Sau nhiều tháng ở ẩn để điều trị ung thư, Vương phi Kate cuối cùng cũng xuất hiện trở lại trong một sự kiện công khai được cả thế giới dõi theo: Đêm Royal Variety Performance tại Nhà hát Royal Albert Hall. Trong bộ váy nhung xanh lục bảo mềm mại, đi cùng nụ cười tươi và ánh mắt bình thản, nàng dâu hoàng gia khiến người ta vừa xúc động vừa trầm trồ.

Không chỉ là một khoảnh khắc thời trang đẹp, đó còn là hình ảnh một người phụ nữ 43 tuổi đã đi qua bệnh tật, đứng vững bên chồng, tiếp tục vai trò mẹ, vợ và tương lai Vương hậu với vẻ đẹp rất kiêu hãnh nhưng cũng rất đời thường.

Màn tái xuất thảm đỏ được cả thế giới chờ đợi

Tối 19/11, Thân vương William và Vương phi Kate cùng xuất hiện tại Nhà hát Royal Albert Hall để tham dự Royal Variety Performance - chương trình biểu diễn từ thiện thường niên gắn liền với Hoàng gia Anh. Đây là lần thứ sáu họ dự sự kiện này kể từ lần đầu vào năm 2014, nhưng là lần đầu tiên sau hai năm, và cũng là lần đầu Vương phi Kate trở lại thảm đỏ kể từ khi công khai bệnh ung thư.

Cặp đôi đều 43 tuổi, tay trong tay bước lên thảm đỏ, giữa ánh đèn flash và tiếng hò reo chào đón. Thân vương William diện vest nhung đen, cài nơ đen cổ điển. Bên cạnh anh, Vương phi Kate dịu dàng trong chiếc váy xanh lục bảo, mái tóc xõa nhẹ trên vai, nụ cười điềm tĩnh. Khoảnh khắc ấy, không chỉ là hình ảnh của một cặp đôi hoàng gia, mà còn là câu chuyện rất đời: chồng nắm tay vợ đi qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Váy nhung xanh lục bảo: Biểu tượng của sức sống và sự hồi sinh

Điểm nhấn khiến cả truyền thông lẫn mạng xã hội bùng nổ chính là bộ váy nhung xanh lục bảo mà Vương phi Kate lựa chọn. Đó là một thiết kế váy dài chạm đất, cổ chữ V, tay ngắn, chất liệu nhung mềm ôm nhẹ theo đường cong cơ thể. Màu xanh lục bảo sâu, sang nhưng không "dữ dội", tạo cảm giác vừa ấm áp, vừa quyền lực, rất hợp với không khí mùa lạnh và ánh đèn sân khấu.

Bộ váy được cho là đến từ thương hiệu Talbot Runhof - một cái tên quen thuộc với giới yêu thời trang, nhưng cách Vương phi Kate mặc nó lại rất đời thường: Không cần phô trương, chỉ cần đúng dáng, đúng màu, đúng thần thái. Chiếc váy tôn trọn bờ vai thon, vòng eo gọn và dáng đứng thẳng, cho thấy cơ thể đã hồi phục tốt sau thời gian điều trị.

Nàng kết hợp váy với đôi giày cao gót nhung cùng tông, một chiếc clutch lấp lánh của Jenny Packham và đặc biệt là đôi khuyên tai kim cương Greville dạng chùm - món trang sức từng được Nữ hoàng Elizabeth II yêu thích. Đó là thiết kế Cartier mang phong cách Art Deco, từng thuộc về bà Margaret Greville rồi được tặng lại cho Nữ hoàng. Khi Vương phi Kate đeo đôi khuyên này, nhiều người cảm giác như nhìn thấy sự nối tiếp giữa các thế hệ phụ nữ Hoàng gia từ Nữ hoàng, đến con dâu, rồi đến Vương phi của thế hệ mới.

Tất cả tạo nên một tổng thể không quá "ồn ào" nhưng lại rất khó rời mắt: sang trọng, tinh tế và đầy chiều sâu.

Sau ung thư, Vương phi Kate chọn xuất hiện bằng nụ cười

Tháng 3/2024, Vương phi Kate từng gây chấn động khi công khai mình bị ung thư và đang phải hóa trị. Cô không chia sẻ cụ thể loại ung thư, chỉ nói ngắn gọn về quá trình phát hiện và điều trị, đồng thời xin công chúng cho mình thời gian và không gian riêng để tập trung hồi phục.

Đến đầu năm 2025, Vương phi Kate thông báo bệnh đã chuyển sang giai đoạn thuyên giảm. Trong một chia sẻ trên mạng xã hội, cô gọi đó là "một sự giải thoát", nhưng cũng nhấn mạnh rằng bản thân vẫn đang trên hành trình dưỡng sức, học cách sống chậm lại, lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn.

Từ đó đến nay, cô dần quay lại công việc một cách có chọn lọc. Thay vì chạy sự kiện liên tục, Vương phi tập trung cho những dự án mà mình tâm huyết nhất: phát triển trẻ thơ, sức khỏe tinh thần của trẻ em, hỗ trợ các bà mẹ và gia đình trẻ. Cách cô xuất hiện cũng thay đổi – không còn dày đặc, mà nhẹ nhàng, vừa đủ, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại ấn tượng mạnh.

Lần tái xuất thảm đỏ trong bộ váy xanh lục bảo này vì vậy không chỉ là một "look" thời trang đẹp, mà là dấu mốc quan trọng: Hình ảnh một người phụ nữ đã đi qua nỗi sợ bệnh tật, bước ra trước ống kính với sự bình thản mới.

Tình yêu đồng hành: Thân vương William như "hộ vệ" nơi thảm đỏ

Trong mọi bức ảnh, Thân vương William luôn đứng sát bên vợ, ánh mắt hướng về phía cô với sự quan tâm dễ thấy. Có lúc anh đặt tay nhẹ lên lưng nàng, có lúc cúi xuống trò chuyện nhỏ, khiến không khí bớt căng thẳng, giúp Vương phi Kate cảm thấy thoải mái hơn sau thời gian dài vắng bóng.

Không cần lời nói hoa mỹ, hình ảnh đó đủ khiến rất nhiều người xem xúc động. Bởi giữa áp lực hoàng gia, sự soi xét của truyền thông và thử thách bệnh tật, điều giữ một người phụ nữ đứng vững đôi khi chỉ là một bàn tay luôn sẵn sàng nắm lấy tay mình.

Với nhiều phụ nữ đang theo dõi hành trình của Vương phi Kate, đây không còn là câu chuyện "cổ tích hoàng gia", mà là câu chuyện rất thật: Một người vợ trung niên, phải chiến đấu với bệnh tật, vẫn cố gắng duy trì công việc, chăm sóc con cái, và phía sau là người chồng biết lùi một bước để che chở, biết đi chậm lại để chờ mình.

Vương phi Kate - "bông hồng nước Anh" vẫn nở sau bão giông

Ở tuổi 43, Vương phi Kate không còn là cô dâu trẻ ngày nào, nhưng vẻ đẹp của cô lại đậm đà hơn, có chiều sâu hơn. Trong bộ váy nhung xanh lục bảo, làn da trắng, dáng đứng thẳng, gương mặt mịn màng gần như không thấy vết nhăn, ít ai nghĩ cô vừa trải qua một giai đoạn điều trị ung thư đầy vất vả.

Hình ảnh ấy chạm đến trái tim nhiều người, không phải vì cô là Vương phi, mà vì cô là một người phụ nữ đã từng gục ngã, đã sợ hãi, nhưng vẫn chọn đứng dậy, trang điểm nhẹ nhàng, khoác lên mình một chiếc váy thật đẹp và bước ra ngoài.

Với nhiều người, Vương phi Kate chính là "bông hồng nước Anh" đúng nghĩa: Không hoàn hảo, nhưng kiên cường; không phô trương, nhưng tỏa sáng theo cách rất riêng. Và khi cô sải bước trên thảm đỏ cùng Thân vương William, rất nhiều người thầm mong: Mong cô sẽ khỏe hơn nữa, sống lâu hơn nữa, để một ngày nào đó, khi đội trên đầu vương miện của Vương hậu, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho một hành trình đẹp đẽ, đầy nỗ lực và không ít nước mắt.