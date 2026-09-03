Việc Vương tử Harry và Meghan Markle đưa hai con Archie và Lilibet trở lại Anh sau 6 năm sống tại Mỹ đang khiến những mối quan hệ vốn nhiều tổn thương trong Hoàng gia Anh một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Gia đình Sussex được cho là sẽ ở Anh trong một khoảng thời gian kéo dài, trong khi các con đã được sắp xếp để theo học tại Anh. Dù không trở lại vai trò thành viên Hoàng gia làm việc, việc sống gần các thành viên khác của gia đình Windsor chắc chắn sẽ tạo ra nhiều cơ hội để những người từng xa cách phải chạm mặt nhau.

Trong bối cảnh đó, mối quan hệ giữa Meghan và Kate đặc biệt được quan tâm. Hai người từng được kỳ vọng sẽ trở thành những gương mặt nữ nổi bật của thế hệ Hoàng gia mới, nhưng sau nhiều năm, quan hệ giữa họ được cho là đã trở nên xa cách. Giờ đây, khi Harry và Meghan trở lại Anh, khoảng cách địa lý từng giúp hai bên tránh những cuộc chạm trán không mong muốn cũng không còn như trước.

Theo một nguồn tin được National Examiner dẫn lại và được Express đăng tải, Meghan được cho là vẫn muốn cải thiện mối quan hệ với Kate. Tuy nhiên, cô không muốn một cuộc hòa giải diễn ra theo cách mình phải là người liên tục hạ mình để níu kéo. Nguồn tin mô tả rằng Meghan muốn hai người có thể “ở trong mối quan hệ tốt hơn”, nhưng không phải bằng cách cô phải cầu xin.

Một nguồn tin khác được The News International dẫn lại còn cho rằng Meghan tin Kate cũng cần có động thái nếu hai bên thực sự muốn xây dựng lại lòng tin. Theo nguồn tin này, Meghan vẫn cảm thấy một số tình huống trong thời gian cô còn thực hiện nghĩa vụ Hoàng gia có thể đã được Kate xử lý khác đi, đồng thời cho rằng Kate đã không đứng về phía mình trong một số thời điểm.

Meghan được cho là muốn hòa giải, nhưng không muốn “xin lỗi một mình”

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện lần này không nằm ở việc Meghan có muốn làm hòa hay không, mà nằm ở cách cô được cho là muốn cuộc hòa giải diễn ra.

Theo nguồn tin được trích dẫn, Meghan không chủ động đóng cửa với Kate. Trái lại, cô được cho là sẵn sàng xem xét khả năng hai người có thể trở nên gần gũi hơn. Nhưng cùng lúc, Meghan muốn giữ những ranh giới nhất định để tránh lặp lại những trải nghiệm khiến cô từng cảm thấy tổn thương trong thời gian sống tại Anh.

Điều này tạo ra một thế cân bằng khá đặc biệt: Meghan có thể muốn khép lại những bất đồng trong quá khứ, nhưng không đồng nghĩa với việc cô chấp nhận trở thành người duy nhất phải chủ động. Nếu cuộc hòa giải xảy ra, theo cách nguồn tin mô tả, đó nên là nỗ lực từ cả hai phía chứ không phải câu chuyện một người phải “xuống nước” để đổi lấy sự bình thường trong quan hệ.

Quan điểm này cũng phần nào phù hợp với những thông tin gần đây về cách Kate và Thân vương William phản ứng trước sự trở lại của gia đình Sussex. Một nguồn tin nói với PEOPLE rằng cặp đôi xứ Wales đang tiếp cận tình hình một cách thận trọng và không muốn đưa ra phản ứng vội vàng. Họ được cho là đang “quan sát tình hình”, thay vì công khai thể hiện bất kỳ thái độ nào.

Đáng chú ý, nguồn tin này cũng cho rằng nếu hai bên có thể hòa giải thì quá trình đó sẽ diễn ra chậm rãi, bởi giữa các thành viên trong gia đình vẫn tồn tại cảm giác bị tổn thương và phản bội sau nhiều năm căng thẳng. Vì thế, việc Harry và Meghan trở lại Anh có thể làm tăng cơ hội gặp gỡ, nhưng không thể tự động xóa bỏ những vấn đề đã tồn tại trong nhiều năm.

Khoảng cách địa lý biến mất, những cuộc chạm mặt khó tránh

Sự trở lại của Harry và Meghan lần này khác đáng kể so với những chuyến thăm Anh trước đây. Theo các thông tin đã được xác nhận, hai người đã đưa Archie và Lilibet trở lại Anh để bắt đầu một giai đoạn sống kéo dài tại đây. Gia đình được cho là ở một nơi cư trú tư nhân, không phải cung điện Hoàng gia, và họ vẫn giữ tư cách thành viên Hoàng gia không làm việc.

Harry và Meghan đã thực sự đặt chân trở lại Anh vào cuối tháng 8. ITV News đưa tin gia đình đáp xuống sân bay Birmingham, trong khi truyền thông Anh suy đoán khu vực Cotswolds có thể là nơi họ sinh sống lâu dài hơn.

Điều này khiến mối quan hệ giữa hai cặp đôi Hoàng gia khó có thể tiếp tục tồn tại đơn thuần trên khoảng cách hàng nghìn km. Archie và Lilibet cũng sẽ lớn lên trong môi trường Anh, đồng nghĩa với việc khả năng các con gặp những người anh em họ George, Charlotte và Louis sẽ nhiều hơn.

Trước đó, PEOPLE cho rằng khi Harry và Meghan sống tại Anh, những khoảnh khắc giao thoa giữa hai gia đình gần như chắc chắn sẽ xuất hiện và mọi người sẽ chú ý tới cách những cuộc gặp đó diễn ra. Khoảng cách có thể khiến một mối quan hệ rạn nứt dễ bị bỏ quên, nhưng khi tất cả sống trong cùng một quốc gia, việc hoàn toàn tránh mặt nhau sẽ khó hơn nhiều.

Kate cũng chưa được cho là chủ động thúc đẩy hòa giải

Trong khi Meghan được cho là sẵn sàng xem xét khả năng cải thiện quan hệ, Kate hiện được mô tả là không đặt việc hòa giải với Meghan lên hàng đầu.

Theo PEOPLE và ELLE, ưu tiên của Kate và William hiện vẫn là các nghĩa vụ Hoàng gia, ba người con và cuộc sống gia đình. Cặp đôi được cho là không muốn phản ứng thái quá trước sự trở lại của Harry và Meghan, thay vào đó giữ một thái độ thận trọng và quan sát cách mọi chuyện phát triển.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi Meghan thực sự muốn cải thiện quan hệ, chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Kate sẽ lập tức đáp lại bằng một động thái công khai. Nếu hai người có thể nối lại quan hệ, rất có thể quá trình này sẽ bắt đầu bằng những cuộc gặp riêng tư và nhỏ lẻ thay vì một màn hòa giải được công khai trước công chúng.

Và chính tại đây, ranh giới mà Meghan được cho là đặt ra trở nên đáng chú ý. Cô có thể chấp nhận mở cửa cho một mối quan hệ tốt đẹp hơn, nhưng không muốn bị đặt vào vị trí phải chứng minh rằng mình xứng đáng được tha thứ hay phải một mình chịu trách nhiệm cho việc hàn gắn.

Lần trở về Anh này có thể mở ra một chương mới, nhưng chưa chắc là một cuộc “đoàn tụ”

Harry và Meghan trở lại Anh trong thời điểm quan hệ giữa họ với một số thành viên Hoàng gia vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết. Mối quan hệ giữa Harry và Vua Charles III được cho là đã có những dấu hiệu ấm lên, đặc biệt sau cuộc gặp riêng khi nhà Sussex đưa các con tới thăm ông. Tuy nhiên, quan hệ giữa Harry và anh trai William vẫn được mô tả là rất căng thẳng.

Vì thế, sự trở lại của Harry và Meghan không nên được hiểu đơn giản là họ đã quay lại với Hoàng gia. Các nguồn tin chính thống đều cho biết họ vẫn là những thành viên không làm việc và không có kế hoạch khôi phục vai trò Hoàng gia chính thức.

Thay đổi lớn nhất nằm ở sự gần gũi. Sau nhiều năm sống ở California, Harry, Meghan và các con giờ đây ở cùng một đất nước với William, Kate và những người thân còn lại. Sự gần gũi ấy không đảm bảo một cuộc hòa giải, nhưng nó tạo ra những cơ hội mà trước đây gần như không tồn tại.

Với Meghan và Kate, nếu những thông tin từ các nguồn tin ẩn danh là chính xác, cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Meghan được cho là không phản đối việc hai người trở nên tốt đẹp hơn, nhưng cô cũng không muốn đánh đổi lòng tự trọng để đạt được điều đó.

Sau 6 năm, có lẽ điều khó nhất không phải là gặp lại nhau, mà là quyết định xem ai sẽ bước bước đầu tiên. Và nếu cả hai thực sự muốn xây dựng lại lòng tin, cuộc hòa giải ấy nhiều khả năng sẽ không đến từ một lời xin lỗi duy nhất, mà từ những hành động nhỏ và sự chủ động của cả hai phía.