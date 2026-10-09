Quyết tâm theo đuổi chị đồng nghiệp hơn 12 tuổi, chàng trai sững sờ khi chị tiết lộ chuyện quan trọng

Tôi là Cường, 27 tuổi, mới vào công ty được khoảng 6 tháng. Cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu có tình cảm với một người mà ban đầu chính mình cũng không nghĩ sẽ yêu. Chị Lê 39 tuổi, là đồng nghiệp cùng bộ phận. Chị xinh đẹp, trẻ trung, tính tình hòa nhã và luôn khiến những người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Chị chưa từng kết hôn.

Thời gian đầu, tôi khá lăn tăn về khoảng cách tuổi tác. Tôi từng nghĩ, nếu hai người đến với nhau, liệu gia đình có phản đối không, bạn bè sẽ nhìn thế nào, rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao?

Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng mến chị. Từ những câu chuyện nhỏ trong công việc đến những lần vô tình ngồi cạnh nhau ăn trưa, tôi nhận ra mình luôn muốn được nói chuyện với chị nhiều hơn. Tôi từng tự nhủ có lẽ chỉ là cảm giác nhất thời. Nhưng tình cảm không những không giảm mà ngày càng lớn dần.

Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định nếu đã có tình cảm thì cứ thành thật với lòng mình. Tôi không muốn sau này phải tự hỏi "giá như lúc đó mình can đảm hơn". Tôi bắt đầu theo đuổi chị Lê.

Ban đầu, chị từ chối. Chị nói khoảng cách tuổi tác quá lớn và cho rằng tôi còn trẻ, có nhiều lựa chọn phù hợp hơn. Chị cũng không muốn tôi vì cảm xúc nhất thời mà đưa ra một quyết định ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng tôi không bỏ cuộc.

Tôi vẫn quan tâm chị theo cách của mình, không ép buộc hay làm phiền. Khi chị mệt, tôi hỏi thăm. Những hôm chị làm việc muộn, tôi ở lại cùng. Tôi muốn chị hiểu rằng tình cảm của mình không phải sự bốc đồng. Có lẽ sự chân thành ấy dần khiến chị thay đổi.

Ảnh minh họa bằng AI

Một buổi tối, chị bất ngờ hẹn tôi đi ăn. Tôi đã nghĩ có lẽ chị muốn nói về chuyện tình cảm của hai người. Quả đúng như vậy, chị nói rằng chị cũng có tình cảm với tôi. Tôi vui đến mức gần như không biết phải nói gì. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi chị bảo còn một chuyện rất quan trọng muốn nói trước khi cả hai quyết định tiến xa hơn.

Chị mắc một căn bệnh và không muốn sinh con vì việc mang thai có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi sững lại. Chị kể đây cũng là lý do chị chưa từng kết hôn. Trước đây, chị từng có những mối quan hệ nghiêm túc, nhưng khi bạn trai hoặc gia đình họ biết chị không muốn và không thể sinh con, mọi chuyện cuối cùng đều dừng lại.

Chị nói với tôi điều này vì muốn tôi biết sự thật ngay từ đầu. Nếu tôi không thể chấp nhận, chị cũng hiểu. Trên đường về hôm ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi thực sự mến chị Lê. Tôi yêu sự dịu dàng, trưởng thành và cách chị đối xử với mọi người. Tôi cũng biết khoảng cách 12 tuổi chưa bao giờ là điều khiến tôi thay đổi tình cảm. Nhưng chuyện con cái lại là một vấn đề khác.

Tôi từng nghĩ đến một gia đình nhỏ của mình, có vợ, có những đứa trẻ chạy nhảy trong nhà, những bữa cơm có tiếng cười con trẻ. Đó là điều tôi mong muốn từ lâu. Bây giờ, đứng trước người phụ nữ mình yêu, tôi lại phải tự hỏi liệu mình có thể từ bỏ mong muốn ấy hay không.

Có lẽ tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ thật kỹ về điều mình mong muốn trong cuộc sống, thay vì chỉ quyết định bằng cảm xúc của hiện tại.

Tôi thương chị, nhưng cũng hiểu rằng tình yêu đôi khi không chỉ cần sự rung động. Có những lựa chọn liên quan đến cả một cuộc đời, và tôi không muốn vì sợ mất một người mà sau này khiến cả hai cùng phải tiếc nuối.

Tâm sự của độc giả!