Đưa đồng nghiệp nam về nhà qua đêm, sáng hôm sau cả công ty đồn ầm: Sếp gọi vào phòng yêu cầu một việc khiến tôi tức giận nghỉ luôn

Tôi 30 tuổi, làm ở một công ty truyền thông. Ở đó tôi quen Hùng, cùng phòng nhưng khác nhóm. Hùng là người khá kín tiếng, làm việc nghiêm túc, chúng tôi thỉnh thoảng đi ăn trưa hoặc uống cà phê sau giờ làm. Hai người có cảm tình với nhau nhưng chưa bao giờ công khai yêu đương vì công ty có "luật ngầm" cấm yêu đương chốn công sở.

Tối hôm đó, sau một buổi liên hoan của nhóm, Hùng đưa tôi về. Vì trời mưa lớn, đường ngập, lại thấy anh có vẻ mệt nên tôi bảo anh vào nhà nghỉ tạm. Tôi ở một mình, phòng khách còn một chiếc sofa nên nghĩ đơn giản sáng hôm sau anh về là xong.

Nhưng sáng hôm sau, khi tôi vừa đến công ty, tôi đã cảm nhận được những ánh mắt khác thường. Người thì nhìn tôi rồi cười, người lại ghé tai nhau nói nhỏ. Đến gần trưa, tôi mới biết chuyện mình và Hùng qua đêm cùng nhau đã trở thành chủ đề bàn tán khắp công ty.

Có người nói chúng tôi yêu nhau. Có người còn đồn rằng hai đứa đã qua lại từ lâu nhưng cố tình giấu mọi người. Tôi bực nhưng nghĩ chuyện rồi cũng qua, không ngờ cuối giờ, sếp gọi tôi vào phòng.

Sếp nói thẳng công ty không cho yêu đương trong nội bộ để tránh ảnh hưởng công việc. Nếu tôi và Hùng đang có quan hệ tình cảm thì một trong hai phải nghỉ việc.

Tôi lập tức phản ứng. Tôi nói chỉ vì một đêm Hùng ngủ nhờ nhà tôi mà công ty sa thải một trong hai người là vô lý. Tôi còn cho rằng chuyện đời tư của nhân viên không nên bị can thiệp quá sâu miễn chúng tôi làm tốt công việc được giao thì chẳng có quyền gì cấm đoán.

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Sếp vẫn giữ nguyên quan điểm, thậm chí nói nếu tôi không chấp nhận tự viết đơn xin nghỉ thì sếp sẽ có đơn buộc thôi việc cho tôi.

Lúc ấy tôi nóng giận. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nên nói thẳng rằng nếu công ty soi mói cả đời sống riêng tư của nhân viên thì tôi cũng không cần ở lại. Tôi nộp đơn ngay hôm đó. Bước ra khỏi công ty, tôi vẫn nghĩ mình đã làm đúng. Tôi tin với kinh nghiệm nhiềm năm, chẳng mấy khó khăn để tìm một công việc mới.

Nhưng tôi đã nhầm. Một tháng rồi hai tháng trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được nơi nào phù hợp. Chỗ thì lương thấp, chỗ yêu cầu công việc không đúng chuyên môn, chỗ lại có môi trường tôi không muốn gắn bó. Khoản tiền tiết kiệm bắt đầu vơi đi từng tháng.

Điều khiến tôi khó chịu hơn là Hùng cũng biến mất. Sau hôm tôi nghỉ, anh chẳng gọi điện, chẳng hỏi han. Tôi nhắn vài lần cũng không thấy trả lời. Sau đó nghe một người bạn cũ nói Hùng đã nghỉ luôn và gần như không liên lạc với ai trong công ty.

Đến lúc ấy tôi mới thấy quyết định ngày hôm đó của mình quá vội vàng.

Nếu hôm đó tôi bình tĩnh hơn, nếu tôi chịu ngồi lại nói chuyện với sếp, có lẽ mọi chuyện đã khác. Công việc bốn năm không dễ gì xây dựng, vậy mà chỉ vì tự ái và nóng giận, tôi đã bỏ đi trong vài phút. Có những lúc trong công sở, đúng hay sai chưa chắc quan trọng bằng việc mình đủ tỉnh táo để biết điều gì đáng giữ lại.