Công nương Diana, biểu tượng thời trang chưa bao giờ lỗi thời, luôn là cuốn sách giáo khoa về cách ăn mặc vừa thanh lịch vừa phá cách. Từ chiếc váy "báo thù" kinh điển, áo len cừu đen nổi tiếng, đến chiếc váy cưới cổ tích và những bộ cánh lấp lánh trên thảm đỏ, bà đã chứng minh một điều: Hoàng gia vẫn có thể là biểu tượng phong cách gần gũi, đời thường.

Và chiếc áo cánh màu hồng phấn bà mặc trong bức ảnh đính hôn năm 1981 cũng không ngoại lệ. Bức ảnh này, được chụp bởi nhiếp ảnh gia Lord Snowdon, đã đưa Công nương tương lai ra mắt công chúng toàn thế giới, mở ra một kỷ nguyên thời trang mới.

Điều ít ai biết là, chính chiếc áo định mệnh này đã đưa Diana đến với David và Elizabeth Emanuel, cặp đôi nhà thiết kế sau này đã tạo ra chiếc váy cưới "cổ tích" hoành tráng nhất lịch sử. Nhưng câu chuyện đằng sau chiếc áo hơn 10,1 tỷ đồng này lại vô cùng xéo xắt và hài hước, hoàn toàn bắt nguồn từ một sự cố lãng xẹt mà không ai ngờ tới.

Vệt mascara có giá hơn 10 tỷ đồng!

Chiếc áo lụa hồng mơ màng này không phải là một thiết kế được lên kế hoạch tỉ mỉ, mà nó được tạo ra theo một cách không thể "trời ơi đất hỡi" hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn với tổ chức Historic Royal Palaces, nhà thiết kế Elizabeth Emanuel đã kể lại nguồn gốc "phi truyền thống" của chiếc áo sơ mi nổi tiếng này. Một khách hàng đã đặt may một chiếc váy màu hồng nhạt, nhưng khi cởi ra, người này đã vô tình để mascara lem luốc lên phần chân váy.

Elizabeth và chồng cũ, David, quyết định phải làm gì đó để cứu vãn phần còn lại. Họ cắt bỏ phần váy bị bẩn, và nhận thấy phần chân váy còn lại trông khá "cô đơn". Thế là họ nghĩ: "Chúng ta nên làm thêm một chiếc áo để mặc cùng nó".

Và thế là, chiếc áo sơ mi lụa hồng bèo nhún, hoàn hảo cho một cô dâu tương lai, đã ra đời chỉ vì một vệt mascara bị lem. Elizabeth kết luận đầy hài hước: "Nếu khách hàng đó không làm lem mascara, chúng tôi đã không làm chiếc áo này, và ai mà biết được, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp được Công nương. Mọi chuyện đều nhờ vào vệt mascara đó!".

Nhân duyên định mệnh nhờ "chiếc áo thừa"

Khi Lady Diana Spencer đính hôn với Thái tử Charles vào đầu tháng 2 năm 1981, chưa có đủ quần áo xứng tầm với cuộc sống hoàng gia. Bà từng kể lại với nhà viết tiểu sử Andrew Morton rằng: "Vào ngày chúng tôi đính hôn, tôi thực sự chỉ có một chiếc váy dài, một chiếc áo lụa, một đôi giày xịn, và hết".

Diana đã nhờ đến sự giúp đỡ của tổng biên tập British Vogue lúc bấy giờ, Anna Harvey. Bà Harvey đã liên hệ với nhà Emanuels, hỏi xem họ có bất kỳ trang phục lãng mạn nào với cổ cao (ruff-like collar) phù hợp cho buổi chụp hình hay không.

Các nhà thiết kế đã gửi chiếc áo chiffon hồng được tạo ra từ vụ "thanh lý" chiếc váy bị lem. Khi Diana nhìn thấy chiếc áo trên giá đồ, cô ngay lập tức "phải lòng" nó, hỏi người làm ra và được giới thiệu đến Emanuels. Đó chính là sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác đi vào huyền thoại, đỉnh cao là chiếc váy cưới "ngàn cân" lộng lẫy vào cùng năm 1981.

Chiếc áo sơ mi lụa hồng này không chỉ là một món đồ thời trang, mà nó là chứng nhân lịch sử cho một huyền thoại.

Chiếc áo sơ mi được mô tả là làm từ chất liệu lụa crepe chiffon màu hồng phấn, với phần cổ áo xếp nếp kiểu "diềm đăng-ten" (ruff) và phần thân áo có các nếp gấp nhẹ nhàng. Tay áo phồng, cổ tay áo xòe điệu đà. Điểm nhấn hoàn hảo là dải ruy băng satin thắt nơ ngay cổ áo.

Khi bức ảnh Diana mặc chiếc áo này được công bố rộng rãi, nó đã lập tức đưa phong cách lãng mạn, bồng bềnh của thập niên 80 trở thành xu hướng, đồng thời đưa tên tuổi nhà Emanuel lên một tầm cao mới.

Sự lựa chọn này của Diana có thể được xem là định mệnh: Chiếc áo đưa cô đến với nhà Emanuel, tạo nên chiếc váy cưới cổ tích năm 1981, mở ra chương đầu cho cuộc hôn nhân hoàng gia. Và chương cuối cùng lại được đóng lại bằng chiếc váy đen trứ danh, hở vai của Christina Stambolian - chiếc váy "báo thù" (revenge dress) vào ngày 29 tháng 6 năm 1994, ngay sau khi chồng bà, Thái tử Charles, công khai thừa nhận ngoại tình trên truyền hình quốc gia.

Chiếc áo sơ mi của Diana sau đó được lưu trữ trong kho của Elizabeth Emanuel cho đến năm 2010. Sau khi được trưng bày tại Cung điện Kensington (2017-2019), vào năm 2023, nó chính thức được bán đấu giá. Mức giá dự kiến là 80.000 - 100.000 USD. Trên thực tế, chiếc áo đã được chốt ở mức 384.000 đô la Mỹ (khoảng hơn 10, 1 tỷ Việt Nam đồng)

Thú vị hơn, trong cùng phiên đấu giá, một chiếc váy khác của Diana, chiếc váy dạ hội Jacques Azagury, thậm chí còn đạt mức giá cao hơn nhiều: 1.148.080 USD (hơn 30 tỷ VNĐ).

Quả thật, sức hút và giá trị lịch sử của Diana là vô hạn. Chiếc áo sơ mi lụa hơn 10,1 tỷ đồng này là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: Đôi khi, để tạo nên một huyền thoại thời trang, chỉ cần một chút tình cờ, một chiếc đinh ba và một vệt mascara bị lem là đủ!