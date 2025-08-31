5 bộ phim xuyên không nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ: Xem một lần là nhớ cả đời!

Xuyên không từng là một trong những thể loại hot nhất của phim truyền hình Hoa ngữ. Những câu chuyện nhân vật từ hiện đại lạc về quá khứ (hoặc ngược lại) vừa lãng mạn, vừa kịch tính đã tạo nên cơn sốt suốt nhiều năm. Trong hàng loạt tác phẩm từng ra mắt, có 5 bộ phim được khán giả nhớ mãi và được coi là dấu mốc của dòng phim xuyên không.

1. Cỗ Máy Thời Gian (Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên)

Ra mắt năm 2001, Cỗ Máy Thời Gian (tên khác: Tầm Tần Ký) được xem là tác phẩm tiên phong mở ra trào lưu phim xuyên không. Nội dung xoay quanh đặc công Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc) tình nguyện tham gia thử nghiệm máy thời gian để níu giữ tình yêu. Trớ trêu thay, anh lại bị đưa về hơn 2000 năm trước, gặp gỡ Tần vương Doanh Chính (Lâm Phong) trước khi vị vua này thống nhất thiên hạ.

Không chỉ gây sốt với nội dung gay cấn và được xếp vào hàng ngũ kinh điển, Cỗ Máy Thời Gian còn được khen ngợi nhờ bối cảnh đẹp mắt, phần lớn được quay tại Trung Quốc Đại Lục - điều hiếm thấy ở phim TVB thời điểm đó. Năm 2018, phiên bản remake của Đại Lục do Trần Tường đóng chính lại thất bại thảm hại càng khiến khán giả thêm nhớ bản gốc.

2. Tình Yêu Vượt Thời Gian (Từ Tranh, Trương Đình)

Phát sóng năm 2002, Tình Yêu Vượt Thời Gian được xem là bộ phim xuyên không đầu tiên của Đại Lục. Chuyện phim kể về 2 cô gái hiện đại vô tình xuyên về thời Minh trong một lần đánh nhau ngay giữa trung tâm triển lãm. Một người rơi thẳng vào hoàng cung, gặp gỡ cháu trai hoàng đế Chu Nguyên Chương; người kia lại lưu lạc dân gian, vướng vào mối tình với hoàng tử Chu Đệ.

Với kịch bản pha trộn giữa lịch sử, hài hước, lãng mạn cùng yếu tố giả tưởng, phim nhanh chóng đạt rating hơn 10%, con số trong mơ ở thời điểm năm 2002. Trên Douban, Tình Yêu Vượt Thời Gian cũng giữ mức điểm 7.9, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ, đồng thời đặt nền móng cho dòng phim xuyên không ở Đại Lục.

3. Cung Tỏa Tâm Ngọc (Dương Mịch, Phùng Thiệu Phong)

Nếu Cỗ Máy Thời Gian khởi xướng thì Cung Tỏa Tâm Ngọc chính là bộ phim đưa thể loại xuyên không lên đỉnh cao. Năm 2011, câu chuyện về cô gái Lạc Tình Xuyên (Dương Mịch) từ hiện đại quay về thời Khang Hy đã tạo nên cơn sốt toàn châu Á. Giữa chốn cung đình đầy hiểm nguy, Lạc Tình Xuyên vướng vào tam giác tình yêu với Bát A Ca (Phùng Thiệu Phong) và Tứ A Ca (Hà Thịnh Minh).

Phim đạt rating trung bình 2.48%, một con số rất cao thời điểm phát sóng. Sau thành công của Cung Tỏa Tâm Ngọc, hàng loạt nhà sản xuất ồ ạt làm phim xuyên không, biến thể loại này thành "món ăn khoái khẩu" của khán giả đầu thập niên 2010.

4. Bộ Bộ Kinh Tâm (Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long)

Được quay trước nhưng phát sóng sau Cung Tỏa Tâm Ngọc, Bộ Bộ Kinh Tâm (2011) vẫn kịp ghi dấu nhờ nội dung sâu sắc. Nhân vật Trương Hiểu (Lưu Thi Thi) bất ngờ xuyên không về thời Khang Hy, trở thành tiểu thư Mã Nhĩ Thái Nhược Hy và vô tình bị cuốn vào cuộc chiến của 9 hoàng tử tranh ngôi vua.

Khác với màu sắc tươi sáng của Cung Tỏa Tâm Ngọc, Bộ Bộ Kinh Tâm mang hơi thở bi thương, khắc họa tình yêu không trọn vẹn giữa Nhược Hy và Tứ A Ca (Ngô Kỳ Long). Dù rating chỉ 1.45%, bộ phim lại được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật, để lại dư âm mạnh mẽ. Sau này, Hàn Quốc từng remake lại Bộ Bộ Kinh Tâm và để IU, Lee Jun Ki đóng chính nhưng hiệu ứng không thể vượt qua bản gốc.

5. Thái Tử Phi Thăng Chức Ký (Trương Thiên Ái, Thịnh Nhất Luân)

Năm 2015 khi thể loại xuyên không bắt đầu bão hòa, Thái Tử Phi Thăng Chức Ký lại bất ngờ trở thành hiện tượng. Thái Tử Phi Thăng Chức Ký kể về anh chàng ăn chơi Trương Bằng chẳng may xuyên về cổ đại, lại còn "nhập" vào thân xác của Thái tử phi Trương Bồng Bồng (Trương Thiên Ái). Từ một gã trai phóng túng, anh buộc phải học cách sống như một người phụ nữ chốn hậu cung, đồng thời nảy sinh tình cảm thật sự với Thái tử Tề Thịnh (Thịnh Nhất Luân).

Hài hước, táo bạo và đầy mới mẻ, bộ phim đã tạo cú nổ lớn trên mạng, đưa Trương Thiên Ái và Thịnh Nhất Luân vụt sáng. Đến nay, Thái Tử Phi Thăng Chức Ký vẫn được coi là webdrama xuyên không thành công nhất trong 10 năm qua.