Giáng sinh năm nay, thay vì khoe cây thông cao chạm trần hay tiệc tùng sang chảnh, Meghan Markle lại khiến khán giả chú ý bằng một chi tiết rất nhỏ nhưng đầy ấm áp: Bức thư gửi ông già Noel của hai con Archie và Lilibet. Trong trailer tập đặc biệt mùa lễ hội của chương trình With Love, Meghan trên Netflix, bên cạnh khoảnh khắc Meghan hôn Vương tử Harry, người xem còn thấy thấp thoáng một chiếc cốc sứ in dòng chữ viết tay: "Dear Santa, We have been good… Please travel safely. XO Archie & Lili". Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng đằng sau là cả một cách nuôi dạy con, một không khí Giáng sinh gia đình đầm ấm mà nhiều bà mẹ có thể học hỏi.

Lá thư "Dear Santa" do mẹ viết, nhưng là cảm xúc của con

Trong đoạn teaser, bức thư gửi ông già Noel xuất hiện trên một chiếc cốc xinh xắn. Nét chữ là của Meghan, nhưng dòng ký tên "XO Archie & Lili" đủ cho thấy hai đứa trẻ là "chủ nhân cảm xúc". Nội dung lá thư rất giản dị: "Dear Santa, We have been good… Please travel safely" - tạm dịch: "Gửi ông già Noel, chúng cháu đã ngoan… Mong ông đi đường bình an".

Không nói nhiều về quà, không liệt kê danh sách đồ chơi, điều mà hai anh em "gửi gắm" lại là lời chúc Santa đi lại an toàn. Chi tiết nhỏ này được nhiều fan hoàng gia và các trang báo phương Tây chú ý vì toát lên sự tử tế, biết nghĩ cho người khác, điều mà bố mẹ hoàn toàn có thể gieo vào lòng con qua những nghi thức rất đời thường như viết thư mùa lễ.



Meghan: "Mùa lễ là để kết nối, giữ và tạo thêm những truyền thống mới"

Trong trailer, Meghan được nghe nói bằng giọng thuyết minh: "Tôi yêu mùa lễ. Đó là khoảng thời gian để kết nối với những người mình yêu, ôm trọn những truyền thống cũ và tạo thêm những điều mới." Cùng lúc, hình ảnh trong video là Meghan và Vương tử Harry trao nhau một nụ hôn, rồi cảnh cô chăm chút xếp quà vào những chiếc lịch đếm ngược Giáng sinh màu đỏ – trắng, trên đó thêu tên "Archie" và "Lili".

Không có gì quá xa xỉ, nhưng đều là những khoảnh khắc mang tính nghi thức: Viết thư cho Santa, chuẩn bị lịch Advent, trang trí nhà cửa, tự tay làm đồ thủ công. Với những gia đình trẻ, đặc biệt là các bà mẹ, cách Meghan xây dựng "mùa lễ nhỏ" cho con gợi ý rằng: Điều đắt giá nhất không nằm ở quà tặng, mà là cảm giác con được tham gia, được là một phần của truyền thống gia đình.

Trong teaser, Meghan không chỉ khoe bức thư mà còn cho thấy cô đang chuẩn bị những chiếc lịch Advent cá nhân hóa tên từng con. Bên trong là những món quà nhỏ, có thể là đồ chơi xinh xắn, kẹo, hoặc những tấm thiệp nhiệm vụ như "hôm nay cả nhà cùng nướng bánh", "cùng nhau trang trí cây thông".

Với các bà mẹ, đó là một gợi ý dễ áp dụng cho bất cứ dịp lễ nào, không riêng Giáng sinh:

- Viết thư cho ông già Noel, cho Ông Công Ông Táo, hay đơn giản là viết lời chúc cho "phiên bản ông già Noel trong nhà" – bố, mẹ, ông bà.

- Chuẩn bị hộp quà đếm ngược với những điều bất ngờ bé xíu mỗi ngày.

- Để con tự tay ký tên, dán sticker, tô màu lên thiệp hoặc quà.

Trẻ con không nhất thiết phải hiểu hết ý nghĩa tôn giáo hay lịch sử của lễ hội. Điều chúng nhớ lại chính là cảm giác ngồi cùng mẹ viết thư, chờ từng ngày mở lịch, háo hức xem "hôm nay nhà mình làm gì vui".

Trong trailer, ngoài gia đình mình, Meghan còn xuất hiện bên những gương mặt nổi tiếng như tay vợt Naomi Osaka, đầu bếp Tom Colicchio, hay các người bạn lâu năm Kelly Zafjen, Lindsay Roth. Họ cùng nhau làm đồ thủ công, nấu nướng, làm vòng hoa. Phần này rõ ràng là "show" của một người nổi tiếng, nhưng nếu tách lớp hào quang, câu chuyện vẫn quay lại chuyện rất cơ bản: Người lớn quây quần, làm việc bằng tay, tự trang trí nhà cửa, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn



Với các gia đình trẻ Việt Nam, điều đó có thể được biến tấu thành:

- Cùng con gấp sao, cắt dán bông tuyết, hay treo đèn ngôi sao, đèn lồng.

- Rủ họ hàng, bạn thân đến nhà "party nhỏ", mỗi người góp một món ăn, một chiếc bánh.

- Cho con tham gia từ việc nhỏ nhất: Rắc đường bột lên bánh, dán nhãn lên quà, bỏ tấm thiệp vào phong bì.

Những thói quen tưởng đơn giản ấy chính là nền tảng để con thấy mùa lễ là "của mình", chứ không chỉ là phông nền chụp vài bức ảnh rồi thôi.

Bị chê show "nhạt", nhưng góc nhìn làm mẹ vẫn chạm được vào trái tim

Series With Love, Meghan từng bị một số nhà phê bình chê "nhạt", thiếu chiều sâu, quá bóng bẩy. Tuy vậy, chi tiết về bức thư của Archie và Lilibet hay các đoạn Meghan kể chuyện chuẩn bị mùa lễ cho con vẫn thu hút được sự chú ý, vì nó chạm đúng vào điều nhiều bà mẹ quan tâm: Làm thế nào để con lớn lên trong cảm giác được yêu thương, có kỷ niệm, có truyền thống gia đình.



Thật ra, dù là Hoàng tử hay công chúa, trẻ con vẫn cần những điều giống nhau: Thấy tên mình được viết trên lịch, trên cốc, trên món quà, được cùng bố mẹ gửi gắm điều ước, viết thư, ký tên. Được nhắc rằng "hãy chúc người khác đi đường bình an" trước khi xin quà cho riêng mình.

Nhìn vào gia đình Meghan – Harry, chúng ta thấy một phiên bản Giáng sinh rất Mỹ, rất phương Tây, nhưng vẫn có những điều dễ áp dụng trong đời sống của các bà mẹ Việt:

- Giữ một nghi thức lặp lại mỗi năm: Năm nào cũng viết thư cho Santa, treo tất, hay đơn giản là cả nhà cùng xem một bộ phim Giáng sinh cố định.

- Cho con cùng ký tên: Dù mẹ viết hộ, hãy để chỗ cho con kí, vẽ trái tim, thêm vài nét vẽ ngộ nghĩnh.

- Dạy con nghĩ cho người khác: Giống như câu "Please travel safely" trong thư của Archie và Lilibet, hãy nhắc con gửi lời chúc tới ông bà, bạn bè, những người làm việc vất vả dịp lễ.

- Trân trọng những khoảnh khắc nhỏ: Không cần căn nhà to hay bối cảnh hoàn hảo. Một chiếc cốc viết tay, một tờ giấy A4 vẽ vội, một buổi tối cả nhà cùng "soạn thư" cũng đủ để thành ký ức đẹp.

Có thể nhiều người không quá quan tâm tới drama hoàng gia, nhưng câu chuyện về bức thư gửi ông già Noel của Archie và Lilibet lại là lời nhắc rất dịu dàng: Đôi khi, thứ "xa xỉ" nhất trong mùa lễ không phải là quà đắt tiền, mà là thời gian và sự để tâm mà cha mẹ dành cho con, được gói lại trong vài dòng chữ nhỏ: "Chúng con đã cố gắng ngoan rồi. Mong ông đi đường bình an".