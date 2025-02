Đầu tuần này, Meghan Markle đã gây xôn xao dư luận khi công bố thương hiệu mới cho doanh nghiệp phong cách sống của mình. Trước đó, vào năm ngoái, nữ công tước xứ Sussex đã ra mắt thương hiệu với tên gọi American Riviera Orchard. Giờ đây, bà mẹ hai con này đã quyết định đổi tên thương hiệu thành "As Ever". Trên Instagram, vợ của Hoàng tử Harry giải thích về ý nghĩa của cái tên mới: "Tôi rất vui khi giới thiệu với các bạn As Ever - một thương hiệu mà tôi đã tạo ra và đặt cả trái tim mình vào đó. 'As ever' có nghĩa là 'như mọi khi' hoặc một số người còn nói là 'theo cách như mọi khi'. Nếu bạn đã theo dõi tôi từ những ngày tôi tạo ra The Tig, bạn sẽ biết điều này hoàn toàn đúng với tôi."

Tuy nhiên, việc đổi tên thương hiệu này đã khiến Meghan Markle gặp phải một số tình huống dở khóc dở cười khi có những doanh nghiệp khác cũng mang tên tương tự. Chủ sở hữu của As Ever Photography (Arizona), Jen, đã đăng tải một phản hồi ngắn gọn trên Instagram: "Có vẻ như họ có thể cho tôi một chút lợi lộc gì đó?" Jen còn tag cả Meghan và Netflix vào bài đăng với lời nhắn: "Khi một trong những người nổi tiếng nhất thế giới bắt đầu sử dụng tên doanh nghiệp của bạn đã hơn 12 năm (mà bạn đặt theo tên bà của mình), có vẻ như họ có thể cho tôi một chút lợi lộc gì đó?" .Sau đó, chủ doanh nghiệp này xác nhận rằng bình luận của cô chỉ mang tính chất hài hước.

Không chỉ As Ever Photography, một thương hiệu quần áo ở New York cũng có tên là As Ever. Đại diện thương hiệu này đã ra thông cáo khẳng định không liên quan đến thương hiệu của Meghan Markle. Họ chia sẻ trên mạng xã hội: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người bạn cũ đã biết và yêu thích thương hiệu gia đình nhỏ của chúng tôi, As Ever, đồng thời cũng muốn chào đón những người mới biết đến sự tồn tại của chúng tôi. Trong 36 giờ qua, đã có rất nhiều sự ủng hộ và quan tâm liên quan đến những sự kiện gần đây xung quanh thương hiệu trùng tên của chúng tôi. Chúng tôi đã biết. Chúng tôi không liên quan gì cả".

Dự kiến, thương hiệu mới của Meghan Markle sẽ chính thức ra mắt các sản phẩm vào mùa xuân này. Bên cạnh việc đổi thương hiệu, báo chí cũng đưa tin về một thành viên hoàng gia khác phải nhập viện phẫu thuật. Để cập nhật những tin tức mới nhất về Hoàng gia Anh, bạn đọc có thể tham gia nhóm WhatsApp.

Theo Express