Ban đầu thương hiệu phong cách sống mà Meghan Markle sáng lập có tên American Riviera Orchard. Tuy nhiên nữ Công tước xứ Sussex gặp khá nhiều điều bất ổn với tên gọi này như cách thể hiện logo hay việc đăng ký nhãn hiệu có liên quan đến địa điểm địa lý... Trong chia sẻ mới nhất trên instagram về việc thay đổi tên gọi, Meghan Markle đề cập đến việc tên thương hiệu ban đầu mà cô lựa chọn tạo ấn tượng giới hạn về nguồn gốc các sản phẩm. Meghan cũng cho biết thêm, sự xuất hiện và mối quan hệ hợp tác cùng Netflix trong việc sản xuất chương trình truyền hình thực tế riêng đã đưa cô tới quyết định chọn cái tên mới - As Ever.

Bức hình giới thiệu về As Ever thu hút sự chú ý với hình ảnh hiếm hoi được hé lộ về công chúa Lilibet. Trong hình, Công nương Meghan Markle dắt con gái bé nhỏ bước đi trên bãi cỏ xanh mướt. Khung cảnh mang đến cảm giác bình yên, dễ chịu. Lilibet sinh vào tháng 6/2021 và từ đó tới nay có rất ít hình ảnh về công chúa xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng ngoại trừ hình do chính vợ chồng Harry - Meghan công bố.

Vợ chồng Harry - Meghan hạn chế chia sẻ hình ảnh của các con để bảo vệ sự riêng tư (Ảnh: Alexi Lubomirski / Duke and Duch)

Vào ngày 4/3 tới đây, chương trình truyền hình thực tế về phong cách sống mang tên With Love, Meghan sẽ ra mắt trên Netflix. Cùng với thương hiệu As Ever đây là những nỗ lực mới của Meghan Markle trong việc chia sẻ niềm đam mê cá nhân và lan tỏa những gì cô luôn yêu thích và dành rất nhiều tâm huyết như nấu ăn, trang trí nhà cửa, làm vườn. Trước đó, chương trình từng được chính Meghan Markle quyết định tạm hoãn ra mắt do ảnh hưởng từ vụ cháy rừng.