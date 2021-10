MLee không ngại mạo hiểm khiến Noo Phước Thịnh hú hét, tình cũ Cường Seven bật khóc vì xúc động

Càng về cuối chặng đua, Sàn Đấu Vũ Đạo càng hấp dẫn hơn bao giờ hết khi dàn thí sinh đều ra sức tung hết khả năng, cố gắng thuyết phục giám khảo trao quyền đi tiếp bằng những màn trình diễn ấn tượng.

Sau "vũ trụ điện ảnh", Sàn Đấu Vũ Đạo tuần này lại đưa khán giả đến với chủ đề hoàn toàn mới mẻ - Đạo cụ. Các đội thí sinh sẽ phải dùng đạo cụ mình bốc thăm được để "biến hóa", sáng tạo, làm nổi bật cho phần thi của mình.

Giám khảo khách mời đồng hành cùng 2 giám khảo chính Noo Phước Thịnh - John Huy Trần chính là Cường Seven. Sự xuất hiện của thành viên SpaceSpeakers khiến khán giả cực kỳ phấn khích không những vì anh từng là một vũ công mà còn do anh là bạn trai cũ của MLee - "bông hồng lai" của chương trình. Màn tái ngộ giữa Cường Seven - MLee trong vai trò giám khảo - thí sinh tại "Sàn Đấu Vũ Đạo" lần này khiến người hâm mộ vô cùng tò mò.

Là đội thí sinh mở màn cho đêm thi với chủ đề Đạo cụ, Katleen Phan Võ và Lâm Vinh Hải đã hoàn thành phần thi của mình vô cùng chuyên nghiệp khi dùng gậy phát sáng nhảy bản hit Tứ Phủ của Hoàng Thùy Linh dù gặp phải sự cố không mong muốn. Katleen Phan Võ bật khóc nức nở vì đạo cụ xảy ra trục trặc, xuất hiện trên sân khấu không đúng kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, cách xử lý tình huống xuất sắc của Katleen khiến không ít người, kể cả giám khảo tưởng rằng sự cố đó là xếp đặt từ đầu.



Bộ đôi nhận về điểm số xứng đáng với 8,5 điểm từ giám khảo John Huy Trần, 9 điểm từ giám khảo khách mời Cường Seven và 10 điểm tròn trĩnh từ Noo Phước Thịnh.

Sau nhiều tuần thi nhận "cơn mưa lời khen" từ giám khảo, đội Mon Hoàng Anh - Toàn Trung tuần này lại khiến các giám khảo có phần tiếc nuối khi để sụt giảm phong độ ở vòng đấu quan trọng. Được truyền cảm hứng từ Những Người Cùng Khổ, bộ đôi đã sử dụng đạo cụ dây thừng làm phép ẩn dụ cho những khó khăn, vất vả mà tầng lớp bị trị phải gánh chịu, mong muốn truyền tải thông điệp cuộc sống sẽ tươi sáng hơn nếu biết vượt qua "sóng gió". Dù đã cố gắng thể hiện phần thi của mình nhưng Mon Hoàng Anh vẫn bị nhận xét là nhạt nhòa, chưa cho khán giả thấy được hiệu quả sau cùng của bài biểu diễn.



Bộ đôi nhận về 2 điểm 9 từ giám khảo Noo Phước Thịnh và Cường Seven, 8 điểm từ giám khảo khó tính John Huy Trần.

Bốc thăm được "nón lá", Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ vừa vui mừng nhưng cũng lo lắng không kém vì đây là vật dụng đã quá quen thuộc với người phụ nữ Việt Nam. Để làm nổi bật phần thi của mình, cả hai quyết định sử dụng nón lá làm hình ảnh ẩn dụ theo cách đặc biệt: tượng trưng cho sự hy sinh của những người phụ nữ Việt Nam thời kỳ chiến tranh, điển hình là câu chuyện 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc - những cô gái hy sinh khi còn rất trẻ để bảo vệ đất nước khỏi chiến tranh.

Những mảnh ghép thành hình nón lá còn khiến Noo Phước Thịnh có cảm giác đây là những tấm lá chắn sương gió, bom đạn đã đồng hành cùng người phụ nữ Việt Nam qua từng thời kỳ. Thông điệp ý nghĩa giúp cả hai nhận được nhiều lời khen từ bộ ba giám khảo.

Thiều Bảo Trang được khen ngợi hết lời vì thể hiện được nét khắc khoải, giàu cảm xúc đúng tinh thần muốn truyền tải. Ngoài ra, những động tác múa đương đại uyển chuyển, có những khoảnh khắc tương tác cực đẹp với những vũ công phụ họa đều là những điểm cộng lớn của nữ ca sĩ ở tuần thi này.

Cả hai đã mang về 8,5 điểm từ giám khảo John Huy Trần, 9 điểm từ giám khảo Cường Seven và 9,5 điểm từ giám khảo Noo Phước Thịnh.

Màn trình diễn tuần này tiếp tục là một đêm thi bùng nổ của MLee - Phụng Gà khi cả hai đưa màn vũ đạo ma mị theo chủ đề "xác ướp Ai Cập" lên sân khấu. Thực hiện bài nhảy với tiết tấu nhanh, động tác khó nhưng cũng không kém phần mạo hiểm cùng cú twist rùng rợn phút cuối, "bông hồng lai" khiến dàn giám khảo hú hét, nổi da gà. MLee đã cố gắng rất nhiều, cố gắng giữ thăng bằng khi bước trên những bậc thang đạo cụ đang di chuyển.

Noo Phước Thịnh thừa nhận anh còn run người, thán phục sau khi xem phần thi của MLee. Cường Seven đã xúc động đến bật khóc vì phần thi của bạn gái cũ. Nam ca sĩ nghẹn giọng chia sẻ: "Ly ơi tuyệt vời, việc em phát triển về nhảy khiến anh không ngờ. Anh rất vui vì em làm được như thế này. Em và Phụng đã đẩy nhau lên, tạo hình, bổ trợ cho nhau rất hay, chứng minh việc tập luyện từ xưa đến giờ của em là vô cùng hiệu quả".