Mùa 2 của With Love, Meghan vừa ra mắt ngày 26/8/2025, và một tuần sau, Meghan tiếp tục gây chú ý khi tung loạt ảnh đặc biệt: Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet xuất hiện trên phim trường.

Trong bức ảnh đầu tiên, Archie và Lilibet ngồi trước màn hình theo dõi, đeo tai nghe chăm chú nhìn mẹ đang quay hình. Archie diện áo phông đỏ có in logo GB Soccer School - học viện bóng đá ở Los Angeles với biểu tượng gợi nhớ quốc kỳ Anh.

Tấm hình thứ hai gây thích thú khi Lilibet ngồi vững chãi trên ghế đạo diễn, dưới chân là chú chó Guy trung thành của Meghan. Phía sau, chuyên gia trang điểm Daniel Martin - khách mời trong tập 1 hé mắt nhìn qua cánh cửa.

Ảnh thứ ba lại khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi Archie cầm clapper board, hé lộ ngày quay phim là 1/11/2024. Điều này cũng đồng nghĩa cả mùa 1 và mùa 2 đã được quay song song từ năm ngoái, trước khi chính thức ra mắt khán giả vào tháng 3 và tháng 8/2025.

Trong chia sẻ đi kèm loạt ảnh, Meghan viết: “Quay mùa hai của With Love, Meghan còn vui hơn mọi người tưởng tượng. Giữa các cảnh quay, tôi thường bật nhạc từ điện thoại để giữ năng lượng tích cực. Hôm nay tôi muốn chia sẻ vài bài hát yêu thích, hãy thêm vào playlist của bạn, bật chế độ shuffle và tận hưởng nhé!”.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với People, Meghan từng tâm sự rằng Archie và Lilibet thường được đưa đến thăm phim trường cùng Vương tử Harry: “Tôi rất thích khi con được nhìn thấy mẹ làm việc, hiểu mẹ đang cố gắng tạo ra và chia sẻ điều gì. Đó là trải nghiệm vô cùng đặc biệt, vì trước đây các con chưa bao giờ thấy tôi ở nơi làm việc".

Để giữ sự riêng tư, thay vì quay tại dinh thự riêng, Meghan chọn thuê một trang trại gần Montecito làm phim trường. “Ngôi nhà là nơi trú ẩn an toàn của chúng tôi. Tôi muốn giữ gìn điều đó. Chúng tôi là một gia đình gắn kết, tôi trân trọng từng khoảnh khắc được cho Lili ngủ trưa, ăn trưa cùng nhau, hay có khoảng thời gian riêng tư vào cuối ngày", Meghan nói thêm.

Theo Nine