Hợp đồng triệu đô giữa nhà Sussex và Netflix có vẻ như đang bước vào giai đoạn đầy thử thách khi hàng loạt tin đồn về thái độ làm việc của Meghan Markle vừa bị phanh phui trên mặt báo. Từ chuyện giận dỗi tắt camera giữa những cuộc họp căng thẳng cho đến thói quen ngắt lời chồng chốn đông người, hình tượng của nàng dâu hoàng gia lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán.

Đứng trước tâm bão, phía luật sư của Meghan đã lên tiếng bênh vực bằng một lý do cực kỳ "chuẩn mẹ bỉm sữa làm việc tại nhà". Liệu đây là sự cố tình "bóc phốt" của những đối tác không ưa nhau, hay thực sự đằng sau cánh cửa hào nhoáng kia là một câu chuyện làm việc kém chuyên nghiệp? Cùng bóc tách những góc khuất trong cuộc hợp tác ồn ào này nhé các chị em!

Chuyện cái màn hình Zoom và "nỗi oan" của mẹ bỉm sữa làm việc tại nhà

Chuyện là mới đây, tờ Variety đã tung ra một bài viết hé lộ những rạn nứt bên trong mối quan hệ hợp tác giữa Nữ tước xứ Sussex và gã khổng lồ trực tuyến Netflix, đặc biệt là sau khi nền tảng này quyết định ngừng đồng hành cùng thương hiệu phong cách sống "As Ever" của cô. Theo lời một người thạo tin từ nội bộ Netflix, không khí làm việc giữa hai bên đang ở mức "chúng ta xong rồi". Nguồn tin này khẳng định cách hành xử của vợ chồng Harry và Meghan đã làm phật lòng không ít người trong các cuộc họp. Đáng chú ý nhất là chi tiết phòng marketing của Netflix rỉ tai nhau rằng: Cứ hễ nghe câu nào không lọt tai hay cảm thấy bị xúc phạm, Meghan sẽ lập tức "biến mất" khỏi màn hình Zoom trong một khoảng thời gian dài.

Nghe đến đây, chắc hẳn nhiều chị em chốn công sở sẽ thấy "cấn cấn" vì thái độ làm việc có phần trẻ con này. Thế nhưng, câu chuyện nào cũng có hai mặt. Ngay lập tức, ông Michael J. Kump - luật sư của Meghan đã gửi tâm thư phản pháo đanh thép. Vị luật sư này đưa ra một lý do mà có lẽ bất cứ người mẹ nào từng trải qua cảnh Work From Home (làm việc tại nhà) mùa dịch cũng phải gật gù đồng cảm: Meghan đang là mẹ của hai đứa trẻ hiếu động 4 tuổi và 6 tuổi. Ông Kump giải thích rằng, giống như bao bà mẹ bỉm sữa khác, Meghan thỉnh thoảng phải đối mặt với những "vị khách nhí" đột ngột lao vào phòng khi mẹ đang họp. Việc tắt camera hay tắt mic đơn giản chỉ là một phản xạ lịch sự để bảo vệ đội ngũ đối tác khỏi sự ồn ào, xao nhãng của con trẻ. Thử hỏi, có ai làm việc trực tuyến hàng giờ đồng hồ mỗi ngày mà chưa từng một lần phải luống cuống tắt mic vì con khóc hay chó sủa cơ chứ? Phía Meghan cho rằng việc bóp méo hành động này thành "giận dỗi" là hoàn toàn ác ý.

Lùm xùm lấn lướt chồng và tin đồn mâu thuẫn với giới chóp bu

Chưa dừng lại ở đó, drama tiếp tục được đẩy lên cao trào khi các nguồn tin tố cáo Meghan có thói quen "cướp diễn đàn" của chồng. Cụ thể, trong các cuộc họp trực tuyến lẫn trực tiếp với đối tác, hễ Vương tử Harry đang nói dở câu, Meghan sẽ chen ngang, nói đè lên hoặc diễn giải lại ý của chồng. Thậm chí, cô còn bị soi ra hành động chạm tay vào cánh tay hoặc đùi Harry để ra hiệu ngắt lời. Tuy nhiên, luật sư Kump một lần nữa gạt phắt đi và cho rằng đây chỉ là những thuyết âm mưu mang nặng định kiến giới, cố tình xây dựng hình ảnh một người vợ "bắt nạt", thao túng chồng. Bản thân Vương tử Harry cũng phải đích thân lên tiếng khẳng định với Variety rằng những cáo buộc đó là "hoàn toàn sai sự thật".

Tin đồn còn lan sang cả mối quan hệ giữa nhà Sussex với các sếp lớn của Netflix. Có tới ba nguồn tin thì thầm rằng vị Đồng CEO Ted Sarandos đã "chán ngấy" việc cặp đôi này cứ trực tiếp nhắn tin cho ông về các dự án. Thậm chí có lời đồn ông Ted còn tuyên bố sẽ không nghe điện thoại của Meghan nếu không có luật sư giám sát. Thế nhưng, cả phía Netflix lẫn đại diện của Meghan đều lập tức dập tắt ngọn lửa thị phi này. Lời đồn bị bác bỏ hoàn toàn khi phía Meghan tiết lộ cô vẫn nhắn tin, trò chuyện thường xuyên và thậm chí còn đến chơi nhà Sarandos mà chẳng cần bóng dáng vị luật sư nào. Bà Bela Bajaria - Giám đốc nội dung của Netflix cũng đứng ra bênh vực, khẳng định bà rất thích làm việc với cặp đôi vì họ luôn mang đến những góc nhìn toàn cầu, độc đáo.

Tương lai nào cho "đế chế" của nhà Sussex?

Quay ngược thời gian về năm 2020, khi vừa rời khỏi hoàng gia, vợ chồng Harry - Meghan đã gây chấn động với bản hợp đồng khổng lồ trị giá 100 triệu USD cùng Netflix. Họ đã kịp ghi dấu ấn bằng bộ phim tài liệu đình đám "Harry & Meghan", nhưng sau đó lại có những bước lùi với dự án "Polo" không mấy thành công hay series về phong cách sống bị giới phê bình chê tơi tả. Hồi tháng 8 năm ngoái, cặp đôi đã gia hạn hợp đồng, nhưng với một con số được cho là "khiêm tốn hơn rất nhiều".

Việc thương hiệu "As Ever" của Meghan và Netflix đường ai nấy đi để thương hiệu này tự đứng trên đôi chân của mình cũng là một dấu lặng trong cuộc hành trình Hollywood của họ. Có tin đồn rằng các đạo diễn và ngôi sao hạng A đang tỏ ra e dè khi hợp tác với nhà Sussex. Tuy nhiên, đường dài mới biết ngựa hay. Các dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Meet Me at the Lake" và "The Wedding Date" vẫn đang trong quá trình thai nghén. Suy cho cùng, chốn showbiz rực rỡ nhưng cũng đầy khắc nghiệt này chưa bao giờ thiếu vắng những lời đồn thổi. Khán giả và hội chị em mê hóng chuyện có lẽ sẽ còn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa để xem liệu cặp đôi hoàng gia có thực sự chứng minh được thực lực của mình qua những tác phẩm sắp tới, hay sẽ dần chìm khuất giữa những ồn ào không hồi kết.