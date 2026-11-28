Từng đi du lịch châu Âu chỉ vì muốn "khóc ở Paris" sau khi chia tay bạn trai cũ, Hồng Phấn không ngờ chuyến đi ấy lại mở ra một chuyện tình xuyên biên giới. Sau 4 năm yêu xa, cô gái Việt và người đàn ông Bỉ quyết định đăng ký kết hôn, dù hiện tại vẫn đang yêu xa.

Đặc biệt, tình yêu ấy còn khiến Hồng Phấn thay đổi khi từ một cô gái vốn không thích trẻ con, cô dần học cách mở lòng, xây dựng tình cảm với con trai riêng của chồng.

Cô gái quyết tâm "có khóc cũng phải khóc ở Paris", hút hồn "tổng tài" Châu Âu chỉ qua một lần "quẹt"

Hồng Phấn (SN 1995) và Matthias De Wit (SN 1982, Bỉ) quen nhau trong một tình huống mà đến nay, khi nhắc lại, cả hai vẫn cảm thấy đó là một sự trùng hợp thú vị.

Cách đây 4 năm, sau khi kết thúc mối tình cũ, Hồng Phấn quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch châu Âu kéo dài hơn 10 ngày.

"Lúc đó mình chia tay bạn trai cũ, muốn sang Paris khóc nên đặt tour đi du lịch một mình. Mình đi qua Pháp, Đức, Bỉ, ngang qua cả nơi anh ấy sinh sống nhưng lại không gặp nhau ở Bỉ mà gặp tại Hà Lan. Hai ngày cuối ở Amsterdam, vì đi một mình hơi buồn nên mình bật ứng dụng hẹn hò lên cho vui" - Hồng Phấn kể.

Thời điểm ấy, Matthias đã làm việc tại Hà Lan được 7 năm. Trùng hợp thay, hôm Hồng Phấn dùng app hẹn hò cũng là ngày nghỉ lễ ở Amsterdam. Không biết lịch nghỉ, Matthias vẫn đến công ty như thường lệ. Thấy công ty đóng cửa, anh cũng mở ứng dụng hẹn hò để cho đỡ chán.

Trong số 4 người Hồng Phấn kết nối được trên ứng dụng, Matthias là người duy nhất có thời gian gặp cô. Sau buổi hẹn đầu tiên, anh tiếp tục mời cô đi ăn tối vào ngày hôm sau, trước khi cô trở về Việt Nam.

Kết thúc chuyến du lịch, Hồng Phấn nghĩ cuộc gặp gỡ ấy chỉ là một kỷ niệm đẹp, tất cả dừng lại ở trời Tây. Dù Matthias vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhưng vì bận rộn với công việc ở Việt Nam, đôi khi phải 3-4 ngày sau cô mới trả lời tin nhắn anh.

Không ngờ, trong lúc cô còn chưa hồi âm tin nhắn, Matthias đã đặt vé máy bay sang Việt Nam.

Chỉ 2 tháng sau lần gặp đầu tiên, người đàn ông Bỉ có mặt tại Việt Nam dù chưa có số điện thoại của cô, cũng không biết địa chỉ nhà. Bạn bè của Matthias từng nghi ngờ khả năng Hồng Phấn đã có người yêu ở Việt Nam, song anh vẫn quyết định thực hiện chuyến đi này để gặp bằng được Hồng Phấn.

Hai lần từ chối lời tỏ tình, "tổng tài" châu Âu vẫn không bỏ cuộc

Trong chuyến du lịch Việt Nam 2 tuần của Matthias, hai người cùng nhau khám phá Ninh Bình, vịnh Hạ Long, Hà Nội, Đà Nẵng và Hội An. Những ngày đồng hành khiến Matthias và Hồng Phấn đều nhận ra sự hòa hợp giữa hai người. Cuối chuyến đi, anh ngỏ lời muốn Hồng Phấn trở thành bạn gái nhưng bị cô từ chối.

"Mình nói với anh rằng mình rất thích anh, đã có một chuyến đi tuyệt vời và muốn gặp lại anh lần nữa, nhưng mình chưa sẵn sàng trở thành bạn gái của anh. Hai người ở quá xa nhau, bản thân mình cũng không có ý định ra nước ngoài sinh sống", lần tỏ tình đầu tiên của Matthias dã bị Hồng Phấn từ chối như vậy.

Khi ấy, Matthias đã ly hôn hơn một năm và có một con trai riêng. Chính anh cũng từng hoài nghi về khả năng tiến xa của mối quan hệ này.

"Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại Việt Nam gặp cô ấy lần nữa. Hoàn cảnh cũng khó khăn cho cô ấy, còn tôi có con trai và công việc. Mọi thứ khá mơ hồ. Nhưng càng không gặp, tôi lại càng muốn quay lại Việt Nam để gặp cô ấy" - Matthias chia sẻ.

Hai tháng sau, anh tiếp tục trở lại Việt Nam và lần thứ hai anh tiếp tục ngỏ lời với Hồng Phấn. Tuy nhiên, Hồng Phấn vẫn giữ nguyên câu trả lời như lần đầu.

"Lần thứ 2 ảnh lại hỏi mình và mình trả lời y chang lần đầu, nhưng nói thật là mình rất là thích ảnh. Mình chỉ nghĩ hơi vội vì dự tính của mình là vừa mới chia tay người yêu cũ sẽ độc thân một năm, để tìm hiểu chính mình. Mà thích ảnh nên 2 lần từ chối cũng bứt rứt lắm" - Hồng Phấn tâm sự.

Đến lần gặp thứ ba, vì chỉ có 5 ngày nghỉ phép, Matthias đưa ra phương án hẹn hò tại Dubai. Thay vì mất nhiều thời gian bay về Việt Nam, anh đề nghị cả hai cùng bay đến Dubai để gặp nhau.

Cô tâm sự: "Hồi đấy ảnh đi làm, dù làm sếp và có ngày nghỉ nhiều hơn người khác nhưng cũng không thể nghỉ quá nhiều được. Mỗi lần về Việt Nam là ảnh nghỉ 2 tuần trong thời gian ngắn ,nên cũng khó mà nghỉ tiếp.

Có lần ảnh nhắn cho mình là: "Nhớ em quá rồi, mà chỉ có 5 ngày nghỉ phép, thôi thì mình hẹn nhau đi Dubai chơi đi. Anh nhớ em, anh muốn gặp em nhưng mà anh chỉ có 5 ngày, mà bay về tới Việt Nam thì mất ngày rưỡi rồi, em bay qua bên Dubai, hai đứa mình gặp ở Dubai nha. Và thế là hai đứa có 5 ngày hẹn hò ở Dubai. Mình nhận lời làm bạn gái sau 6 tháng quen nhau mà có tới 3 chuyến du lịch".

4 năm bên nhau, vừa đăng ký kết hôn được vài tháng và vẫn yêu xa

Suốt 4 năm bên nhau, khoảng cách địa lý chưa bao giờ là trở ngại nhỏ đối với cặp đôi. Trung bình khoảng một tháng rưỡi, Matthias lại thu xếp về Việt Nam, Hồng Phấn sang Bỉ hoặc cả hai lựa chọn Dubai làm điểm hẹn.

Cách đây vài tháng, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, sau khi trở thành vợ chồng, cả hai vẫn sống ở hai quốc gia. Matthias còn trách nhiệm chăm sóc con trai và người cha lớn tuổi tại Bỉ.

Bên cạnh khoảng cách địa lý, việc bước vào mối quan hệ với một người đàn ông đã có con riêng cũng mang đến cho Hồng Phấn những trải nghiệm chưa từng có. Trước đây, cô vốn không phải người yêu thích trẻ con. Bởi vậy, việc xây dựng tình cảm với con trai của người mình yêu là cả một hành trình cần thời gian.

Trong hành trình ấy, Matthias đóng vai trò cầu nối quan trọng. Những cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc và đồng hành cùng nhau giúp Hồng Phấn từng bước mở lòng, dần hình thành tình cảm với cậu bé một cách tự nhiên.

Ngoài những lần Hồng Phấn sang Bỉ thăm chồng, Matthias cũng nhiều lần đưa con trai đến Việt Nam du lịch. Mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 3 tuần và cậu bé đặc biệt yêu thích Việt Nam.

Đó cũng là cơ hội để Hồng Phấn và con riêng của chồng có thêm thời gian ở bên nhau, rút ngắn khoảng cách và xây dựng sự gắn kết.

Sau 4 năm, từ hai người xa lạ vô tình kết nối qua ứng dụng hẹn hò, Hồng Phấn và Matthias đã trở thành vợ chồng. Cuộc hôn nhân của họ hiện vẫn thiếu những ngày tháng được cùng nhau dưới một mái nhà, nhưng cả hai đang học cách dung hòa tình yêu với những trách nhiệm riêng.

Dù cuộc hôn nhân hiện tại vẫn gắn liền với những tấm vé máy bay, cô gái Việtvà ông xã người Bỉ đang từng ngày vun đắp hạnh phúc theo cách riêng của mình. Có lẽ, lần đi làm nhầm ngày nghỉ lễ năm ấy cũng là lần "đi làm hụt" đáng giá nhất của Matthias.

(Nguồn: Vợ chồng Son, TikTok @truybaphiulo)

