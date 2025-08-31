Bé gái Vbiz đeo kính cận nép sau lưng mẹ Hoa hậu nay cao vượt trội, visual cỡ nào mà 99% bình luận trầm trồ?

Sau gần 2 thập kỷ đặt chân vào showbiz, Hoa hậu Nguyễn Thuỳ Lâm vẫn có sức hút riêng. Không còn xuất hiện trong những hoạt động giải trí, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 thường xuyên chia sẻ cuộc sống làm mẹ bỉm, kinh doanh. Không chỉ gây chú ý vì nhan sắc "lão hoá ngược", Thuỳ Lâm còn khiến nhiều người ngưỡng mộ về cuộc sống hôn nhân viên mãn, chồng cưng chiều, con cái ngoan ngoãn.

Đặc biệt, cô con gái có tên thân mật là Mon, năm nay 12 tuổi của Hoa hậu Thuỳ Lâm và chồng doanh nhân có độ hot chẳng kém cạnh mẹ mỗi khi "lên sóng". Nói đâu xa, hình ảnh mới nhất của bé Mon khi xuất hiện cạnh mẹ nhận về vô số lời khen ngợi, trầm trồ vì "dậy thì" quá thành công. Nếu 2-3 năm trước, Mon chỉ là cô gái nhỏ xíu, đeo kính cận nép sau lưng mẹ thì nay nhóc tỳ cao gần 1,75m, vượt cả mẹ Hoa hậu. Không chỉ thế, tiểu thư hào môn còn sở hữu nụ cười toả nắng, góc nghiêng xinh xắn. Với đà này, nhiều người tin rằng bé Mon sẽ sớm nhập hội những mỹ nhân Vbiz, có khi lại "nối gót" mẹ trở thành hoa hậu tương lai.

Hoa hậu Thuỳ Lâm dạo phố cùng con gái cưng, nhan sắc bé Mon gây ấn tượng

Bé Mon mới 12 tuổi đã cao gần 1,75m, khuôn mặt xinh xắn như "bản sao" của mẹ Hoa hậu

Khoảnh khắc chung khung hình của Thuỳ Lâm và con gái khiến netizen khen ngợi

Con gái của Thuỳ Lâm dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng được mẹ tập lối sống và ăn mặc rất giản dị

Hoa hậu Thuỳ Lâm hiện có 2 con tên Mon và Su. Cô từng chia sẻ quy tắc dạy con cực nghiêm khắc: "Từ nhỏ, Su đã được bố mẹ rèn cho nếp sống như trong môi trường quân đội, đúng 7h30 là mẹ gọi dậy, tối muộn nhất 8h30 là ngủ. Khi đi ngủ là tự lên giường ngủ, bố mẹ không phải bế ẵm, à ơi. Đến giờ ăn là ngồi đúng vào bàn ăn dành cho Su, không chạy lung tung khắp nơi hoặc 'khua chiêng gõ trống'. Trừ khi hôm nào mệt, mẹ bế lên đi khắp nhà hoặc dỗ cho chơi đồ chơi để Su ăn. Có thể vì thế mà Su lớn lên không nhõng nhẽo và rất dễ bảo. Khi chơi xong, Su biết tự cất đồ chơi về chỗ cũ. Khi nào đến giờ ngủ, bố mẹ chỉ nhắc một lần là bé tự giác làm theo".

Còn với cô con gái Mon, Thuỳ Lâm rất để ý chuyện ăn uống, rèn tập luyện thể thao để tăng chiều cao cho con. Thuỳ Lâm cho biết hiện tại 2 mẹ con đã cùng size quần áo, bé còn cao hơn cả mẹ. Cô chia sẻ chế độ ăn uống của 2 bé khá đa dạng, ăn được nhiều món từ Á sang Âu, đặc biệt một ly sữa đầy vào mỗi sáng là thói quen cô đã duy trì cho 2 con từ bé đến lớn. Ngoài ra, các hoạt động thể thao, giải phóng năng lượng cũng giúp kích thích tăng trưởng chiều cao.

Cách đây ít năm, bé Mon chỉ đứng ngang vai, còn nép sau lưng mẹ

Thế nhưng ở hiện tại, tiểu thư hào môn đã "vượt mặt" mẹ Hoa hậu

Vào những năm đầu thập niên 2000, Thuỳ Lâm là ca sĩ, diễn viên được nhiều khán giả mến mộ. Một trong những bộ phim gắn liền với tên tuổi của cô là Kiều nữ và đại gia. Cho đến năm 2008, Thùy Lâm bất ngờ đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Sau đó, cô có cơ hội đại diện nước nhà chinh chiến tại Miss Universe 2008 và lọt vào Top 15 chung cuộc. Với thành tích này, Thùy Lâm cũng chính là nàng hậu đầu tiên giúp nhan sắc Việt vào top tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.

Sau thành công tại cuộc thi quốc tế, Thùy Lâm dần có vị trí nhất định trong làng giải trí. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp lên hương thì cô gây bất ngờ khi quyết định lên xe hoa với ông xã Anh Tuấn vào năm 2010. Cũng từ đó nàng hậu lui về hậu trường, thỉnh thoảng mới chia sẻ ảnh gia đình viên mãn với công chúng.

Hiện tại, Thùy Lâm vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ đáng ngưỡng mộ, cô ghi điểm với phong cách đơn giản, thanh lịch. Khi nhận được những lời khen về nhan sắc "lão hóa ngược", nàng hậu chia sẻ bản thân là một người không biết trang điểm và cho rằng nhờ vào việc chăm sóc da tốt nên cô mới có thể giữ được tuổi xuân.