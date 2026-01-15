Có vẻ như bất cứ thứ gì Meghan Markle chạm tay vào đều trở thành tâm điểm của dư luận, theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Vừa qua, nàng dâu Hoàng gia đã bắt tay với thương hiệu lifestyle "As Ever" để cho ra mắt một chiếc bookmark (thẻ kẹp sách) bằng da phiên bản giới hạn. Với mức giá 13 bảng Anh (khoảng 460.000 VNĐ) cho một miếng da nhỏ, nhiều người vẫn sẵn sàng rút ví vì cái danh tiếng của Meghan.

Sản phẩm được quảng cáo là làm thủ công tại Anh, mang ý nghĩa nhắc nhở mọi người rằng "nghỉ ngơi cũng là một nghi thức quan trọng". Tuy nhiên, niềm vui "cháy hàng" chưa được bao lâu thì Meghan đã vấp phải "gạch đá". Người hâm mộ tinh ý nhận ra một chi tiết bất thường trên sản phẩm đắt đỏ này, và họ không ngần ngại gọi đó là sự lười biếng, thậm chí là "đạo nhái" trắng trợn.





Câu chuyện bắt đầu khi Meghan Markle giới thiệu chiếc kẹp sách bằng da thuộc màu đen, được làm thủ công tỉ mỉ từ một xưởng chế tác nhỏ ở vùng New Forest (Anh Quốc). Điểm nhấn của sản phẩm chính là dòng chữ mạ vàng "Fell Asleep Here" (Tạm dịch: Đã ngủ quên ở đây) được viết bằng chính nét chữ thư pháp (calligraphy) bay bướm sở trường của Meghan. Nghe qua thì thật thơ mộng và đậm chất quý tộc: Một chiếc kẹp sách "sustainably sourced" (nguồn gốc bền vững), được mô tả là "vật kỷ niệm dành cho những ai thích nán lại, tạm dừng và quay trở lại", giúp đánh dấu trang sách nơi bạn chìm vào giấc ngủ. Chỉ sau vài phút mở bán vào thứ Ba vừa qua, dòng chữ "Sold out" (Hết hàng) đã hiện lên, chứng tỏ sức hút của thương hiệu Meghan vẫn rất khủng khiếp.

Thế nhưng, khi những hình ảnh chi tiết được lan truyền, các "thánh soi" mạng xã hội đã phát hiện ra một vấn đề. Hóa ra, cụm từ "Fell Asleep Here" không phải là sự sáng tạo của Meghan. Đây vốn là câu slogan quen thuộc, là "đặc sản" của chính thương hiệu "As Ever" mà cô đang hợp tác. Điều này khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng. Họ kỳ vọng với tư cách là một người yêu văn chương, một người viết sách và làm podcast, Meghan sẽ sáng tạo ra một thông điệp gì đó mang dấu ấn cá nhân hơn, sâu sắc hơn, thay vì chỉ đơn giản là lấy slogan của người khác và viết lại bằng kiểu chữ uốn lượn của mình.





Trên mạng xã hội X (Twitter cũ), làn sóng thất vọng bùng lên mạnh mẽ. Một tài khoản gay gắt bình luận: "Meghan thậm chí còn chẳng thể tự nghĩ ra một câu trích dẫn cho riêng mình. Cô ấy phải mượn từ họ và chỉ việc viết lại bằng nét chữ bay bướm. Nếu đây không phải là hình ảnh thu nhỏ cho toàn bộ sự nghiệp hậu Hoàng gia của Meghan thì tôi không biết gọi là gì nữa". Một người khác mỉa mai sâu cay hơn: "Chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ấy đạo lại ý tưởng của một cái kẹp sách. Thật sự xấu hổ thay cho cô ấy". Thậm chí, có người còn đặt câu hỏi về thẩm mỹ của Nữ công tước: "Tại sao cô ấy lại nghĩ rằng những nét chữ nguệch ngoạc của mình là thứ mọi người khao khát? Tôi không hiểu nổi. Chữ viết của cô ấy chẳng đẹp hay thanh lịch chút nào. Và một cái kẹp sách thì liên quan gì đến thương hiệu As Ever chứ?".

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, vẫn có rất nhiều ý kiến bênh vực Meghan. Những người ủng hộ cho rằng đây là một sự hợp tác (collab) minh bạch giữa hai bên, không phải là Meghan tự sản xuất một mình. Việc giữ nguyên câu slogan kinh điển của nhãn hàng là một cách tôn trọng đối tác. Một người dùng lên tiếng: "Mọi người đang ghen tị quá mức rồi đấy. Đây là một sự hợp tác, nếu các bạn cảm thấy khó chịu thì hãy gọi điện cho hãng mà hỏi. Phiên bản giới hạn nghĩa là số lượng có hạn, và nó được tạo ra để gây tiếng vang, giúp đỡ cho một doanh nghiệp nhỏ ở Anh Quốc phát triển cơ mà". Một bình luận khác ngắn gọn nhưng đanh thép: "Cô ấy là ĐỐI TÁC của họ. Những kẻ ngốc ạ".

Dù tranh cãi có nảy lửa đến đâu, không thể phủ nhận rằng chiến lược kinh doanh của Meghan luôn hiệu quả. Chiếc kẹp sách với dòng mô tả "được chế tác để tồn tại cùng năm tháng, một chi tiết nhỏ đầy suy tư" đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó: Vừa bán hết veo trong tích tắc đem lại doanh thu, vừa tạo ra một cơn bão truyền thông khiến tên tuổi của cả Meghan và thương hiệu nhỏ kia được nhắc đến trên khắp các mặt báo. Có lẽ với Meghan Markle, không có sự ồn ào nào là vô nghĩa, và ngay cả một dòng chữ "Đã ngủ quên ở đây" cũng đủ sức làm dậy sóng dư luận.