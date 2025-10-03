Ngày cưới của Thân vương William và Vương phi Kate năm 2011 được xem là một trong những lễ cưới xa hoa nhất lịch sử Hoàng gia, sánh ngang lễ cưới năm 1981 của Vua Charles và Công nương Diana. Khi Kate xuất hiện tại Westminster Abbey trong chiếc Rolls-Royce Phantom VI đời 1978, hàng triệu ánh mắt trên toàn thế giới đều dõi theo để được chiêm ngưỡng chiếc váy cưới huyền thoại.





Nhưng song song với những lời tán dương, một tin đồn bắt đầu lan truyền: Vương phi Kate đã tự trang điểm cho chính ngày trọng đại của mình. Không ai xác nhận, cũng chẳng ai phủ nhận, khiến công chúng càng thêm tò mò.

Mới đây, "nữ hoàng make-up" Bobbi Brown – người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm lừng danh đã làm sáng tỏ sự thật trên podcast Breaking Beauty . Bà khẳng định: "Tôi không trực tiếp trang điểm cho Kate, dù tôi ước gì mình đã làm. Đó là tác phẩm của một trong những chuyên gia của tôi – Hannah Martin, người sau đó đã trở thành hiện tượng tại Anh".





Bobbi Brown cũng tiết lộ, cô dâu Hoàng gia đã gửi lời cảm ơn chân thành, khiến ekip càng trân trọng khoảnh khắc ấy. Tuy nhiên, công ty không nhận công khai nhận "công lao", bởi "thời điểm đó không ai làm điều này, nó không đúng đắn".

Song song với lớp trang điểm tinh tế, mái tóc của Kate cũng được bàn tay khéo léo của James Pryce và Richard Ward (Richard Ward Salon, London) thực hiện. Bộ đôi đã nghĩ ra cách cột và tết giấu cực tỉ mỉ để cố định vương miện Cartier Halo – tránh lặp lại "sự cố" của Công nương Diana khi phải chỉnh tiara liên tục trong hôn lễ năm 1981. "Chúng tôi tạo một lớp nền bằng cách đánh rối, rồi bện một lọn tóc nhỏ để khâu cố định. Tôi chưa từng thấy kỹ thuật nào độc đáo đến vậy", Pryce kể lại với The Telegraph .





Như vậy, sau 14 năm mịt mờ trong tin đồn, sự thật cuối cùng cũng rõ ràng: Vương phi Kate không tự trang điểm cho ngày trọng đại, nhưng cô đã trở thành biểu tượng nhờ chính sự chỉn chu đến từng chi tiết từ layout make-up thanh lịch cho đến mái tóc hoàn hảo, tất cả đều khắc sâu vào lịch sử Hoàng gia.

Theo Express