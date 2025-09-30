Ngày 26/9, Meghan bất ngờ chia sẻ đoạn clip hé lộ phòng khách trong căn biệt thự triệu đô tại Montecito, California. Một chú chó beagle đang ngủ vùi trên ghế Hermes, bên cạnh lọ hoa tươi thắm, nhưng điều khiến công chúng chú ý không phải là nội thất xa xỉ.

Điều đáng nói là chiếc bình cắm hoa không hề bình thường: Nó mang logo thương hiệu As Ever dự án của Meghan. Đi kèm đó là dòng chú thích giới thiệu những loài hoa trong bình, xen lẫn một lời chào mời khéo léo: "Delphinium, Nigella, Veronica - gặp As Ever. Cùng hoa hồng vườn, cỏ Queen Anne và một Mia buồn ngủ. Thật tuyệt vời, các quý cô".





Chi tiết nhỏ này ngay lập tức khiến dư luận bàn tán: Liệu Meghan đang âm thầm hé lộ một hướng đi mới cho thương hiệu As Ever? Hiện tại, sản phẩm chính của thương hiệu này chủ yếu xoay quanh mật ong, mứt trái cây, trà, rượu vang hay hỗn hợp bánh nướng. Nhưng trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Meghan từng bóng gió rằng cô muốn mở rộng sang mảng nội thất và thời trang.

Sự "nhá hàng" này càng thêm đáng chú ý khi trước đó, trang Instagram As Ever đăng tải hình ảnh Meghan cùng hai chú chó Mia và Pula thong dong dạo chơi trong khu vườn Montecito. Hình ảnh hai cây cọ nối liền gốc, biểu tượng tình yêu giữa Meghan và Vương tử Harry, cũng xuất hiện. Trong một bài phỏng vấn năm 2022, Meghan từng tiết lộ khi lần đầu đi dạo quanh nhà, Harry nhìn hai cây cọ rồi thốt lên: "Em yêu, đó chính là chúng ta".

Không chỉ có cây cọ, gia đình Sussex còn gắn bó với biểu tượng chim ruồi. Trong hồi ký Spare năm 2023, Vương tử Harry kể lại kỷ niệm xúc động khi nhìn thấy một con chim ruồi bay vào nhà ngay sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời. Với anh, loài chim này tượng trưng cho linh hồn và sự kết nối giữa thế giới hữu hình và vô hình.





Những chi tiết đầy tính biểu tượng này, kết hợp cùng hình ảnh phòng khách ấm cúng, cho thấy Meghan không đơn thuần chia sẻ khoảnh khắc đời thường. Cô đang khéo léo kể câu chuyện thương hiệu, biến tổ ấm của mình thành nơi gửi gắm thông điệp vừa cá nhân vừa mang tính thương mại.

Ở tuổi 43, Meghan Markle là một doanh nhân biết cách khai thác mọi ánh nhìn công chúng để nuôi dưỡng thương hiệu cá nhân. Và lần "hé lộ" phòng khách Montecito này có thể chỉ là bước khởi đầu cho một cú bứt phá mới trong đế chế As Ever mà cô dày công xây dựng.

Theo People