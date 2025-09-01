Trong bối cảnh màn ảnh cổ trang Trung Quốc đang bước vào mùa phim sôi động, Thượng Công Chúa đã kịp ghi dấu ấn ngay từ ngày khai máy 31/8. Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Y Nhân Khuê Khuê, bộ phim không chỉ quy tụ dàn diễn viên trẻ trung, giàu thực lực mà còn gây ấn tượng mạnh bởi phần tạo hình được đánh giá là "xé truyện bước ra", mỗi khung hình đều nịnh mắt, toát lên khí chất cung đình lẫn sự lãng mạn của tiểu thuyết nguyên tác.

Với dàn biên kịch - đạo diễn uy tín, cùng màn tái hợp được mong đợi của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sau Cửu Trọng Tử, khán giả đặt nhiều kỳ vọng rằng Thượng Công Chúa sẽ tạo nên cơn sốt mới ngay khi lên sóng.





Dàn cast trong mơ, hứa hẹn chemistry bùng nổ

Điểm khiến fan phấn khích nhất chính là màn tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sau thành công của Cửu Trọng Tử.

Mạnh Tử Nghĩa đảm nhận vai Mộ Vãn Dao - nàng công chúa cao quý, kiêu hãnh nhưng ẩn chứa nhiều bi thương. Lý Quân Nhuệ vào vai Ngôn Thượng - vị vương gia vừa trầm tĩnh vừa ôn nhu, là nhân vật trung tâm trong câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm.





Bên cạnh đó, dàn diễn viên phụ cũng gây tò mò: Ngô Hán Khôn trong vai Dương Tự, Lý Hiếu Khiêm vai Vi Thụ. Đặc biệt, Toàn Y Luân trở lại màn ảnh cổ trang trong vai Lưu Văn Cát, cùng sự góp mặt của hai khách mời nổi tiếng Dư Ngải Lỗi (Ngư Thành An) và Hồ Hạnh Nhi (Mộ Ngưng Sương), tạo thêm sức hút đa thế hệ cho dự án.

Đội ngũ sản xuất chất lượng gồm biên kịch Biên Cự Hà Phương, đạo diễn Tần Trăn Zoe từng được khen ngợi với phong cách dựng phim tinh tế, khắc họa nhân vật giàu chiều sâu. Sản xuất: Tencent Video & Truyền hình Tân Lệ - những đơn vị đứng sau loạt phim cổ trang hot. Sự kết hợp này khiến khán giả kỳ vọng Thượng Công Chúa sẽ trở thành "bom tấn cổ trang" kế tiếp.





Phim xoay quanh Công chúa Đan Dương - Mộ Vãn Dao (Mạnh Tử Nghĩa) nhận thánh chỉ rời Trường An đến Lĩnh Nam cầu phúc cho cố Hoàng hậu - thân mẫu của nàng. Trên đường hồi kinh, một biến cố bất ngờ khiến nàng gặp gỡ Ngôn Thượng (Lý Quân Nhuệ), chàng thư sinh tài tuấn.

Từ những lần giúp đỡ nhau trong hiểm cảnh núi non, tình cảm giữa công chúa và thư sinh dần nảy nở. Sau đó, nhờ sự nâng đỡ của Mộ Vãn Dao, Ngôn Thượng đặt chân vào chốn triều đình, bộc lộ tài năng xuất chúng và kết giao với những thanh niên tài tuấn đương thời.

Khi quốc gia lâm vào cảnh "trong giặc ngoài thù", Ngôn Thượng không ngại dấn thân nơi tiền tuyến, cùng công chúa sát cánh tiêu diệt gian thần, bảo vệ sơn hà. Tình yêu của họ cũng từ khói lửa chiến loạn mà bền chặt, cuối cùng kết thành duyên phận.





Tạo hình nịnh mắt, vibe "cổ trang cung đình"

Ngay trong ngày khai máy, loạt hình hậu trường đã gây bão mạng xã hội. Mạnh Tử Nghĩa khoác lên mình bộ váy gấm đỏ rực, tóc búi cao tinh xảo, ánh mắt kiêu sa. Lý Quân Nhuệ trong trang phục trắng ngà, gương mặt thư sinh nhưng ẩn chứa uy nghiêm. Netizen bình luận: "Cứ như nhân vật bước thẳng ra từ tranh minh họa", "Mạnh Tử Nghĩa hợp vai công chúa đến mức choáng váng".





Fan nguyên tác cũng tỏ ra hài lòng khi các chi tiết tạo hình bám sát bối cảnh lịch sử trong tiểu thuyết, đồng thời vẫn giữ được nét thẩm mỹ điện ảnh hiện đại.

Tuy mới chỉ khai máy, nhưng hashtag #ThượngCôngChúa đã nhanh chóng leo top tìm kiếm Weibo. Hàng chục nghìn bình luận thể hiện sự háo hức:

- "Mong ngóng ngày lên sóng để được xem chemistry của Mạnh Tử Nghĩa – Lý Quân Nhuệ thêm lần nữa".

- "Tạo hình đẹp đến mức mình đã lưu ngay làm hình nền điện thoại".

- "Chỉ mới hậu trường thôi đã thấy khí chất hoàng gia, phim chính thức chắc chắn bạo".

Rõ ràng, sức hút của Thượng Công Chúa không chỉ đến từ nguyên tác đình đám, mà còn từ sự chỉn chu trong khâu sản xuất và chiến lược casting đúng đắn.

Sau thành công của những dự án cổ trang trước, Tencent Video đang đặt nhiều niềm tin vào Thượng Công Chúa như một tác phẩm có thể dẫn đầu xu hướng cuối năm. Với câu chuyện tình yêu - quyền lực, cộng thêm bối cảnh cung đình lộng lẫy và dàn cast đang được fan "ship" nhiệt tình, bộ phim hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt khi phát sóng.