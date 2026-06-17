Mẹo nhổ lông vịt nhanh gọn, sạch lông măng mà nhiều người chưa biết

Thịt vịt là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Từ vịt luộc, vịt quay, vịt nấu chao đến cháo vịt hay bún măng vịt, mỗi món ăn đều mang hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, trước khi chế biến được những món ăn hấp dẫn này, người nội trợ phải trải qua công đoạn sơ chế khá mất thời gian nhổ lông vịt.

Không giống như gà, lông vịt thường dày, bám chắc và có rất nhiều lông măng. Nếu thực hiện không đúng cách, lông sẽ khó nhổ, da vịt dễ bị rách hoặc vẫn còn sót nhiều lông tơ khiến món ăn mất thẩm mỹ.

Dưới đây là những mẹo đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn làm sạch lông vịt nhanh chóng, sạch bong cả lông măng ngay tại nhà.

Ảnh minh họa.

Vì sao lông vịt khó nhổ lông hơn gà?

Lông vịt có cấu tạo đặc biệt với lớp lông tơ dày giúp giữ nhiệt và chống thấm nước. Chính vì vậy, chân lông thường bám chắc vào da hơn so với các loại gia cầm khác. Nếu không xử lý đúng nhiệt độ nước hoặc không áp dụng các mẹo sơ chế phù hợp, việc nhổ lông có thể trở nên vô cùng vất vả.

Ngoài ra, những con vịt còn non thường có nhiều lông măng và lông tơ hơn, khiến việc làm sạch càng khó khăn. Đây là lý do nhiều người dù đã nhổ lông rất kỹ nhưng sau khi sơ chế vẫn thấy lông măng li ti bám khắp thân vịt.

Bí quyết chọn vịt dễ làm lông

Muốn nhổ lông dễ dàng, việc lựa chọn vịt ngay từ đầu là rất quan trọng.

Khi mua vịt, bạn nên ưu tiên những con đã trưởng thành với các đặc điểm:

Thân hình cân đối, chắc thịt.

Phần ức tròn, đầy đặn.

Da cổ và da bụng dày.

Mỏ cứng, có màu vàng đậm.

Lông cánh đã mọc hoàn thiện, dài và cứng.

Những con vịt non thường có mỏ mềm, lông chưa phát triển đầy đủ, chứa nhiều lông tơ và lông măng. Không chỉ khó làm sạch mà thịt cũng ít săn chắc và kém ngon hơn.

Mẹo dùng giấm và rượu trắng giúp nhổ lông vịt dễ dàng

Đây là một trong những phương pháp được nhiều người nội trợ áp dụng vì vừa giúp lông dễ bong ra khỏi da, vừa hỗ trợ khử mùi hôi đặc trưng của vịt.

Cách thực hiện

Bước 1: Làm ướt lông vịt

Sau khi cắt tiết, không nên nhúng ngay vào nước nóng. Hãy nhúng vịt vào nước lạnh hoặc dùng nước lã tưới đều khắp thân để lông được thấm nước.

Bước 2: Thoa hỗn hợp giấm và rượu

Trộn giấm và rượu trắng theo tỉ lệ 1:1 rồi tưới đều lên toàn thân vịt. Dùng tay xoa nhẹ để hỗn hợp thấm sâu vào chân lông.

Bước 3: Chờ khoảng 10 phút

Khoảng thời gian này giúp giấm và rượu làm mềm các nang lông, giúp lông bong ra dễ hơn trong quá trình vặt.

Bước 4: Trụng nước nóng

Sau khi chờ đủ thời gian, dội nước nóng lên thân vịt hoặc nhúng toàn bộ vịt vào chậu nước nóng đã chuẩn bị.

Khi thử nhổ một vài sợi lông ở cánh hoặc cổ thấy dễ dàng thì có thể bắt đầu làm lông.

Hiệu quả của phương pháp

Giảm đáng kể lượng lông măng còn sót lại.

Tiết kiệm thời gian nhổ lông.

Khử mùi tanh và mùi hôi của vịt.

Giúp da vịt sạch và sáng màu hơn sau khi sơ chế.

Ảnh minh họa.

Mẹo dùng lá đu đủ để loại bỏ lông măng

Lá đu đủ từ lâu đã được nhiều gia đình sử dụng trong quá trình sơ chế gia cầm, đặc biệt là vịt.

Trong lá đu đủ có chứa các enzyme tự nhiên giúp làm mềm chân lông và hỗ trợ loại bỏ lông măng hiệu quả hơn.

Cách thực hiện

Bước 1

Chuẩn bị một nắm lá đu đủ tươi, rửa sạch rồi vò nát.

Bước 2

Cho lá đu đủ vào nồi nước và đun sôi khoảng 10 phút.

Bước 3

Sau khi cắt tiết và làm ướt vịt bằng nước lạnh, nhúng vịt vào nồi nước lá đu đủ nóng.

Bước 4

Ngâm trong vài phút rồi tiến hành nhổ lông như bình thường.

Ưu điểm

Lông măng bong nhanh hơn.

Da vịt trắng và sạch.

Giảm thời gian sơ chế.

Hạn chế phải dùng nhíp nhổ lông tơ sau cùng.

Cách xử lý lông măng còn sót lại

Ngay cả khi đã áp dụng đúng kỹ thuật, đôi khi vẫn còn một số lông măng nhỏ bám trên da vịt.

Bạn có thể xử lý bằng một trong các cách sau:

Dùng nhíp

Nhíp là cách đơn giản và hiệu quả nhất để loại bỏ những sợi lông măng còn sót.

Thui nhẹ trên lửa

Dùng bếp gas hoặc đèn khò thui nhẹ phần da vịt. Nhiệt độ cao sẽ làm cháy lớp lông tơ còn lại.

Khi thực hiện cần:

Di chuyển lửa liên tục.

Không giữ quá lâu ở một vị trí.

Tránh làm cháy da vịt.

Sau khi thui, dùng dao cạo nhẹ rồi rửa sạch lại với nước.

Khử mùi hôi vịt sau khi làm lông

Sau khi nhổ sạch lông, bước khử mùi sẽ giúp thịt vịt thơm ngon hơn khi chế biến.

Cách 1: Muối hạt

Chà xát muối lên toàn thân vịt khoảng 5 phút rồi rửa sạch.

Cách 2: Gừng và rượu trắng

Giã nát gừng, trộn với rượu trắng rồi xoa đều lên da vịt.

Để khoảng 10 phút trước khi rửa lại.

Cách 3: Chanh và muối

Dùng nước cốt chanh pha muối chà xát lên da vịt giúp khử mùi và làm da sáng hơn.