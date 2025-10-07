Khi Meghan Markle sải bước tại Paris Fashion Week trong bộ cape suit điêu khắc của Balenciaga, toàn bộ ống kính dường như đều hướng về cô. Nhưng thay vì được tung hô vì gu thời trang táo bạo, sự lựa chọn thương hiệu của Công tước xứ Sussex lại châm ngòi cho một làn sóng tranh cãi dữ dội. Bởi Balenciaga vẫn chưa thoát khỏi cái bóng scandal quảng cáo trẻ em gây phẫn nộ toàn cầu năm 2022. Còn Meghan - người từng cùng Vương tử Harry xây dựng hình ảnh gắn liền với sứ mệnh bảo vệ trẻ em và sức khỏe tinh thần giờ lại bị cáo buộc "tự vả vào mặt mình" chỉ vì một bộ đồ hàng hiệu.





Balenciaga, sau scandal năm 2022 với loạt ảnh quảng cáo có trẻ em cầm gấu bông mặc trang phục bondage và đạo cụ gợi nhắc đến các vụ án lạm dụng, dù đã xin lỗi và thay đổi nội bộ, vẫn chưa thể phục hồi danh tiếng hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, việc Meghan chọn Balenciaga để "tái xuất thời trang" khiến dư luận sững sờ.

Ngay sau khi hình ảnh Meghan lan truyền, mạng xã hội bùng nổ. Nhiều người cho rằng cô đang "đánh cược danh tiếng để tìm lại ánh hào quang đã tắt".

Một người viết trên X (Twitter): "Một cặp đôi từng xây dựng hình ảnh xoay quanh bảo vệ trẻ em và sức khỏe tinh thần… lại chọn mặc thương hiệu gắn liền với scandal trẻ em bondage? Thật đạo đức giả".

Người khác thẳng thắn: "Đây không phải bước đi thời trang, mà là chiêu PR vụng về. Meghan đang cố lấy lại vị thế bằng chiêu trò, nhưng quên mất rằng khán giả không dễ bị lóa mắt bởi ánh đèn catwalk".





Có người còn gay gắt hơn: "Balenciaga từng khiến cả thế giới phẫn nộ. Giờ lại có Meghan Markle đến dự show - đúng là màn kết hợp hoàn hảo của hai cái tên gây mệt mỏi nhất làng thời trang".

Tuy nhiên, bên cạnh làn sóng chỉ trích, vẫn có không ít người bênh vực Meghan. Một số tài khoản thời trang ca ngợi cô "dám thử thách giới hạn" và "mang lại tinh thần couture đúng nghĩa".

"Bộ suit cape của cô ấy thật tuyệt vời, sắc sảo và sang trọng", một người bình luận. "Meghan trông thật lộng lẫy, đúng chất Paris Fashion Week", người khác đồng tình.





Về mặt thời trang, thiết kế của Balenciaga với đường cắt gãy gọn, phom dáng tối giản nhưng quyền lực thực sự khiến Meghan nổi bật giữa rừng váy áo sặc sỡ. Nhưng giữa lời khen và lời chỉ trích, một câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng: Meghan Markle đang thể hiện bản lĩnh thời trang hay chỉ đang cố vớt vát ánh hào quang đã phai?

Theo Express