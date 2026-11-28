Tôi làm dâu nhà chồng gần 9 năm. Bố chồng tôi có một mảnh đất rộng ở quê, trong đó có khu vườn bỏ trống nhiều năm. Ông từng muốn cải tạo nơi đó thành một khu vườn trồng cây dược liệu, kết hợp làm nơi sinh hoạt cho người cao tuổi trong làng. Nhưng ý tưởng ấy bị cả nhà phản đối. Mọi người cho rằng ông đã lớn tuổi, dự án tốn kém mà chẳng biết có thu lại được gì không.

Bố chồng vẫn âm thầm tìm hiểu, ghi chép từng loại cây, từng khoản chi phí. Có lần ông còn đưa tôi xem bản vẽ khu vườn, nói rằng nếu làm được, ông muốn người già trong làng có chỗ đi lại, trò chuyện, còn những người khó khăn có thể đến xin cây thuốc về trồng.

Tôi không hiểu hết những kiến thức ông nói, nhưng tôi biết đó là điều ông thật sự tâm huyết.

Ảnh minh họa

Tháng trước, bố chồng gọi hai gia đình con trai về ăn cơm, thông báo muốn chia đất khi còn khỏe mạnh. Anh chồng tôi và chị dâu đều rất quan tâm đến phần đất mặt đường. Chị dâu cười tươi, nói nếu được phần ấy thì anh chị sẽ xây nhà mới, sau này tiện kinh doanh.

Khi bố chồng hỏi tôi có mong muốn gì không, tôi chỉ xin ông một điều.

Tôi nói: “Con không xin thêm đất. Con chỉ xin bố cho con được tiếp tục làm khu vườn mà bố đã ấp ủ. Nếu bố đồng ý, con muốn cùng bố hoàn thiện dự án ấy, để công sức và tâm huyết của bố không bị bỏ dở”.

Cả bàn ăn im lặng. Chị dâu nhìn tôi như thể không hiểu tại sao tôi lại chọn một việc chẳng đem lại lợi ích rõ ràng. Anh chồng còn nói rằng dự án ấy đã bị cả nhà bàn đi bàn lại nhiều lần, làm gì có khả năng thành công.

Tôi không tranh cãi. Tôi chỉ lấy ra tập tài liệu mình đã chuẩn bị từ trước, trong đó có kế hoạch chia khu trồng cây, dự toán chi phí và phương án vận hành từng giai đoạn. Tôi đã âm thầm tìm hiểu suốt nhiều tháng, bởi tôi không muốn nhìn thấy bố chồng ngày càng buồn khi nhắc đến ước mơ của mình.

Bố chồng lật từng trang, rồi ngẩng lên nhìn tôi. Ông không nói nhiều, chỉ bảo rằng cuối cùng cũng có người chịu nghiêm túc lắng nghe điều ông muốn làm.

Tôi không biết dự án sẽ thành công đến đâu. Nhưng tôi nghĩ, có những thứ đáng được tiếp tục không phải vì chắc chắn sinh lời, mà vì nó chứa đựng tâm huyết của một người đã dành cả đời để vun vén cho gia đình.

Ngày hôm ấy, tôi không nhận thêm một mét đất nào. Nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình được cả nhà nhìn nhận bằng một cách khác. Ông nhìn tôi mỉm cười: "Thế này chẳng may 1 ngày bố ngủ rồi mãi không dậy nữa thì cũng yên tâm rồi"...