Mọi người ghen tị vì tôi yêu được đồng nghiệp "xịn" nhất công ty, nhưng sau 3 tháng, tôi muốn bỏ chạy khi nhận ra lý do anh chọn mình

Tùng là đồng nghiệp cùng công ty, hơn tôi hai tuổi, cao ráo, đẹp trai, ăn nói có duyên. Anh còn được lòng đồng nghiệp vì làm việc giỏi, giao tiếp khéo léo, đi đến đâu cũng có người quý mến. Tôi từng âm thầm ngưỡng mộ anh suốt một thời gian dài, mỗi lần gặp đều có chút bối rối. Khi mọi người trong công ty trêu ghẹo, ghép đôi chúng tôi, tôi chỉ cười cho qua, chẳng dám nghĩ xa hơn.

Thế rồi một ngày, Tùng bất ngờ chủ động ngỏ lời yêu. Tôi vui đến mức tối hôm đó nằm mãi không ngủ được, cứ nghĩ mình may mắn như vừa trúng một món quà lớn. Những ngày đầu, tôi luôn háo hức mỗi khi đến công ty, chỉ mong được nhìn thấy anh, được cùng anh ăn trưa hay trò chuyện vài câu.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau hơn một tháng yêu nhau. Tùng biết tôi thường tự chuẩn bị cơm trưa mang đi làm, món nào cũng được bày biện gọn gàng, ngon mắt nên anh ngỏ ý muốn tôi nấu thêm một suất cho anh, vừa tiết kiệm tiền ăn ngoài, vừa đảm bảo vệ sinh. Anh nói bằng giọng nửa đùa nửa thật rằng có bạn gái khéo tay đúng là có phúc.

Tôi nghe vậy thì vui vẻ đồng ý. Lúc ấy, tôi còn nghĩ đây là cách để hai đứa quan tâm nhau hơn. Nhưng tôi không ngờ, một lời nhờ vả ban đầu lại trở thành việc mặc định suốt hai tháng qua.

Từ đó, ngày nào tôi cũng phải chuẩn bị hai suất cơm. Tôi đi làm giờ hành chính, tối về còn giặt giũ, dọn dẹp phòng trọ nên nhiều hôm chỉ muốn ngủ sớm. Vậy mà sáng nào cũng phải dậy sớm hơn gần một tiếng để nấu nướng. Có hôm trời mưa lớn, tôi vẫn phải khoác áo mưa chạy ra chợ mua thực phẩm vì tủ lạnh không còn gì. Những ngày mệt mỏi, tôi chỉ muốn mua tạm bánh mì hoặc ăn ngoài, nhưng nghĩ đến việc Tùng đang chờ cơm, tôi lại cố gắng.

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Điều khiến tôi khó chịu nhất là Tùng dường như coi tất cả những việc đó là hiển nhiên. Anh chưa từng chủ động gửi tôi tiền mua thực phẩm, cũng chẳng mấy khi hỏi hôm nay tôi đã tốn bao nhiêu tiền đi chợ. Thỉnh thoảng, anh còn nhận xét món này hơi mặn, món kia ít thịt, khiến tôi vừa buồn vừa ấm ức.

Trong khi đó, từ ngày yêu nhau đến giờ, Tùng gần như chưa đưa tôi đi ăn một bữa tử tế, quà cáp thì không có, những dịp cuối tuần anh thường bảo bận hoặc muốn nghỉ ngơi. Tôi không phải người coi trọng tiền bạc, nhưng ít nhất tôi cũng mong nhận được sự quan tâm tương xứng với những gì mình bỏ ra.

Có lần tôi thử nói rằng dạo này công việc nhiều, tôi không chắc ngày nào cũng nấu được cơm. Tùng lập tức tỏ vẻ thất vọng, bảo rằng ăn đồ bên ngoài có cảm giác không sạch sẽ, khiến anh hay bị đau bụng. Anh còn nói tưởng có người yêu sẽ được chăm sóc bảo vệ sức khỏe hơn...

Câu nói ấy khiến tôi im lặng rất lâu. Chẳng lẽ yêu một người đồng nghĩa với việc tôi phải gánh thêm trách nhiệm của anh? Tôi bắt đầu để ý lại những điều trước đây mình từng bỏ qua. Tùng rất giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng khi cần bỏ công sức vì tôi, anh lại chẳng mấy nhiệt tình.

Ba tháng trước, tôi từng nghĩ được Tùng yêu là điều may mắn nhất. Còn bây giờ, tôi đang phân vân có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không? Tôi thấy như mình đang bị lợi dụng hơn là yêu đương.