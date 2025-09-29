Phong cách thời trang đơn giản nhưng thanh lịch của Meghan Markle trong "With Love, Meghan" Mùa 2

Trong khung cảnh lãng mạn của chương trình "With Love, Meghan" mùa thứ hai, Meghan Markle đã xuất hiện với phong cách thời trang đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ. Cô đã chọn những chiếc áo len mềm mại, ấm áp từ các thương hiệu nổi tiếng như Rag & Bone, Another Tomorrow và Sézane không chỉ mang lại cảm giác thoải mái nhưng còn toát lên vẻ đẹp sang trọng, tinh tế.

Trong một tập của chương trình, khi Meghan đang chuẩn bị những chiếc bánh mì chua tự làm, cô đã chọn một chiếc áo len màu berry sâu từ Another Tomorrow. Sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc và cách phối đồ đơn giản làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên và phong cách thời trang mà Meghan hướng đến.

Khi thời tiết chuyển mình giữa mùa thu se lạnh và mùa đông giá rét, Meghan đã chọn một chiếc áo khoác cashmere của thương hiệu CO. Cô được nhìn thấy mặc chiếc áo này trong một chuyến ghé thăm hiệu sách địa phương để tìm quà cho Tan France và các con của anh.

Sau đó, khi Meghan bắt đầu gói quà, cô đã chuyển sang một chiếc cardigan khác từ Heidi Merrick. Đây là một thiết kế nút bấm cổ điển, tôn lên vóc dáng và vẻ đẹp đơn giản nhưng tinh tế của cô.

Trong một cảnh quay khác, Meghan xuất hiện với một chiếc cardigan nút bấm khác, kết hợp với một chiếc áo sơ mi cổ điển. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng nhiều khả năng đây chính là mẫu cardigan Spencer từ Jenni Kayne.

Trước khi cô chuẩn bị cho một chuyến đi đường dài đến Los Angeles, Meghan đã diện chiếc Sami Jumper từ Sézane. Cô chia sẻ một góc nhìn về phong cách thời trang của mình: "Tôi thường mặc đồ theo tông màu đơn sắc, không phải vì tôi nghĩ nó là điều thời trang nhất trên thế giới, nhưng bởi vì nó rất dễ dàng. Và khi tôi đóng gói cho một chuyến đi, tôi làm điều tương tự", Meghan nói trong cảnh quay đó.

Và trước khi thưởng thức một bữa tiệc paella cùng với đầu bếp và doanh nhân José Andrés trong tập cuối cùng của mùa giải, Meghan đã thăm một vườn nho mặc chiếc áo len khác từ Sézane. Chiếc áo này được làm từ len Merino và siêu kid mohair, với họa tiết nút cài ở mỗi cổ tay.

Blake Bakkila, người đã viết về mọi thứ từ văn hóa pop đến sản phẩm lối sống trong hơn tám năm qua, là tác giả của những dòng mô tả về phong cách thời trang của Meghan trong chương trình. Công việc của cô đã xuất hiện trên GoodHousekeeping.com, WhattoExpect.com, Health.com, cũng như trong các phiên bản in và số của Real Simple và People.

Những gợi ý thời trang từ Meghan Markle không chỉ dành cho những người hâm mộ cô ấy, mà còn là nguồn cảm hứng cho phái nữ trung niên mong muốn tìm kiếm một phong cách thanh lịch và dễ dàng áp dụng. Những chiếc áo len và cardigan mà Meghan lựa chọn cho mỗi tập của chương trình là minh chứng cho một gu thẩm mỹ tinh tế, hiện đại và hoàn toàn phù hợp với xu hướng thời trang thế giới.