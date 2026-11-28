Tôi và chồng cưới được 6 năm, có một bé gái 4 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi không quá dư dả, nhưng trước đây hai vợ chồng vẫn biết san sẻ, cùng nhau lo cho con. Chỉ có một chuyện khiến tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, đó là chồng thường xuyên giấu tôi những khoản tiền liên quan đến gia đình anh.

Mâu thuẫn lớn nhất xảy ra vào tháng trước, khi tôi phát hiện anh đã âm thầm đưa tiền cho em trai suốt gần một năm. Số tiền không quá lớn trong một lần, nhưng cộng lại cũng gần 100 triệu đồng. Trong khi đó, con gái tôi vừa phải đi khám vì viêm phổi, tiền viện phí và thuốc men đều do tôi xoay xở.

Tôi hỏi vì sao anh không bàn bạc với vợ trước khi đưa tiền, anh lại cho rằng tôi quá tính toán với người nhà. Hai vợ chồng cãi nhau rất lớn. Tôi nói mình không tiếc tiền giúp đỡ em chồng, nhưng không thể chấp nhận việc gia đình riêng thiếu thốn mà anh vẫn tự ý lấy tiền đi cho.

Sau trận cãi vã, chồng tôi bỏ ra ngoài cả buổi tối. Đến khi trở về, anh đặt trước mặt tôi một chiếc phong bì, bên trong có 50 triệu đồng tiền mặt.

Anh nói: “Em cứ cầm lấy, coi như anh bù lại những gì đã khiến em phải chịu thiệt”.

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Tôi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tôi nghĩ có lẽ anh đã nhận ra mình sai và muốn làm hòa. Tuy nhiên, khi hỏi số tiền này lấy từ đâu, anh chỉ nói đó là khoản tiền tiết kiệm riêng, không ảnh hưởng đến chi tiêu gia đình.

Tôi không tiêu một đồng nào. Phần vì vẫn còn giận, phần vì cảm thấy chuyện này không đơn giản như lời anh nói. Nếu thực sự là tiền tiết kiệm, tại sao anh lại đưa cho tôi ngay sau khi bị phát hiện chuyện chuyển tiền cho em trai?

Vài ngày sau, tôi tình cờ thấy một tin nhắn ngân hàng trên điện thoại chồng. Anh đã rút 50 triệu đồng từ khoản tiền mà bố mẹ anh gửi để sửa lại căn nhà cũ ở quê. Trong tin nhắn của mẹ chồng, bà hỏi bao giờ anh mới chuyển lại số tiền đó để thợ có thể bắt đầu công việc.

Tôi chết lặng. Hóa ra số tiền chồng đưa cho tôi không phải khoản tiết kiệm riêng, mà là tiền bố mẹ anh dành dụm để sửa nhà.

Tôi không biết anh muốn bù đắp cho tôi thật lòng hay chỉ muốn dùng tiền để kết thúc cuộc cãi vã. Nhưng nếu tôi nhận số tiền ấy, người chịu thiệt lại là bố mẹ chồng, những người chẳng liên quan đến mâu thuẫn của chúng tôi.

Tôi đã đặt phong bì vào ngăn kéo, chưa nói với chồng rằng mình biết chuyện. Tôi muốn anh tự giải thích và tự chịu trách nhiệm với khoản tiền đã lấy. Tôi có nên nói chuyện này với mẹ chồng?