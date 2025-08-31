Con gái nữ diễn viên Vbiz bị bại não: Nhiễm khuẩn từ trong bụng mẹ, 14 tuổi như bé sơ sinh

Nữ diễn viên Minh Cúc là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình qua nhiều bộ phim như Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Độc đạo.... Cô tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và là học trò nghệ sĩ Anh Tú.

Diễn viên Minh Cúc cho biết, cô kết hôn năm 2010 và hạ sinh con gái Tú Minh vào năm 2011. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Trong suốt quá trình mang thai, nữ diễn viên đã chủ động tìm hiểu kiến thức thai sản và luôn tuân thủ chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Khi đến ngày sinh, Minh Cúc bị vỡ ối nhưng không xuất hiện cơn đau chuyển dạ, vì vậy bác sĩ chỉ định chờ sinh thường. Không ngờ, trong quá trình này, em bé đã thải phân su vào bụng mẹ khiến nước ối chuyển sang màu xanh. Do không được cấp cứu kịp thời, con gái cô vừa chào đời đã rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn nặng, các cơ quan nội tạng đều bị ảnh hưởng, dẫn đến suy gan, suy thận và tim.

Minh Cúc từng nuôi hy vọng con gái khi chào đời sẽ nối nghiệp mẹ, trở thành một diễn viên. Thế nhưng, khoảnh khắc đón con cũng là lúc cô phải đối diện với cú sốc lớn nhất cuộc đời. Ở tuổi 14, con gái của Minh Cúc vẫn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, không thể tự nhai nuốt, chỉ ăn được những món mềm như cháo, sữa hay sinh tố. Để chăm sóc con, nữ diễn viên thường phải vừa bế con trên tay, vừa cố gắng làm mọi công việc khác.

"Được 20 ngày tuổi thì con dừng tim một lần nữa. Bao nhiêu loại kháng sinh mạnh đều vào con hết. Trong suốt thời gian con nằm viện, đôi lần bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần, bất cứ lúc nào con cũng có thể bị dừng tim. Mới 20 ngày, con phải phẫu thuật để đặt 1 thiết bị ở trong tim. Tôi nằm viện với con khoảng hơn 2 tháng từ lúc sinh", Minh Cúc từng chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết hành trình nuôi con là chuỗi ngày dài đầy gian nan, thử thách tuy nhiên chị chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. "Con tôi dù không may mắn như bao bạn nhỏ khác nhưng vẫn là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng. Nhìn con cười là tôi có thêm động lực để sống và làm việc", Minh Cúc tâm sự.

Hiện tại, cô vẫn đang độc thân và không có ý định lập gia đình để dành toàn bộ tâm huyết, sức lực và tình cảm cho con. Cô cho hay: "Mọi người hỏi tôi có tính đi bước nữa không? Tôi bảo không, vì cũng chỉ đến thế mà thôi. Tình yêu nam nữ có date hết còn tình yêu gia đình với con cái là không bao giờ hết date, mãi mãi. Thời gian tôi dành hết cho Tú Minh thì còn thời gian nào yêu nữa".

Minh Cúc xúc động cho biết đã chuẩn bị tâm lý cho ngày con ra đi. Cô tâm sự: "Mỗi năm tôi đều chụp ảnh cho con, lưu lại những khoảnh khắc của 2 mẹ con rất nhiều và luôn có ảnh đẹp và chính diện với con. Tôi biết con có thể ra đi bất cứ lúc nào nên chuẩn bị sẵn những bức ảnh đẹp nhất của con.

Mọi người hỏi tôi liệu lúc đó có ổn không? Nhưng không ổn cũng phải ổn. Đến thời điểm này, tôi nghĩ, con còn sống ngày nào là tôi phải bù đắp cho con hết tất cả ngày đó. Mình không biết lúc đó mình thế nào nhưng biết trước thì chắc là không bị bất ngờ quá".