Nhận lương hưu một cục, bố mẹ chồng có quyết định khiến con cháu chóng mặt, 3 năm sau phải đi chạy xe ôm, nhặt đồng nát kiếm sống

Có những câu chuyện trong gia đình nghe qua tưởng nhỏ, nhưng khi kể ra lại khiến người ta vừa buồn vừa không biết nên cười hay nên trách. Đặc biệt là chuyện tiền bạc của người lớn tuổi sau khi về hưu, một khoản tiền tưởng như đủ để an tâm sống những năm tháng sau này, nhưng chỉ cần sai một chút trong cách chi tiêu, mọi thứ có thể đảo lộn rất nhanh. Câu chuyện đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội những ngày gần đây cũng bắt đầu từ một quyết định tưởng chừng rất hợp lý như thế.

Nhận lương hưu một cục, bố mẹ chia luôn cho con cái lấy vốn làm ăn

Mở đầu câu chuyện, chủ nhân bài viết thốt lên: “Nhà chồng tôi có một ‘cú đầu tư’ mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy… chóng mặt.

Bố mẹ chồng tôi về hưu được 3 năm. Ngày nhận tiền hưu một cục, ông bà vui lắm. Cả đời đi làm, tháng nào cũng trông vào đồng lương cố định, giờ tự nhiên cầm một khoản tiền lớn trong tay, ai mà không háo hức.

Ông bà quyết định chia cho các con mỗi người một ít gọi là “lấy vốn làm ăn”, phần còn lại giữ lại để dưỡng già. Lúc đó, cả nhà ai cũng khen ông bà tính toán hợp lý, vừa lo cho con cái, vừa không phụ thuộc.

Nhưng vấn đề bắt đầu từ chỗ ông bà chưa bao giờ quen giữ tiền.

Trước kia, lương về tháng nào tiêu tháng đó. Có hết thì cũng không lo, vì tháng sau lại có. Đến khi cầm một cục tiền lớn, mọi thứ lại khác hẳn.

Ông bà bắt đầu tiêu theo kiểu “để tiền ngứa tay”. Hôm thì mua đồ đắt tiền, hôm thì đãi bạn bè, hôm lại sửa sang nhà cửa, rồi mua thêm cái này cái kia “cho bằng người ta”. Chỉ sau hơn 3 năm, khoản tiền dưỡng già gần như bay sạch, thế là ông bà tất tả đi kiếm tiền mưu sinh.

Bố chồng tôi gần 70 tuổi, bắt đầu đi chạy xe ôm quanh khu. Mẹ chồng thì ngày nào cũng lụi cụi nhặt đồng nát, gom góp từng chút một. Nhìn cảnh đó, tôi vừa thương vừa không biết nên trách hay nên thông cảm.

Vợ chồng tôi và các em chồng bàn bạc, cuối cùng quyết định mỗi người góp 50 triệu mở một sổ tiết kiệm rút lãi hằng tháng cho ông bà chi tiêu. Đúng là hết cách mà”.

Ảnh minh họa

Làm sao để người già về hưu có đủ tiền dưỡng già mà không rơi vào cảnh “tiêu hết rồi mới lo”?

Câu chuyện của chủ nhân bài viết không phải hiếm. Rất nhiều người sau khi về hưu, đặc biệt là nhận tiền một lần, gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính vì chưa quen với việc “tự chia nhỏ để sống lâu dài”.

Một vài cách giúp ổn định tài chính cho người lớn tuổi:

Không giữ toàn bộ tiền mặt trong tay: Khi có một khoản lớn, nên chia nhỏ ngay từ đầu: một phần gửi tiết kiệm dài hạn, một phần ngắn hạn, hạn chế việc rút ra tiêu tùy hứng.

Tạo nguồn thu đều đặn hàng tháng: Gửi tiết kiệm nhận lãi định kỳ hoặc chọn các hình thức chi trả theo tháng giúp tạo cảm giác “có lương”, tránh tâm lý tiêu một lần.

Có người đồng hành quản lý tài chính: Con cái hoặc người thân nên cùng tham gia lên kế hoạch, không phải kiểm soát mà là hỗ trợ để tránh những quyết định bốc đồng.

Phân rõ “tiền sinh hoạt” và “tiền dự phòng”: Tiền chi tiêu hàng ngày nên tách riêng với khoản dự phòng y tế hoặc biến cố, tránh việc dùng lẫn lộn rồi đến lúc cần lại không còn.

Giữ thói quen chi tiêu có kế hoạch: Dù đã về hưu, vẫn nên duy trì thói quen ghi chép, cân đối chi tiêu như khi còn đi làm.

Hạn chế tâm lý “có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”: Đây là điều khó nhất, nhưng cũng quan trọng nhất. Vì khi không còn nguồn thu ổn định, mỗi khoản chi đều cần được cân nhắc lâu dài.

Như vậy thì dù số tiền lớn hay nhỏ, cũng sẽ có kế hoạch rõ ràng, yên ổn, lâu dài.