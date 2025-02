Dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm nay, thương hiệu phong cách sống của Meghan Markle, ban đầu có tên là "American Riviera Orchard", đã được đổi tên thành "As Ever". Tuy nhiên, theo các báo cáo mới, Nữ công tước xứ Sussex không thể bán quần áo dưới thương hiệu mới này. Nguyên nhân là do USPTO đã ra phán quyết rằng "As Ever" quá giống với một thương hiệu thời trang "ASEVER" có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc), công ty cung cấp sản phẩm cho các cửa hàng bán lẻ nổi tiếng như H&M.

Theo tờ Mail, vào tháng 10/2022, Nữ công tước xứ Sussex (43 tuổi) đã nộp đơn xin phép bán tạp dề và các mặt hàng quần áo khác dưới tên "As Ever" lên USPTO. Đơn đăng ký này cũng bao gồm một danh sách dài các sản phẩm khác, từ mứt đến bánh quy cho chó. Tuy nhiên, sau khi xem xét, vào tháng 7/2023, USPTO đã đưa ra quyết định "từ chối một phần". Họ cho rằng Meghan Markle không thể bán quần áo dưới thương hiệu này vì nó "gần như giống hệt" với thương hiệu thời trang nhanh "ASEVER".

USPTO giải thích: "Các nhãn hiệu giống hệt nhau về âm thanh và gần như giống hệt nhau về hình thức, do đó dễ gây nhầm lẫn cho mục đích xác định khả năng nhầm lẫn." Văn phòng nhãn hiệu đã trích dẫn "hạng mục quần áo Class 25" trong phản hồi gửi tới đội ngũ pháp lý của Meghan. USPTO khẳng định: "Việc đăng ký nhãn hiệu được áp dụng bị từ chối do khả năng nhầm lẫn".

Một luật sư nhãn hiệu tại Los Angeles nhận định: "Nếu bán quần áo dưới thương hiệu As Ever, cô ấy có nguy cơ bị kiện." Do đó, Meghan, người ban đầu muốn bán tạp dề cho thương hiệu phong cách sống của mình, sẽ buộc phải sử dụng một tên thương hiệu khác nếu muốn tiếp thị dòng quần áo riêng. Sau khi các luật sư của Nữ công tước xứ Sussex xóa bỏ mọi đề cập đến quần áo trong đơn đăng ký vào tháng 1/2024, đơn đăng ký sửa đổi cho "As Ever" đã được phê duyệt.

Thương hiệu "As Ever" dự kiến ra mắt cùng với bộ phim tài liệu dài 8 tập của Meghan trên Netflix có tựa đề "With Love, Meghan", sẽ được phát hành vào ngày 4/3. Chương trình này, ban đầu dự kiến phát hành vào ngày 15/1, đã bị trì hoãn do thảm họa cháy rừng ở Los Angeles. Đây đánh dấu bước tiến mới nhất của Meghan vào lĩnh vực phong cách sống.

Theo GBNews