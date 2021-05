Miền Bắc nắng đổ lửa, nhiều nơi trên 40 độ C: Chuyên gia cảnh báo cẩn trọng sốc nhiệt gây đột quỵ, tử vong!

Theo dự báo thời tiết ngày 12/5, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Đợt nắng nóng này được giới chuyên gia nhìn nhận có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17/5.



Trước nền nhiệt độ cao vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe, giới chuyên gia đặc biệt lưu ý mọi người khi đi ngoài nắng vào trong nhà và ngược lại cần hết sức cẩn trọng để tránh nguy cơ sốc nhiệt do tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong các đối tượng dễ bị sốc nhiệt do nắng nóng cực điểm, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai) đặc biệt nhấn mạnh, đối tượng dễ bị sốc nhiệt nhất chính là trẻ nhỏ có sức đề kháng kém, hiếu động, hay chạy nhảy… nên nguy cơ mất nước do toát mồ hôi, mất muối là rất lớn. Vậy làm thế nào để phòng chống sốc nhiệt trong những ngày nắng nóng trên 40 độ C này?

Tránh những nơi có nhiệt độ quá cao

Nếu có thể, bạn nên tránh đi đến những nơi có nhiệt độ quá cao. Vào những ngày nắng nóng trên 40 độ C không nên ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Nên xem dự báo thời tiết trước khi lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trong mùa hè. Nếu bạn phải đi ra ngoài trong những thời điểm nắng nóng, đừng quên mang theo một chiếc mũ hoặc một chiếc ô.

Nếu phải đi lại hay làm việc ngoài trời nắng không nên làm việc quá 2 giờ liên tục dưới nhiệt độ cao, cần nghỉ ngơi bù nước giữa giờ làm. Không cho trẻ em hay người già, người mắc các bệnh mạn tính tắm biển dưới trời nắng nóng quá 1 tiếng.

Uống nhiều nước hơn

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, bình thường, bạn cần uống 2,5 lít nước mỗi ngày. Nhưng nếu bạn phải di chuyển nhiều trên đường hay làm việc ngoài trời thì cần bổ sung thêm nhiều nước hơn. Tốt nhất là uống các loại nước có tác dụng thanh nhiệt, giải nóng như nước chè xanh, trà đá, nước hoa quả, ăn hoa quả mọng nước như bưởi, cam, chanh, dưa hấu…

Tăng cường thực phẩm giàu selen

BS Dũng cũng cho rằng, ngoài việc ăn nhiều hoa quả giàu vitamin A, C, E, bạn cần tăng cường ăn nhiều thực phẩm chứa selen. Đây là vi lượng rất cần cho cơ thể lúc nắng nóng, có nhiều trong thịt, tôm cua, sò, ốc, rau xanh, thực phẩm giàu protein.

Uống nhiều nước đậu đen, nước chanh pha chút muối

Theo lương y Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), đậu đen trong Đông y có vị ngọt, tính bình, có tác dụng hoạt huyết, giải độc, khứ phong lợi thủy, điều trung hạ khí, thanh nhiệt giải biểu, kiện tỳ chỉ hãn, dưỡng can, làm sáng mắt... Đậu đen cũng được sử dụng điều trị các bệnh lý về phong nhiệt rất tốt, ngoài ra đậu đen còn có thể kết hợp với một số vị thuốc Đông y khác để điều trị bệnh… Do đó, ninh nước đậu đen uống hàng ngày sẽ giúp giải nhiệt trong những ngày nắng nóng cực điểm này rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng mách mọi người nên uống nước lọc mát có pha thêm một chút chanh và muối. Bạn chỉ cần lấy một bình nước, pha thêm chút muối nhàn nhạt, rồi vắt thêm nửa quả chanh và thả cả vỏ nửa quả chanh vào chai nước. Đi đường thỉnh thoảng không khát cũng nhấp uống một ngụm, có tác dụng giải nhiệt, tiếp khoáng cho cơ thể rất tốt.

Bổ sung đồ uống thể thao giàu chất điện giải

Đối với người chuyên tập luyện hoặc làm việc nhiều ngoài trời nắng nóng có thể dùng nước thoa tay chân, rửa mặt, gáy sau 1-2 giờ mỗi lần để làm mát cơ thể, giảm sốc nhiệt. Khuyến khích bổ sung đồ uống thể thao giàu chất điện giải trong các đợt nóng. Để giảm bớt tiền mua các loại nước uống dành riêng cho người chơi thể thao, mỗi buổi tập nên dừng nghỉ vài lần để uống nước giải nhiệt như nước chè xanh.

Không mặc đồ bó sát

Theo PGS.TS Trần Hồng Côn (giảng viên khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên), với tiết trời nắng nóng như hiện nay, nếu phải di chuyển trên đường cần mặc các loại quần áo che chắn kín nhưng có chất vải mát, có tác dụng thoát nhiệt như vải cotton, vải lanh…

Nên mặc đồ rộng rãi, thoải mái cơ thể. Tránh mặc những loại đồ bó sát, vì sẽ làm da nghẹt thở, đổ mồ hôi nhiều và nhớp nháp, dẫn đến mất nước, khó chịu. Cần dùng đồ rộng, nhẹ và sáng màu. Tránh các màu đen, thẫm màu vì sẽ gây hấp nhiệt và nóng hơn.