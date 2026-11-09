Đi ăn cưới bạn thân của chồng, tôi bất ngờ được cô dâu kéo vào nhà vệ sinh rồi hỏi một câu khó hiểu

Chồng tôi có một nhóm bạn thân từ thời đại học, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau ăn uống, đi du lịch. Tôi cũng quen mặt hầu hết mọi người, chỉ riêng một người bạn tên Hùng là ít khi tiếp xúc vì anh sống ở nước ngoài nhiều năm.

Tháng trước, Hùng tổ chức đám cưới sau khi trở về Việt Nam. Chồng tôi nhận được thiệp mời từ rất sớm và còn vui vẻ nói rằng đây là người bạn anh quý nhất trong nhóm. Tôi cũng chuẩn bị váy áo, nghĩ đơn giản rằng hai vợ chồng sẽ có một buổi gặp gỡ bạn bè vui vẻ.

Nhưng ngay khi vừa đến nơi, tôi đã nhận ra cô dâu có vẻ chú ý đến mình. Trong lúc chụp ảnh cùng mọi người, chị liên tục nhìn tôi như muốn xác nhận điều gì đó. Tôi nghĩ có lẽ chị đã từng gặp mình ở đâu nên cũng chủ động mỉm cười chào hỏi.

Ảnh minh họa

Đến lúc tiệc gần bắt đầu, cô dâu bất ngờ tiến lại, nhẹ nhàng nắm tay tôi rồi nói muốn nhờ tôi một chút việc. Chị đưa tôi vào nhà vệ sinh, nhìn quanh một lượt rồi hỏi một câu khiến tôi vô cùng khó hiểu: “Chị có phải là người trong bức ảnh chụp ở Đà Lạt năm 2013 không?”.

Tôi sững người. Đó là chuyến đi cách đây hơn 10 năm, khi tôi còn chưa cưới. Tôi từng đi Đà Lạt cùng một nhóm bạn đại học, nhưng không hiểu tại sao cô dâu lại biết chuyện ấy.

Trong ảnh là một nhóm người đứng trước quán cà phê, tôi cũng có mặt ở đó. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là người đứng cạnh tôi trong ảnh chính là Hùng, chú rể hôm nay.

Tôi bắt đầu nhớ lại. Năm ấy, tôi từng tham gia một chuyến đi cùng nhóm bạn của một người quen. Hùng là người khá vui tính, chúng tôi có nói chuyện vài lần nhưng không thân thiết. Sau chuyến đi, mọi người gần như không liên lạc nữa. Tôi chưa từng nghĩ chuyện đó có gì đặc biệt.

Cô dâu kể rằng trước khi cưới, chị từng xem lại những bức ảnh cũ trong máy tính của Hùng. Trong đó có một tấm ảnh anh chụp riêng với tôi ở Đà Lạt, phía sau còn ghi một dòng chú thích: “Người con gái ấy”.

Chị đã hỏi Hùng về bức ảnh ấy. Ban đầu anh chỉ nói đó là một người bạn cũ, nhưng sau đó mới kể rằng năm 2013, anh từng có cảm tình với tôi. Khi ấy, anh định ngỏ lời nhưng biết tôi đang tìm hiểu một người khác nên không tiến xa hơn. Vài năm sau, anh ra nước ngoài làm việc và cả hai cũng không còn liên lạc.

Điều khiến cô dâu băn khoăn không phải chuyện chồng từng thích một người trước đây. Chị chỉ muốn biết liệu tôi và Hùng có từng có một mối quan hệ tình cảm nào mà chị chưa được nghe kể hay không.

Tôi thành thật nói rằng giữa chúng tôi chưa từng có chuyện yêu đương. Tôi thậm chí còn không biết anh từng có cảm tình với mình. Bức ảnh chụp riêng mà chị nhìn thấy thực ra được chụp trong lúc cả nhóm nhờ một người đi đường cầm máy giúp.

Nghe xong, cô dâu thở phào. Chị bảo đã suy nghĩ về chuyện này mấy ngày, thậm chí từng định hỏi thẳng tôi nhưng lại sợ khiến cả hai khó xử. Chị không muốn bắt đầu cuộc hôn nhân bằng sự nghi ngờ, càng không muốn vì một chuyện cũ chưa rõ ràng mà làm mất vui ngày cưới.

Tôi trở lại bàn tiệc với khá nhiều suy nghĩ. Chồng tôi vẫn vui vẻ trò chuyện với bạn bè, hoàn toàn không biết cuộc nói chuyện vừa rồi. Tôi cũng không kể ngay vì thấy đó là chuyện riêng giữa cô dâu và chú rể, hơn nữa mọi hiểu lầm đã được giải quyết.

Tuy nhiên, trên đường về, tôi vẫn nghĩ mãi về câu chú thích trong bức ảnh. Một người có thể giữ lại kỷ niệm về một người từng khiến mình rung động, nhưng điều đó không có nghĩa họ chưa từng thật lòng với người hiện tại.