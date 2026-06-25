Trời quá nóng thì hãy làm món hấp như thế này: Đơn giản mà mềm, ngon đến nỗi "hết vèo" ngay khi vừa dọn lên bàn!

Mùa hè, thời tiết nóng nực và ngột ngạt khiến chúng ta mệt mỏi và chán ăn. Việc tìm kiếm những nguyên liệu và phương pháp chế biến thế nào cho hợp lý giúp bữa ăn của chúng ta vừa nhẹ nhàng đồng thời lấy lại cảm giác ngon miệng. Mùa hè và bắp cải là một sự kết hợp hoàn hảo, và bạn sẽ không bao giờ chán ăn chúng! Ăn bắp cải/cải thảo vào mùa hè giúp bạn xua tan cảm giác ngột ngạt của cái nóng mùa hè. Hương vị ngọt mát của bắp cải mang lại sự dễ chịu hơn nhiều so với những bữa ăn nhiều thịt nặng nề!

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn một món hấp thanh mát, phù hợp với mọi lứa tuổi! Món ăn này là "Cải thảo cuộn thịt hấp", nếu bạn muốn có một bữa ăn thanh mát, nhẹ nhàng vào ngày hè thì hãy thử làm món ăn này nhé!

Nguyên liệu làm món cải thảo cuộn thịt hấp

1 miếng thịt ba chỉ, 1 miếng sườn heo, một ít lá cải thảo, 1 tép tỏi, 1 muỗng canh bột bắp, một nhúm muối, một ít đá viên, một ít đường, vài giọt nước tương, vài giọt dầu lạc.

Cách làm món cải thảo cuộn thịt hấp

Bước 1: Bạn tách lấy lượng lá cải thảo phù hợp với khẩu phần ăn. Rửa sạch lá cải thảo sau đó cho vào nồi nước sôi, chần trong khoảng 1-2 phút rồi vớt ra, để nguội. Rửa sạch thịt nạc vai, sau đó thái nhỏ rồi cho vào máy xay thực phẩm. Sau đó thêm tỏi, bột bắp, muối và lượng đá viên vừa phải rồi khởi động xay thành hỗn hợp sánh dẻo.

Bước 2: Tiếp theo lấy lá cải thảo đã chần ra, đặt lên thớt và cho lượng thịt xay vừa phải vào. Sau đó bạn gập 2 bên lá lại, rồi cuộn từ phần gốc lá lên, đảm bảo đường nối là mép lá hướng xuống dưới. Bằng cách này, bắp cải sẽ không bị rách khi hấp. Lần lượt làm cho đến khi hết nguyên liệu. Sau khi hoàn thành xong từng phần cải thảo cuộn thịt, bạn xếp vào đĩa sâu lòng.

Bước 3: Cho nước vào nồi hấp, đặt đĩa cải thảo cuộn thịt lên xửng, đậy nắp nồi và hấp trên lửa vừa trong khoảng 20 phút. Tiếp theo bạn chuẩn bị nước sốt. Đổ nước cốt của món ăn đọng lại ở đĩa sau khi hấp, cho vào một cái bát, thêm một ít đường, vài một chút xíu nước tương và vài giọt dầu ăn, khuấy đều. Sau đó đổ vào chảo, đảo đều vài lần rồi tắt bếp. Rưới đều nước sốt vừa nấu lên bắp cải thảo cuộn thịt, rồi trang trí với hành lá thái nhỏ và vài lát ớt lên trên.

Dưới đây là một số điểm cần lưu ý về món cải thảo cuộn thịt hấp:

1. Khi chọn lá cải thảo (hoặc bắp cải), hãy nhớ ưu tiên những lá to ở ngoài cùng, vì chúng đủ rộng và có độ dai nên dễ cuộn thịt hơn. Khi chần lá bắp cải, hãy chú ý kiểm soát thời gian để tránh lá quá cứng hoặc quá mềm, vì chúng sẽ dễ bị rách hoặc nứt khi gói.

2. Về phần nhân thịt, bạn hãy chọn thịt nạc vai vì phần thịt này có tỉ lệ mỡ và nạc vừa phải. Hoặc bạn có thể dùng một phần thịt ba chỉ và 2 phần thịt nạc vai. Dùng toàn bộ thịt nạc sẽ khiến phần nhân bị khô và dai, trong khi toàn bộ mỡ sẽ quá ngấy.