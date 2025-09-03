Meghan Markle gây tranh cãi khi đưa Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet vào show Netflix

Meghan Markle vừa đăng loạt ảnh mới trên Instagram cá nhân, hé lộ những khoảnh khắc hậu trường của chương trình Netflix With Love, Meghan . Đáng chú ý, trong số này có cả hình ảnh hai con của cô và Vương tử Harry – Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi).

Trong một bức ảnh, Archie và Lilibet cùng ngồi trước màn hình theo dõi quá trình ghi hình. Lilibet để lộ mái tóc đỏ nổi bật, tay cầm thiết bị âm thanh áp vào tai, trong khi Archie chăm chú quan sát, tay cầm micro. Một bức khác cho thấy bé Archie xuất hiện trên màn hình với chiếc bảng clapboard nhưng khuôn mặt được che lại bằng biểu tượng trái tim màu xám.





Tờ The Sun dẫn lời chuyên gia Hoàng gia Hugo Vickers cho rằng Vương tử Harry “chắc hẳn phải vô cùng khó chịu” với quyết định này của vợ. Ông thẳng thắn: “Tôi nghĩ anh ấy có lẽ thường làm theo những gì vợ muốn. Nhưng điều khiến tôi lo ngại hơn là cảm nhận của những đứa trẻ khi lớn lên – chúng có thể sẽ thấy mình bị khai thác".

Ông Vickers còn nhấn mạnh: “Archie và Lilibet rồi cũng sẽ nhận ra rằng chúng chưa từng gặp mặt ông nội, và rằng ở nước Anh, chúng có những người anh chị em họ đang có một cuộc sống thú vị – điều mà chúng bị tách biệt hoàn toàn".





Một thành viên đoàn làm phim giấu tên chia sẻ với People rằng Archie và Lilibet thường xuyên được mẹ đưa tới phim trường ở California, chỉ cách biệt thự Montecito vài dặm. Người này kể thêm: “Meghan rất tận tâm và yêu chiều con. Chúng tôi còn chuẩn bị tai nghe để các bé có thể nghe phần âm thanh ghi hình".

Bản thân Meghan cũng từng tiết lộ Archie còn có “vai diễn nhỏ” trong chương trình: “Archie đã cầm clapboard để ra hiệu quay. Đó là những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào".

Dù vậy, việc Meghan đưa hình ảnh con cái vào các hoạt động quảng bá lại tiếp tục dấy lên làn sóng tranh luận: Liệu đây có phải cách cô khéo léo tận dụng sự chú ý của công chúng, hay là sự khai thác quá mức hình ảnh của hai đứa trẻ Hoàng gia nhỏ tuổi?

