Gần đây, Charlie Kirk - 1 chính trị gia người Mỹ - đã bị sát hại. Nhiều người trên thế giới đã gửi lời chia buồn, trong đó có Siwon - mỹ nam nhóm Super Junior. Tuy nhiên, bài đăng tiếc thương của Siwon lại gây ra 1 làn sóng phẫn nộ, bức xúc trong dư luận. Trên MXH, không ít netizen kêu gọi tẩy chay và đòi đuổi nam ca sĩ này khỏi showbiz.

Nguyên nhân khiến Siwon bị quay lưng, hứng chỉ trích đến từ bê bối năm xưa của gia đình anh. Vào năm 2017, chú chó cưng của gia đình Siwon đã cắn nữ CEO của 1 nhà hàng, khiến cô tử vong sau 6 ngày vì nhiễm độc máu. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Siwon viết thư xin lỗi và giải thích rằng: "Cửa nhà đã bị hé mở trong một khoảnh khắc ngắn. Chú chó đã chạy ra và dẫn đến sự cố đáng tiếc". Tuy nhiên, đài SBS đã công bố CCTV hiện trường vụ chó của Siwon cắn CEO tử vong, gián tiếp chỉ ra gia đình anh nói dối.

Chú cún cưng của Siwon và gia đình anh đã cắn người và khiến nạn nhân tử vong sau 6 ngày

Cụ thể đoạn clip cho thấy, chú chó bull Pháp (được cho là chú chó cưng của Siwon mang tên Bugsy) đã được thả rong mà không được đeo dây xích hay rọ mõm. Khi chú chó này đi ở hành lang, người chủ vẫn bình tĩnh bước theo ở ngay đằng sau. Phải đến khi nữ CEO bị cắn, thành viên gia đình của Siwon mới vội vã chạy vào dắt chó của mình ra khỏi thang máy. Điều này chứng tỏ người chủ hoàn toàn ý thức được việc chó của mình được thả ra ngoài.

Đáng phẫn nộ, netizen còn phát hiện sau khi vụ chó cắn người xảy ra, gia đình Siwon vẫn thả chú chó cưng ra ngoài mà không đeo dây xích, thậm chí còn vui vẻ tổ chức sinh nhật cho chú chó. Thái độ dửng dưng của gia đình Siwon khiến khán giả khó chấp nhận. Cư dân mạng cho rằng nam ca sĩ và người thân không có ý thức trách nhiệm sau sự cố đáng tiếc, thậm chí vẫn lặp lại sai lầm cũ - thả chó mà không đeo dây xích hay rọ mõm.

Đài truyền hình Hàn Quốc tung bằng chứng cho thấy gia đình Siwon đã chủ đích thả rong chó nên dẫn tới sự cố đáng tiếc

Đến ngày 24/10/2017, Sở cảnh sát quận Gangnam đã đưa ra mức phạt 50.000 won (hơn 1 triệu đồng) cho gia đình Siwon vì dắt chó ra ngoài mà không có dây xích. Chi tiết chính về quá trình nhiễm độc máu tới chết của CEO quá cố không được tiết lộ. Được biết, gia đình Choi Siwon đã nộp lên văn phòng cảnh sát quận giấy xét nghiệm của chú chó gây ra vụ việc, cho thấy kết quả âm tính đối với Trực khuẩn mủ xanh (pseudomonas aeruginosa) - vi khuẩn phổ biến gây bệnh ở động vật và con người, để cho thấy vết cắn của chú chó không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến nữ CEO mất mạng.

Sau khi nữ CEO qua đời, Siwon đã đến nhà của nạn nhân nhiều lần để xin lỗi, khóc tại lễ tang của hàng xóm quá cố. Chị gái của vị CEO này khẳng định rằng gia đình cô đã tha thứ cho Siwon và gia đình anh. Họ cũng từ chối nhận tiền đền bù của thành viên nhóm Super Junior. Mặc dù vậy, vụ scandal này vẫn ảnh hưởng nặng nề đến Siwon, khiến anh phải tạm ngưng nhiều hoạt động nghệ thuật trong 2 năm. Đến nay, công chúng vẫn chưa quên được sự bất cẩn và dưng dửng của gia đình Siwon trong việc nuôi thả thú cưng, dẫn đến sự cố chết người này.

Siwon cúi đầu xin lỗi sau bê bối chó cưng cắn người tử vong

Trước việc scandal cũ bị "đào lại", Siwon chưa phản hồi. Tuy nhiên, người hâm mộ kêu gọi cư dân mạng không tấn công Siwon bởi anh cũng đã xin lỗi, làm mọi thức để xoa dịu nỗi đau cho gia đình tang quyến sau sự cố đáng tiếc.

Nguồn: KoreaBoo