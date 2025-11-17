Dạo chơi trong vườn thôi mà Meghan cũng đeo vòng cổ nửa tỷ đồng

Bạn có bao giờ tự hỏi, một người nổi tiếng và giàu có như Meghan Markle sẽ mặc gì khi "thong dong" đi lại trong vườn nhà? Câu trả lời chính là: Rất đơn giản, rất thanh lịch, nhưng nhất định phải có một món đồ khiến dân tình phải "choáng váng".

Vừa qua, Nữ Công tước xứ Sussex đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi chia sẻ một đoạn clip ngắn trên Instagram Story, nhá hàng cho thương hiệu phong cách sống mới của mình. Video không hề cầu kỳ, chỉ là hình ảnh Meghan sải bước giữa một lùm cây, kèm thông báo "Lưu lại ngày, 28 tháng 10...".

Meghan đeo vòng cổ nửa tỷ đồng đi dạo trong vườn.

Sự kiện sắp tới là gì thì chưa rõ, nhưng điều khiến hội "soi" thời trang đứng ngồi không yên chính là outfit của Meghan. Bên cạnh chiếc váy midi không tay màu đen, áo khoác cardigan Brochu Walker màu trắng và đôi bốt, Meghan đã khéo léo biến tổng thể này trở nên "đắt giá" bằng một món trang sức vô cùng quen thuộc: Chiếc vòng cổ Cartier Juste Un Clou Torque. Chiếc vòng này được định giá khoảng 18.700 đô la Mỹ, tương đương khoảng 490 triệu đồng Việt Nam.

Đúng là, "giản dị" của người giàu luôn ở một đẳng cấp khác!

Chiếc vòng cổ biểu tượng này không phải lần đầu tiên xuất hiện cùng Meghan Markle. Cô đã đeo nó nhiều lần, từ những sự kiện quan trọng đến các buổi phỏng vấn. Chiếc vòng cổ Juste Un Clou (dịch ra có nghĩa là "Chỉ là một chiếc đinh") được tạo ra vào những năm 1970 tại thành phố New York bởi nhà thiết kế Aldo Cipullo, cũng chính là người đã tạo ra chiếc vòng tay Cartier Love đình đám.

Theo mô tả của Cartier, Juste Un Clou là một món trang sức "phá vỡ các quy ước, khẳng định bản chất của người đeo. Độc đáo, độc lập, không sợ hãi và tự do". Thiết kế hình chiếc đinh nổi bật, được tô điểm bằng 57 viên kim cương lấp lánh, đã trở thành biểu tượng của "Kẻ nổi loạn" trong giới trang sức.

Chiếc vòng cổ này đã trở thành một trong những món đồ yêu thích nhất của Meghan, được cô diện vào nhiều thời điểm quan trọng, thể hiện đúng tinh thần "nổi loạn và tự do" của mình:

- Năm 2022: Xuất hiện tại sự kiện Invictus Games.

- Năm 2023: Tham gia buổi phỏng vấn trên đài CBS cùng Hoàng tử Harry và Jane Pauley.

- Năm 2024: Đeo khi đến thăm Colombia.

Việc một món đồ trang sức có giá trị gần nửa tỷ đồng được sử dụng một cách thường xuyên, tự nhiên trong đời sống hàng ngày, thậm chí là khi đi dạo vườn, đã ngầm khẳng định vị thế và phong cách sống của Meghan: Thời trang của cô không chỉ là trưng diện, mà là sự khẳng định cá tính, bất chấp các quy tắc hoàng gia hay lễ nghi cũ kỹ.

Chỉ vài giờ sau khi đoạn video "nhá hàng" chiếc vòng cổ đắt giá được tung ra, Meghan lại khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện tại một hiệu sách nhỏ ở Summerland, California, gần khu vực biệt thự Montecito của mình.

Lần này, Meghan xuất hiện với phong thái đời thường hơn, khoác lên mình bộ trang phục tông màu nâu sô cô la từ thương hiệu Cuyana. Tại đây, cô đã có những chia sẻ hiếm hoi, nhưng cực kỳ đáng yêu, về cuộc sống thường nhật cùng Vương tử Harry và hai con: Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet.

Meghan tiết lộ về thói quen nhỏ mà gia đình cô thực hiện mỗi tối: Cả nhà cùng chia sẻ về "Hoa Hồng và Gai Nhọn" của ngày hôm đó (Rose and Thorn), tức là kể về điều tốt đẹp nhất và điều khó khăn nhất đã xảy ra trong ngày.

Cô cho biết, đây là một cách tuyệt vời để bắt đầu cuộc trò chuyện với những đứa trẻ đang ở giai đoạn chỉ biết trả lời "có" hoặc "không". Khi nói về Công chúa Lilibet, Meghan cười kể lại: "Con gái tôi, bé mới bốn tuổi, nhưng có một cá tính cực kỳ mạnh mẽ và tuyệt vời. Bây giờ, khi tôi hỏi: 'Hoa hồng và gai nhọn của con là gì?', con bé chỉ trả lời tỉnh bơ: 'Ngày của con chỉ toàn là một vụ nổ lớn (blast) thôi mẹ ạ!'".

Cuộc sống của Meghan Markle luôn là sự đối lập đầy thú vị: Một mặt, cô là Nữ Công tước xứ Sussex với món đồ trang sức gần nửa tỷ đồng chỉ để đi dạo trong vườn; mặt khác, cô lại là một người mẹ bỉm sữa bình dị, đang cố gắng áp dụng những phương pháp nuôi dạy con cái tích cực và thực tế nhất.

Dù là "kẻ nổi loạn" hay "bà mẹ đời thường", Meghan Markle vẫn biết cách thu hút mọi ánh nhìn, và quan trọng hơn, cô đang tự tay xây dựng một thương hiệu cá nhân dựa trên sự độc lập, tự chủ và phong cách sống mà cô hằng mong muốn.