Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, mới đây Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân có men gan tăng gấp 1.000 lần, ứ mật nặng, suy gan cấp chỉ vì 1 sai lầm khi dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong (Ảnh minh họa).

Bệnh nhân là một người đàn ông 59 tuổi, sinh sống tại Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B nhưng chủ quan không đi khám sức khỏe thường xuyên. Khi xem trên mạng quảng cáo hoa đu đủ đực ngâm mật ong có tác dụng cải thiện sức khỏe, ông đã ngâm và uống hàng ngày trong suốt 2 năm. Ông coi hoa đu đủ đực ngâm mật ông như “thần dược”.

Khi xuất hiện tình trạng mệt mỏi, vàng da, bệnh nhân đi khám và điều trị tại một cơ sở y tế tại Hà Nội nhưng không đỡ. Sau khi có thêm triệu chứng nói chuyện không minh mẫn, bệnh nhân được gia đình đưa tới khám tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị viêm gan ứ mật, men gan tăng gấp 1.000 lần so với bình thường. Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp trên nền bùng phát hoạt động của virus viêm gan B.

Theo các bác sĩ của Khoa Viêm gan, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đây là một trường hợp đáng tiếc do tự ý sử dụng bài thuốc cổ truyền không đúng cách. Qua đó, các bác sĩ khuyến cáo: Khi áp dụng các bài thuốc y học cổ truyền, người bệnh nên tham khảo ý kiến chuyên gia để được hướng dẫn liều lượng an toàn, phù hợp với thể trạng. Đồng thời, việc duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm bất thường và có phương án điều trị kịp thời.

Những điều cần biết về hoa đu đủ đực ngâm mật ong

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong từ lâu đã được xem là một bài thuốc dân gian quý, kết hợp giữa vị đắng đặc trưng của hoa đu đủ đực và vị ngọt tự nhiên của mật ong. Tuy nhiên, đây không phải là “thần dược” có thể dùng tùy tiện, bởi nếu sử dụng sai cách, người bệnh có thể gặp tác dụng ngược như bệnh nhân kể trên.

Tác dụng nổi bật của hoa đu đủ đực ngâm mật ong

Hoa đu đủ đực (Ảnh minh họa).

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, hoa đu đủ đực ngâm mật ong có các tác dụng sau đây:

Giảm ho, viêm họng

Hoa đu đủ đực chứa các hoạt chất kháng viêm, khi ngâm với mật ong có thể làm dịu cổ họng, giảm tình trạng sưng đau và ho kéo dài.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Sự kết hợp này giúp tăng cường sản xuất insulin, từ đó ổn định đường huyết. Một số nghiên cứu tại Mỹ và Úc còn chỉ ra hoa đu đủ đực chứa lycopene và carotenoid, góp phần ngăn ngừa biến chứng tiểu đường.

Tốt cho tiêu hóa

Mật ong và hoa đu đủ đực có khả năng giảm khó chịu do trào ngược acid, ợ nóng, ợ chua. Enzyme tự nhiên trong hoa đu đủ đực cũng giúp tiêu hóa tốt hơn và tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất.

Ổn định huyết áp

Nhờ hàm lượng folate và các chất chống oxy hóa, bài thuốc này giúp bảo vệ thành mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Trong hoa đu đủ đực và mật ong có các chất chống oxy hóa mạnh như phenol, vitamin C, E, beta-carotene, lycopene, axit gallic. Chúng giúp ngăn chặn tác hại của gốc tự do, hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên, từ nghiên cứu đến điều trị bệnh là quá trình dài, người bệnh không nên tự ý coi đây là thuốc thay thế.

Hỗ trợ giảm cân

Hoa đu đủ đực giàu chất xơ và vitamin A, B, C, giúp giảm cảm giác thèm ăn, trong khi mật ong cung cấp năng lượng lành mạnh, tránh thiếu hụt dinh dưỡng khi ăn kiêng.