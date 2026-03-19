Những ngày vừa qua, những ai theo dõi trang Instagram của thương hiệu As Ever đều không khỏi tò mò trước một bài đăng mang đậm chất thơ của Meghan. Bức ảnh chụp cận cảnh đôi bàn tay cô đang khum lại, nâng niu một bông hoa trắng muốt, kèm theo dòng trạng thái lấp lửng: "Có điều gì đó đang nở rộ. Một màn kết hợp mới toanh cùng High Camp Supply sẽ chính thức trình làng vào ngày mai. Hãy đăng ký nhận thông báo để không bỏ lỡ nhé!" Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để hội chị em yêu cái đẹp phải đứng ngồi không yên.

Dành cho những ai chưa biết, High Camp Supply vốn nổi tiếng là một thương hiệu hoa cao cấp mang hơi hướng "xa xỉ phù du". Triết lý của họ cực kỳ hợp gu với phụ nữ hiện đại: Tôn vinh những điều nhỏ bé mỗi ngày và biến những thứ bình thường trở nên phi thường thông qua các trải nghiệm quà tặng đánh thức mọi giác quan. Sự gật đầu bắt tay giữa As Ever và High Camp Supply hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mùa xuân mướt mát, tinh tế mà bất kỳ ai cũng muốn được một lần chạm vào.

Không để mọi người phải đợi lâu, "siêu phẩm" bí mật ấy đã chính thức lộ diện vào hôm nay, thứ Tư ngày 18/3, với tên gọi rất thơ: Bloom Box. Đây không chỉ đơn thuần là một hộp quà, mà giống như một gói trị liệu tinh thần thu nhỏ. Mở nắp hộp ra, bạn sẽ được chiêu đãi một bữa tiệc thị giác và khứu giác nghệ thuật với 18 bông hoa tươi rói, bao gồm hoa dành dành thơm ngát, mẫu đơn trắng muốt sang trọng, điểm xuyết thêm những nhánh bạc hà và hoa nhài thanh tao.

Nhưng sự tinh tế của Meghan không chỉ dừng lại ở hoa. Để trải nghiệm "chữa lành" được trọn vẹn, cô tinh ý xếp vào đó một hộp Trà bạc hà thảo mộc và hũ Mật ong xô thơm trứ danh của As Ever. Nhấp một ngụm trà ấm, nếm chút mật ong ngòn ngọt, hít hà hương hoa nhài thoang thoảng, người ta sẽ có cảm giác như đang bê nguyên cả một khu vườn thanh bình vào tận phòng khách nhà mình. Thực ra, sự ưu ái của Meghan dành cho cỏ cây vốn đã được nhen nhóm từ trước. Nếu tinh ý, hội chị em sẽ nhớ ngay đến bộ sưu tập socola phiên bản giới hạn mùa Valentine 2026 vừa qua của As Ever cũng được gói ghém cẩn thận trong những chiếc hộp ngập tràn họa tiết hoa lá tươi tắn.

Đằng sau những sản phẩm mang đậm tính nữ ấy là một câu chuyện rất đời, rất phụ nữ của chính Meghan. Trong một tập của series phong cách sống With Love, Meghan phát sóng trên Netflix, cô từng bộc bạch về tình yêu to lớn dành cho nghệ thuật cắm hoa. Đam mê này không phải tự nhiên mà có, nó bắt nguồn từ buổi tiệc baby shower (tiệc mừng sắp sinh em bé) hồi năm 2019 khi cô đang mang thai Hoàng tử bé Archie.

"Hội bạn gái thân thiết đã tổ chức tiệc cho tôi, và một trong những hoạt động ngày hôm đó là học cắm hoa", cô mỉm cười nhớ lại. "Chính từ lúc ấy, tôi chợt nhận ra công việc tỉ mẩn này mang lại một cảm giác cực kỳ an yên và mang đậm tính thiền định". Có lẽ, giữa những bộn bề và áp lực vô hình, việc tự tay cắt tỉa từng cành lá, ngắm nhìn nụ hoa hé nở chính là cách để người phụ nữ tìm lại sự cân bằng.

Mới đây nhất, Nữ công tước xứ Sussex cũng hào hứng khoe lên mạng xã hội khoảnh khắc tất bật chuẩn bị cho mùa xuân của gia đình mình. Trong đoạn video mộc mạc do chính tay Vương tử Harry quay lại, Meghan đang chăm chú cắm những cành hồng mang sắc trắng và hồng phấn hoài cổ vào chiếc bình xinh xắn. Giọng Harry vang lên phía sau ống kính, nhẹ nhàng khen ngợi: "Đẹp quá em ạ". Một khung cảnh bình dị, ấm áp và chân thật đến mức khiến người ta tạm quên đi những tước vị cao sang, chỉ còn thấy một người vợ, người mẹ đang vun vén sự bình yên cho tổ ấm của mình.