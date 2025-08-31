Hoa hậu Việt một thời vướng lao lý: U40 bán hàng online, sống lạc quan, chưa muốn lấy chồng

Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987 tại Hà Nội. Cô giành vương miện Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007. Sau đăng quang, người đẹp không vội lấn sân showbiz mà tập trung cho việc học đại học. Năm 2009, cô về nước và dần thu hút chú ý qua các công việc chụp ảnh thời trang, làm MC, diễn viên, viết nhạc.

Năm 2015, Phương Nga dính vòng lao lý. Sau 18 tháng bị tạm giam, Phương Nga được cho tại ngoại vào ngày 29/6/2017. Tới đầu tháng 2/2019, vụ án liên quan đến cô được Công an TPHCM ra quyết định đình chỉ. Như vậy, sau gần 3 năm mang thân phận bị can, cô được khôi phục quyền công dân.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga.

Khi nhìn lại khoảng thời gian thăng trầm này, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga chia sẻ trên báo Tiền Phong rằng, trong thời gian gặp biến cố, cô đã suy nghĩ và nhìn nhận lại bản thân.

Cô muốn được chuộc lại lỗi lầm với chính bản thân, với người thân và với xã hội. Cũng như có thể đền đáp những ơn nghĩa, sự bao dung và vị tha mà mọi người đã dành cho mình.

“Tôi không muốn làm phụ lòng những ai đã cổ vũ, động viên và thậm chí ra mặt bênh vực cho tôi. Tôi xin cảm ơn và sẽ sống một cuộc sống có ý nghĩa bằng cách chuộc lại lỗi lầm và đền ơn, đáp nghĩa”, nàng hậu nói (nguồn: báo Tiền Phong).

Đồng thời nàng hậu cũng mong muốn sống một cuộc sống ý nghĩa, đóng góp cho cộng đồng dù là nhỏ.

Nàng hậu hiện tại sống bằng nghề livestream bán hàng online.

Cô còn livestream bán hàng ở nước ngoài.

U40 tận hưởng cuộc sống độc thân, an yên.

Kể từ sau ồn ào vướng vòng lao lý, hoa hậu Phương Nga sống cuộc sống bình lặng tại TPHCM. Từ đầu năm 2024, cô nghỉ công việc làm văn phòng và chuyển sang nghề livestream bán hàng online để có thu nhập ổn định, chủ động về thời gian.

“Công việc livestream vui lắm. Tôi trân trọng những gì đang có và hạnh phúc vì được nhiều người yêu thương, ủng hộ, thăm hỏi, động viên mỗi lần lên sóng", hoa hậu nói (nguồn: Ngôi Sao).

Ngoài ra, Phương Nga cũng cho biết, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng chưa sẵn sàng trở lại màn ảnh. Tuy không quay lại showbiz nhưng nàng hậu sinh năm 1987 thỉnh thoảng vẫn góp mặt mặt trong các sự kiện, talkshow, hội ngộ bạn bè nghệ sĩ.

Hồi tháng 3 năm nay, cô còn đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình kiêm giám khảo vòng casting một chương trình truyền hình thực tế. Những lúc rảnh rỗi, cô đi du lịch với bạn thân và dành thời gian chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Người đẹp vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, nhan sắc trẻ trung ở tuổi U40 với chiều cao 1m64 và cân nặng 46 kg.

Ở tuổi 38, Trương Hồ Phương Nga vẫn độc thân. Cô không vội nghĩ đến tình yêu, hôn nhân. Cô hài lòng với cuộc sống một mình.