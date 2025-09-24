Mới đây, Meghan Markle đã làm "rung chuyển" cộng đồng mạng khi bày tỏ nỗi nhớ da diết về một đài phát thanh ở Anh, và giờ đây, cô đã nhận được một lời đề nghị không thể "hời" hơn: Một chương trình radio riêng.

Trong tập phim "Easy As Pie" thuộc series With Love, Meghan mùa 2, Meghan cùng người bạn Tan France đã trò chuyện về cuộc sống của mình. Tan France, một ngôi sao đến từ Doncaster, đã vô tình khơi gợi nỗi nhớ của Meghan về quê hương cũ.

Cựu diễn viên Hollywood chia sẻ đầy cảm xúc: "Thành thật mà nói, điều tôi nhớ nhất về Anh chính là các đài phát thanh, đặc biệt là MagicFM".





Câu nói tưởng chừng vô hại này lại trở thành điểm nhấn của cuộc trò chuyện, khi Tan France, người nổi tiếng với khiếu hài hước, đã trêu chọc Meghan ngay lập tức. "MagicFM? Ồ, nghe như đài dành cho bà ngoại vậy!", anh cười và nói, khiến người hâm mộ không khỏi bật cười.

Ngay sau khi chương trình lên sóng, Paul Sylvester, Giám đốc nội dung của MagicFM và Absolute Radio, đã phản hồi đầy bất ngờ. Tại một sự kiện của Radio Centre, ông công khai tuyên bố: "Lời đề nghị đã được đặt lên bàn. Nếu Nữ công tước muốn làm người dẫn chương trình, chúng tôi rất hoan nghênh".





MagicFM hiện đang quy tụ nhiều tên tuổi lớn như ca sĩ Ronan Keating và cựu thành viên nhóm All Saints, Nicole Appleton. Lời mời dành cho Meghan cho thấy sức ảnh hưởng không hề nhỏ của cô, ngay cả sau khi rời khỏi Hoàng gia Anh.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng vô cùng hào hứng. Một người viết: "Họ nên cho cô ấy một chương trình riêng, có thể gọi là 'The Meghan Hour' và để cô ấy tự chọn nhạc. Cô ấy có gu âm nhạc tuyệt vời!". Một người khác bày tỏ: "Hy vọng cô ấy sẽ chấp nhận lời đề nghị này!".





Trước đó, Meghan Markle cũng từng chia sẻ trên Instagram về tầm quan trọng của âm nhạc trong công việc. Cô viết: "Phần nào để giữ cho không khí luôn sôi động chính là âm nhạc. Giữa các cảnh quay, tôi thường bật một bài hát từ điện thoại, và hôm nay, tôi muốn chia sẻ một vài bài hát yêu thích mà tôi thường nghe. Hãy thêm chúng vào playlist, bật chế độ phát ngẫu nhiên và thưởng thức!".

Liệu Meghan Markle sẽ trở lại với vai trò MC radio đầy mới mẻ, hay cô sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án hiện tại? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem!

Theo Express