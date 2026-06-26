Mẹo hầm xương nhanh mềm, nước dùng ngọt và không bị đục

Hầm xương nhiều giờ không còn là vấn đề khi nấu ăn nếu biết áp dụng đúng cách. Chỉ với vài bí quyết đơn giản đã có thể giúp xương nhanh mềm, nước dùng trong ngọt tự nhiên và tiết kiệm đáng kể thời gian nấu nướng.

Chọn loại xương phù hợp

Để nước dùng ngọt đậm đà, nên chọn xương ống, xương đuôi, xương sườn hoặc xương cổ. Xương tươi thường có màu sáng tự nhiên, không có mùi lạ, phần tủy bên trong đỏ hồng và còn độ đàn hồi.

Chặt cương vừa phải sẽ giúp nhiệt thấm nhanh hơn, rút ngắn thời gian nấu so với các khúc xương quá lớn.

Chần xương trước khi hầm

Đây là bước quan trọng giúp nước dùng trong và thơm hơn. Xương sau khi rửa sạch nên được cho vào nồi nước lạnh, đun sôi khoảng 3–5 phút rồi vớt ra rửa lại dưới vòi nước.

Cách làm này giúp loại bỏ máu thừa, cặn bẩn và mùi hôi còn bám trên xương. Nhờ đó, khi hầm sẽ không cần mất nhiều thời gian hớt bọt liên tục.

Xương sau khi rửa sạch nên được cho vào nồi nước lạnh, đun sôi khoảng 3–5 phút rồi vớt ra rửa lại dưới vòi nước. (Ảnh minh họa)

Dùng nước nóng thay vì nước lạnh

Sau khi chần sơ, nên dùng nước nóng hoặc nước đã đun sôi để hầm xương. Nước nóng sẽ giúp các mô liên kết trong xương và thịt mềm nhanh hơn, đồng thời hạn chế tình trạng nước dùng bị đục. Đây là mẹo vặt được nhiều đầu bếp áp dụng để tiết kiệm thời gian nấu nướng.

Tận dụng nồi áp suất

Nếu muốn rút ngắn thời gian hầm xương tối đa, nồi áp suất là lựa chọn hiệu quả nhất. Với loại nồi này, thời gian hầm xương có thể giảm từ 2–3 giờ xuống còn khoảng 25–40 phút tùy loại xương.

Áp suất cao giúp xương mềm nhanh hơn, thịt dễ tách khỏi xương và nước dùng đậm vị hơn.

Đông lạnh xương trước khi hầm

Một mẹo ít người biết là cho xương vào ngăn đá từ vài giờ đến qua đêm trước khi nấu. Quá trình đông lạnh làm các sợi mô trong xương bị phá vỡ. Khi đưa ra rã đông và hầm, xương sẽ nhanh mềm hơn so với xương tươi chế biến ngay.

Một mẹo ít người biết là cho xương vào ngăn đá từ vài giờ đến qua đêm trước khi nấu. (Ảnh minh họa)

Thêm một số nguyên liệu hỗ trợ

Trong quá trình hầm xương, có thể cho thêm vài lát gừng đập dập hoặc hành nướng để khử mùi và tăng hương vị.

Một số người còn cho vài lát dứa (thơm) hoặc một lượng nhỏ đu đủ xanh. Các enzyme tự nhiên trong các loại quả này có khả năng làm mềm mô thịt nhanh hơn. Tuy nhiên chỉ nên dùng lượng vừa phải để tránh ảnh hưởng đến hương vị nước dùng.

Không đậy mở nắp liên tục

Nhiều người có thói quen mở nắp nồi thường xuyên để kiểm tra độ chín. Điều này khiến nhiệt lượng thất thoát, kéo dài thời gian nấu và tiêu tốn nhiên liệu.

Tốt nhất nên duy trì nhiệt độ ổn định và chỉ mở nắp khi cần thiết.

Hầm lửa nhỏ sau khi sôi

Khi nước đã sôi mạnh, nên hạ xuống mức lửa vừa hoặc nhỏ. Nước dùng sẽ có thời gian tiết ra vị ngọt từ xương mà không bị đục.

Việc duy trì lửa lớn liên tục không giúp xương mềm nhanh hơn mà còn làm nước cạn nhanh, tốn gas hoặc điện hơn.

Cho muối đúng thời điểm

Nhiều đầu bếp khuyên không nên cho quá nhiều muối ngay từ đầu. Muối có thể khiến thịt bám trên xương săn lại, làm quá trình mềm hóa diễn ra chậm hơn.

Nên nêm nếm vào giai đoạn cuối để nước dùng giữ được vị ngọt tự nhiên và xương mềm hơn.

Để hầm xương nhanh mềm và tiết kiệm thời gian, người nội trợ nên chú ý từ khâu chọn nguyên liệu, chần xương, sử dụng nước nóng và tận dụng nồi áp suất. Với những bí quyết đơn giản này, việc nấu các món nước cho gia đình sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều.