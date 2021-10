Thiều Bảo Trang lộ diện sau ồn ào tình cảm, Hậu Hoàng khiến Minh Hằng xúc động vì chuyện tình buồn "Mắt Biếc"

Sau thời gian giãn cách xã hội với những vòng thi đấu phụ Battle đầy kịch tính, Sàn Đấu Vũ Đạo đã chính thức quay trở lại với những phần thi bùng nổ của dàn thí sinh chương trình ngay trên sân khấu với chủ đề Điện ảnh.

Trong lần trở lại này, bên cạnh 2 giám khảo chính Noo Phước Thịnh - John Huy Trần, Sàn Đấu Vũ Đạo còn chào đón vị khách mời đặc biệt là nữ ca sĩ - diễn viên Minh Hằng.

Đội đầu tiên khai màn "trận chiến" ở đêm thi về chủ đề Điện ảnh chính là Katleen Phan Võ - Lâm Vinh Hải. Là "con nhà nòi" võ thuật, Katleen Phan Võ đã lựa chọn nhạc phim Kungfu Panda để bộc lộ hết khả năng của mình. Bộ đôi đã nhận được "cơn mưa lời khen" từ các giám khảo sau phần thi bùng nổ hết năng lượng.

Sự kết hợp ăn ý giữa Katleen Phan Võ - Lâm Vinh Hải đã giúp cả hai nhận được điểm 10 từ giám khảo Minh Hằng, 9,5 điểm từ giám khảo Noo Phước Thịnh và 8,5 từ giám khảo John Huy Trần.

Tiết mục của JayL - B.O.P dẫn dắt giám khảo lẫn khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi đưa hội bạn Nobita - Doraemon lạc vào thế giới Tây Du Ký. Dù có tiết mục giàu trí tưởng tượng phong phú, JayL - B.O.P vẫn bị nhận xét là chưa có sự liên kết trong 2 hình tượng nhân vật hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, sự đáng yêu của nhân vật Xuka do một dancer trình diễn khiến nhân vật chính hoàn toàn bị lu mờ.



Sau phần nhận xét, JayL - B.O.P nhận về 9 điểm từ giám khảo Noo Phước Thịnh, 8 điểm từ giám khảo Minh Hằng và 7,5 điểm từ giám khảo John Huy Trần.

Ở phần thi của mình, LyLy khiến các giám khảo sững sờ khi lộ diện với hình tượng cực ngầu, hóa thân vào vai cô nàng quyến rũ Trinity trong The Matrix (Ma Trận) - siêu phẩm đình đám của Hollywood. Khác với những tuần thi ở vòng đầu tiên, LyLy "một mình một ngựa", không cần sự hỗ trợ của biên đạo Lê Vinh. Sự cố gắng của LyLy được các giám khảo công nhận và dành nhiều lời khen.

Tiết mục của LyLy đã đạt được những con điểm khá cao: 2 điểm 9 từ giám khảo Noo Phước Thịnh - Minh Hằng và 8,5 điểm từ giám khảo John Huy Trần.

Là một trong những đội thi được mong chờ nhất Sàn Đấu Vũ Đạo, Thúy Hậu (Hậu Hoàng) - Ngọc Tân đã không hề khiến giám khảo lẫn người hâm mộ thất vọng. Trong tuần thi với chủ đề Điện ảnh, Thúy Hậu tạm gác lại hình tượng loi nhoi, hài hước trên sân khấu và nhập vai Hà Lan cùng "chú Ngạn" Ngọc Tân kể lại chuyện tình buồn ở làng Đo Đo trong truyện Mắt Biếc bằng vũ đạo.

Nói về lý do chọn phim Mắt Biếc để thể hiện phần thi của mình, Thúy Hậu cho biết lý do thứ nhất là vì yêu phim, lý do thứ hai là vì bạn thân Khánh Vân là nhân vật chính trong phim. Phần trình diễn mang đậm thông điệp và ngôn ngữ hình ảnh của cả đội đã để lại cho người xem nhiều cảm xúc sâu lắng và đặc biệt chạm đến cảm xúc của giám khảo Minh Hằng.

“Từ đầu đến cuối bài, chị không thoát ra được cảm xúc của 2 nhân vật chính, cách dàn dựng dùng nhiều hình ảnh ẩn dụ hay. Đây là tác phẩm chị yêu thích nhất. Chị là diễn viên nên chị rất thích những gì có thể chạm đến cảm xúc của một con người”, MInh Hằng chia sẻ.

Bài thi của Thúy Hậu - Ngọc Tân mộc mạc từ cảm xúc, bài hát đến trang phục biểu diễn, lại còn biết cách kết hợp giữa vũ đạo đương đại, Hip-Hop nên được các giám khảo đánh giá cao. Hơn nữa, là đội duy nhất chọn nhạc phim Việt Nam để thể hiện vũ đạo, team Thúy Hậu nhận được điểm cộng lớn từ bộ ba quyền lực lẫn đại diện biên đạo, truyền thông.

Kết quả, cả hai đã nhận được điểm số xứng đáng với 3 điểm 10 vô cùng thuyết phục. Cô nàng cũng chính là thí sinh ẵm giải nhất tuần với giải thưởng 5 triệu đồng nhiều điểm cao chót vót.

Tiết mục cuối cùng trong tập 19 là phần thi xuất sắc của team Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ. Sau những ồn ào tình cảm trên MXH, Thiều Bảo Trang vẫn tươi tắn khi xuất hiện tại Sàn Đấu Vũ Đạo. Nữ ca sĩ mượn nhạc phim Aladdin để trình diễn phần thi của mình. Cô vào vai "Thần Đèn" với ngoại hình sexy, xinh đẹp, bùng nổ hết mức khi kết hợp cùng "Aladdin" Dương Anh Mỹ khiến giám khảo Noo Phước Thịnh thừa nhận nổi da gà.

Noo nhận xét: "Đây là cách giải 'bài toán' thông minh, đưa mọi người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nhưng Thần Đèn cần 'điên' hơn nữa sẽ còn bùng nổ hơn". Giám khảo Minh Hằng cho biết vẫn chưa thấy biểu cảm đa dạng ở Thiều Bảo Trang, nếu cải thiện điều này sẽ không có đối thủ.