Bệnh tả trên thế giới đang phức tạp: Bộ Y tế thông tin và khuyến cáo

Theo cảnh báo từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch tả đang có nguy cơ lây lan diện rộng, đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Dịch tả diễn biến phức tạp trên toàn cầu: Cảnh báo khẩn từ WHO

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo về tình hình dịch tả đang trở nên phức tạp trên toàn cầu. Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có hơn 409.000 ca mắc và gần 4.800 ca tử vong được ghi nhận tại 31 quốc gia.

Dịch tả diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Ảnh: AFP

Mặc dù số ca mắc có giảm so với năm ngoái, nhưng số ca tử vong lại tăng mạnh tới 46%, đặc biệt ở khu vực châu Phi. Đây là con số đáng báo động, cho thấy mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh đang ngày càng cao.

WHO đánh giá nguy cơ lây lan dịch tả giữa các quốc gia là rất cao, khi một số nước không có dịch trong nhiều năm nay lại bất ngờ bùng phát trở lại. Chính vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Hiện, Bộ Y tế đã chủ động liên hệ với WHO để cập nhật, trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh trên toàn cầu, đánh giá nguy cơ mắc bệnh tả tại Việt Nam. Đòng thời, theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin hàng ngày diễn biến tình hình dịch bệnh, báo cáo kịp thời Chính phủ khi có tình huống bất thường xảy ra; điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch kịp thời.

Bộ Y tế thông tin và khuyến cáo về bệnh tả