ thuộc". Khi nào thì sự hỗ trợ là cần thiết, và khi nào nó khiến con cái mất đi khả năng tự cân đối cuộc sống của mình?

Làm sao để gia đình cân bằng lại?

Với tình hình hiện tại, điều đầu tiên Hân cần làm không phải là tìm nguồn vay mới, mà là nhìn lại toàn bộ dòng tiền của gia đình.

Thứ nhất, cần xác định mức chi tiêu tối thiểu thực sự cần thiết mỗi tháng. Tách rõ các khoản "bắt buộc" như tiền ăn, tiền con, tiền nhà… với những khoản có thể điều chỉnh. Khi con số này rõ ràng, Hân sẽ biết mình đang thiếu bao nhiêu, thay vì cảm giác mơ hồ.

Thứ hai, cần chấp nhận việc thay đổi thói quen. Những khoản chi trước đây "có thêm thì tiêu" giờ cần được siết lại, không phải cắt giảm cực đoan, mà là ưu tiên đúng thứ.

Thứ ba, tăng tính ổn định của thu nhập. Với chồng Hân nếu chưa thể tăng lương ngay, có thể cân nhắc thêm nguồn thu phụ. Với Hân, việc bán hàng cần được làm đều hơn, thay vì phụ thuộc vào tháng tốt, tháng xấu.

Thứ tư, xây dựng một khoản dự phòng, dù nhỏ. Chỉ cần mỗi tháng để ra một ít, nhưng duy trì đều đặn, để tránh tình trạng vừa qua 20 ngày đã hết tiền như hiện tại.

Cuối cùng, nếu cần, hai vợ chồng có thể trao đổi lại với bố mẹ, không phải để xin hỗ trợ lại như cũ, mà để tìm một cách chuyển tiếp hợp lý hơn, thay vì cắt đột ngột.

Câu chuyện của Hân không chỉ là chuyện thiếu 5 triệu mỗi tháng, mà là bài toán lớn hơn về cách một gia đình vận hành tài chính khi không còn điểm tựa phía sau. Và có lẽ điều khó nhất không phải là kiếm thêm tiền, mà là học cách sống trong khả năng thật sự của mình.