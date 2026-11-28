Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải phát hiện mẹ gặp chuyện nguy hiểm tính mạng qua một chiếc camera, trong khi anh trai sống ngay cạnh nhà lại thờ ơ đến mức khiến tôi không thể hiểu nổi.

Mẹ tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, sống một mình trong căn nhà cũ ở quê. Bố mất đã lâu, anh cả lấy vợ và xây nhà ngay sát bên cạnh mẹ, còn tôi lập gia đình ở thành phố, cách nhà gần trăm cây số. Vì không thể thường xuyên về thăm, tôi lắp camera ở phòng khách và ngoài sân để tiện theo dõi mẹ. Hằng ngày, tôi vẫn gọi điện hỏi han, nhắc mẹ ăn uống, đi lại cẩn thận.

Vậy mà một chuyện kinh hoàng đã xảy ra mà tôi không hề hay biết.

Tối hôm ấy, tôi mở camera xem mẹ đã ăn cơm chưa thì tình cờ thấy cảnh bà bị ngã ở sân do camera tự động phát hiện có người và ghi lại. Mẹ nằm bất động rất lâu, mãi khoảng 3 tiếng sau mới lục đục cử động, cố gắng tự ngồi dậy rồi chậm chạp đi vào giường nằm. Nhìn cảnh ấy, tôi thực sự hoảng loạn. Nghĩ đến việc mẹ đã nằm dưới sân suốt mấy tiếng đồng hồ mà không có ai biết, tôi vừa thương vừa sợ.

Tôi lập tức gọi cho anh cả, yêu cầu anh sang kiểm tra và đưa mẹ vào viện chụp khám. Thế nhưng anh chỉ sang thăm một lúc rồi gọi lại, bảo mẹ vẫn tỉnh táo, không có biểu hiện gì bất thường nên tôi đừng lo lắng quá. Tôi nghe vậy cũng tạm yên tâm, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm.

Ảnh minh họa

Hai ngày sau, mẹ bắt đầu đau đầu dữ dội, không ăn uống được, cả ngày chỉ nằm trên giường. Tôi gọi điện hỏi thì mẹ nói mệt, không muốn làm gì. Tôi càng nghe càng bất an, liên tục gọi anh cả sang xem tình hình. Ban đầu anh vẫn cho rằng mẹ già yếu nên đau nhức là chuyện bình thường, huống chi vào đúng lúc thời tiết thay đổi. Tôi phải nói đi nói lại, thậm chí gần như cầu xin anh đưa mẹ đi khám thì anh mới miễn cưỡng đồng ý.

Kết quả khiến tôi bàng hoàng. Bác sĩ thông báo mẹ bị tụ máu não, đồng thời có tổn thương tủy sống, nguy cơ liệt rất cao. Tôi nghe mà chân tay rụng rời, chỉ nghĩ nếu hôm đầu tiên anh đưa mẹ vào viện ngay sau cú ngã thì liệu tình hình có khác đi không?

Tôi gọi điện trách anh, hỏi tại sao thấy mẹ ngã nghiêm trọng như vậy mà chỉ sang nhìn qua rồi về. Anh lập tức vùng vằng, nói tôi chẳng về chăm mẹ ngày nào, chỉ biết ngồi một chỗ sai khiến người khác.

Tôi nghẹn lời. Tôi biết mình cũng có lỗi vì không thể ở cạnh mẹ thường xuyên, nhưng chẳng lẽ vì thế mà anh có thể bỏ qua tình hình sức khỏe của bà? Anh sống ngay sát nhà, chỉ cần để tâm thêm một chút, có lẽ mẹ đã không phải chịu đựng một mình suốt những ngày ấy.

Bây giờ tôi chỉ mong mẹ qua khỏi, còn chuyện trách móc anh trai, tôi cũng chẳng biết phải nói thêm điều gì. Tôi chỉ lo cho mẹ, sợ mẹ liệt thì thực sự khổ.