Meghan Markle vừa khiến truyền thông quốc tế dậy sóng khi tái xuất với mái tóc vàng óng trong đêm nhạc từ thiện One805LIVE! do tài tử Kevin Costner chủ trì. Bỏ lại mái tóc nâu trầm quen thuộc, Nữ công tước xứ Sussex chọn sắc vàng pha ánh mật ong dịu nhẹ và ngay lập tức bị so sánh với Vương phi Kate.





Lý do gây tranh cãi? Thời điểm xuất hiện của Meghan trùng hợp khó tin: Chỉ vài ngày sau khi Vương phi Kate "debut" mái tóc vàng sáng tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, được công chúng hết lời ca ngợi. Không ít fan Hoàng gia khẳng định Meghan đã "copy" thần thái của Kate nhưng thất bại trong việc chiếm spotlight. Một tài khoản thẳng thừng viết trên X: "Copycat Meghan lại tái xuất… nhưng có một sự thật phũ phàng: chẳng ai quan tâm hết!".





Dù vậy, cũng có luồng ý kiến bênh vực, cho rằng Meghan chẳng việc gì phải bắt chước ai, và việc soi mói đến từng sợi tóc của cô là "ám ảnh thái quá". Một số người còn khen ngợi diện mạo mới giúp cô trông trẻ trung, hạnh phúc, đặc biệt khi xuất hiện tay trong tay với Vương tử Harry trên sân khấu.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 5 tháng vợ chồng Harry – Meghan cùng nhau dự sự kiện công khai. Hình ảnh Harry quàng tay ôm eo Meghan trước hàng trăm khách mời, trong đó có Oprah Winfrey, đã phần nào xua tan tin đồn rạn nứt.





Tuy nhiên, spotlight cuối cùng vẫn dồn vào mái tóc vàng mới toanh của Meghan. Nó nhanh chóng trở thành đề tài nóng ngang ngửa mục tiêu chính của sự kiện - gây quỹ hỗ trợ lực lượng cứu hộ địa phương. Có thể nói, lần xuất hiện hiếm hoi này đã khiến Meghan vừa gây quỹ, vừa "gây sốt" truyền thông.

Theo Express