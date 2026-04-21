Chồng đi chăm mẹ ốm, vợ chết lặng khi thấy tin nhắn 7 chữ của người phụ nữ lạ trong máy anh

Thật sự từ Tết ra đến giờ, cuộc sống của tôi như một guồng quay không nghỉ. Mẹ chồng tôi bị thoái hóa cột sống nặng, phải điều trị lâu dài trong bệnh viện. Thương mẹ, thương vợ con, chồng tôi đành xin nghỉ việc không lương để vào viện chăm bà toàn thời gian. Tôi biết anh vất vả, đêm hôm ngủ không tròn giấc, ăn uống thì thất thường cơm hàng cháo chợ. Nhưng thú thật, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn. Một mình tôi vừa đi làm, vừa chăm hai đứa con nhỏ, vừa lo việc nhà cửa đối nội đối ngoại. Nhiều lúc mệt đến phát khóc, tôi vẫn tự nhủ mình phải cố gắng để anh yên tâm lo cho mẹ.

Thế nhưng, mọi thứ đảo lộn chỉ sau một lần tôi tình cờ cầm vào điện thoại của chồng khi anh tranh thủ về nhà lấy thêm đồ. Một tin nhắn từ số lạ không lưu tên hiện lên trên màn hình: "Hôm nào rảnh em xuống thăm bà".

Lúc đó, tôi thực sự "điếng người", tay chân bủn rủn. Một cảm giác ngơ ngác, khó hiểu bao trùm lấy tôi. Tại sao lại có người phụ nữ nào đó nhắn tin hẹn hò thăm nom mẹ chồng tôi một cách thân thiết như vậy?

Gặng hỏi chồng, anh thản nhiên bảo: "Có gì đâu, đây là bạn quen trong viện. Bạn này cũng có mẹ ốm nằm cùng đợt nên thi thoảng hay đi mua đồ hộ, giúp đỡ nhau mấy việc lặt vặt thôi. Hôm trước nhà cô ấy xuất viện nên có xin số anh để thi thoảng hỏi thăm sức khỏe bà".

Nghe anh giải thích thì có vẻ hợp lý, nhưng khi tìm hiểu thêm, tôi mới biết cô gái đó hiện đang là mẹ đơn thân. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên một nỗi lo lắng, bất an không thể tả nổi. Tôi không muốn nghi ngờ chồng, vì xưa nay anh vốn là người đàng hoàng. Nhưng sự nhạy cảm của đàn bà khiến tôi không tài nào yên tâm được.

Tôi cứ nghĩ mãi về sự đối lập này: Trong khi tôi ở nhà đầu bù tóc rối, xoay xở với đủ thứ việc không tên để anh rảnh rang báo hiếu, thì ở nơi bệnh viện kia, anh lại có thời gian để trò chuyện, để "giúp đỡ nhau" và để một người phụ nữ khác quan tâm đến mẹ mình. Sự việc có thể chưa có gì quá đáng, nhưng cái sự "quen biết tình cờ" này sao mà khiến tôi thấy đắng chát quá.

Tôi có nói ra nỗi lòng mình thì chồng lại gạt đi, bảo tôi cứ "nghĩ đâu đâu", rồi đâm ra bực bội, khó chịu với vợ. Giờ tôi đang thực sự hoang mang, không biết mình đang quá nhạy cảm hay thực sự linh cảm của tôi là đúng? Tôi nên làm gì lúc này để lòng mình được thanh thản đây? Rất mong nhận được sự đồng cảm và lời khuyên từ mọi người.