Meghan Markle vừa đăng tải bài viết thứ ba trong tuần này lên Instagram cá nhân. Nội dung bài viết là một bảng moodboard (bảng tổng hợp ý tưởng thiết kế) được trang trí đẹp mắt, dường như hé lộ về thương hiệu phong cách sống mới của cô, As Ever. Bảng moodboard này trưng bày nhiều hình ảnh chưa từng được công bố, ghi chú viết tay, trích dẫn và một bức tranh màu nước dễ thương về cô, Vương tử Harry và chú chó Guy quá cố của cô. Người hâm mộ cũng nhận thấy bảng này có một ngôi sao màu xanh lá cây với tên của con trai cô, Hoàng tử Archie (5 tuổi).

Tuy nhiên, một số người dùng mạng xã hội lại cho rằng Meghan đang cố gắng sao chép Kate. Trước đó, Điện Kensington đã công bố một số bức chân dung do Kate, Hoàng tử George (11 tuổi), Công chúa Charlotte (9 tuổi) và Hoàng tử Louis (6 tuổi) vẽ. Một người bình luận: "Đừng quên, lý do thực sự cô ấy đăng bài đó là để khoe 'tác phẩm nghệ thuật của Archie' kể từ khi Catherine đăng tác phẩm của các con cô ấy hôm nọ. Cô ấy thật dễ đoán... như mọi khi, một kẻ bắt chước!". Một người khác nhận xét: "Cô ấy phải đưa một bức vẽ của trẻ em vào đó. Lại sao chép Vương phi Catherine nữa rồi". Thậm chí, có người còn gọi bài đăng này là "giả tạo, dàn dựng cho Instagra"..

Vào hôm thứ Ba, Meghan đã công bố tên thương hiệu mới của mình là As Ever sau khi thay đổi từ tên gọi American Riviera Orchard. Trong video của mình, Meghan giải thích: "Năm ngoái, tôi đã nghĩ, American Riviera Orchard nghe có vẻ là một cái tên tuyệt vời, đó là khu phố của tôi [và] đó là tên gọi của Santa Barbara. Nhưng nó giới hạn tôi trong những thứ chỉ được sản xuất và trồng ở khu vực này". Meghan cũng tiết lộ rằng thương hiệu As Ever của cô sẽ ra mắt vào "Mùa xuân năm 2025".

Theo Express