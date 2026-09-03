Ngày 2/9, Vương hậu Camilla cùng Vua Charles III tới Bảo tàng Anh ở London, hai người gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron để xem trước cuộc triển lãm Bayeux Tapestry. Tấm thảm thêu dài khoảng 70 m kể lại những sự kiện dẫn tới trận Hastings năm 1066 và đang được Pháp cho Anh mượn để trưng bày. Đây là lần đầu tác phẩm trở lại Anh kể từ khi được thực hiện cách đây gần 1.000 năm.

Trong một sự kiện mang ý nghĩa văn hóa và ngoại giao như vậy, hai phu nhân vô tình tạo nên một màn so sánh thời trang khá thú vị. Brigitte Macron xuất hiện trong bộ váy trắng thanh lịch, trong khi Camilla chọn thiết kế màu trắng ngà với phần thêu trang trí nhẹ nhàng. Điều đáng chú ý hơn cả là bộ váy của Vương hậu không phải một món đồ hoàn toàn mới.

Không cần đồ mới vẫn có thể xuất hiện đầy khí chất

Camilla vốn nổi tiếng với phong cách thời trang thiên về sự thoải mái, thực tế và những phom dáng có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh. Lần này, bà tiếp tục lựa chọn công thức quen thuộc: Một thiết kế có đường cắt gọn gàng, màu sáng trang nhã và phần thêu vừa đủ để tạo điểm nhấn.

Theo các nguồn thời trang đưa tin về sự kiện, Camilla mặc lại một thiết kế của Anna Valentine. Việc tái sử dụng trang phục không khiến diện mạo của bà kém đặc biệt, trái lại còn cho thấy một quan điểm ngày càng được nhiều phụ nữ trưởng thành coi trọng: Một món đồ đẹp không mất giá trị chỉ vì đã từng xuất hiện trước công chúng.

Điều này nghe rất đơn giản nhưng lại đi ngược với tâm lý “mặc một lần là phải đổi” thường thấy trong thời trang sự kiện. Khi một người phụ nữ đã biết kiểu dáng nào phù hợp với mình, màu sắc nào khiến mình tự tin và chất liệu nào đủ thoải mái để mặc trong nhiều giờ, việc tiếp tục sử dụng những món đồ ấy thực ra là một lựa chọn rất thông minh.

Cái mới không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với cái đẹp hơn.





Càng trưởng thành càng nên biết mình hợp với điều gì

Có một khác biệt khá rõ giữa việc mặc theo xu hướng và xây dựng phong cách cá nhân.

Xu hướng liên tục thay đổi. Hôm nay một kiểu váy được yêu thích, vài tháng sau một phom dáng khác lại xuất hiện. Nếu cứ chạy theo vòng xoay ấy, phụ nữ rất dễ có một tủ quần áo đầy đồ nhưng vẫn thường xuyên đứng trước gương và không biết mình nên mặc gì.

Ngược lại, khi đã bước vào giai đoạn trưởng thành, việc xác định được “bộ khung” phong cách của mình có thể giúp mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Với Camilla, đó là những thiết kế có độ thoải mái cao, phom dáng tương đối rõ ràng, màu sắc dễ tạo vẻ trang trọng và những chi tiết trang trí vừa phải. Bà không cần mỗi lần xuất hiện lại thay đổi hoàn toàn hình ảnh.

Chính sự nhất quán ấy tạo nên nhận diện. Một người phụ nữ mặc một kiểu quần áo phù hợp với mình nhiều lần không có nghĩa là cô ấy thiếu sáng tạo. Đôi khi điều đó chỉ cho thấy cô ấy đã đủ hiểu bản thân để không còn bị áp lực bởi việc phải liên tục trở nên khác đi.





Đứng cạnh Brigitte Macron càng thấy rõ sự tinh tế của Camilla

Sự xuất hiện của Brigitte Macron cũng khiến khoảnh khắc này thú vị hơn về mặt thời trang.

Cả hai cùng lựa chọn những gam trắng sáng, tạo nên tổng thể rất thanh lịch khi đứng cạnh nhau. Brigitte mang đến hình ảnh hiện đại và sắc nét hơn, trong khi Camilla thiên về vẻ mềm mại, cổ điển và quen thuộc. Đáng nói là cả hai không cần phải “đấu” nhau về trang phục.

Một bộ váy có thể nổi bật nhờ đường cắt may. Một bộ khác gây ấn tượng bằng chất liệu hoặc chi tiết thêu. Cùng là màu trắng nhưng cách thể hiện hoàn toàn khác nhau. Đó cũng là một bài học thú vị về phong cách: không phải cứ mặc giống một xu hướng mới được xem là có gu. Gu nằm ở khả năng biến một món đồ thành thứ phù hợp với chính mình.

Phụ nữ 40 có thể học được gì từ cách Camilla mặc đồ?

Có lẽ điều đáng học nhất không nằm ở chiếc váy của Camilla, mà ở thái độ của bà với quần áo.

Khi còn trẻ, phụ nữ thường dễ có nhu cầu làm mới hình ảnh. Một cuộc gặp mới cần một bộ đồ mới, một sự kiện mới cần một diện mạo mới. Nhưng sau nhiều năm, người ta dần nhận ra thứ mình thực sự cần không phải là một tủ quần áo liên tục được thay mới.

Điều cần thiết hơn là một tủ đồ phù hợp với cơ thể, công việc, hoàn cảnh và tính cách.

Một chiếc váy vừa vặn có thể được mặc nhiều lần. Một chiếc áo khoác tốt có thể đồng hành trong nhiều năm. Một đôi giày khiến mình đi lại thoải mái đáng giá hơn một đôi chỉ đẹp trong ảnh. Và một món đồ khiến mình cảm thấy tự tin luôn có lý do để được giữ lại. Đó cũng là lúc phụ nữ bắt đầu chuyển từ câu hỏi “Món này có đang hot không?” sang “Món này có thực sự hợp với mình không?”. Sự thay đổi ấy nghe nhỏ nhưng lại phản ánh một bước trưởng thành rất lớn trong gu thẩm mỹ.

Nhìn Vương hậu Camilla xuất hiện trong một thiết kế đã từng mặc, có thể thấy rõ một kiểu thanh lịch khác với sự hào nhoáng thường gắn với thời trang hoàng gia. Không cần logo nổi bật. Không cần trang phục quá cầu kỳ. Không cần mỗi lần xuất hiện đều phải tạo ra một hình ảnh hoàn toàn mới. Chỉ cần bộ đồ vừa vặn, màu sắc phù hợp, một vài chi tiết đủ để tạo điểm nhấn và quan trọng nhất là người mặc cảm thấy thoải mái với chính mình.

Ở tuổi 79, Camilla có lẽ đã đi qua giai đoạn phải chứng minh rằng mình bắt kịp mọi xu hướng. Bà có thể mặc lại một bộ váy từng xuất hiện trước công chúng và vẫn khiến nó phù hợp với một sự kiện quan trọng.

Đó là kiểu tự tin mà phụ nữ càng trưởng thành càng có thể sở hữu: Không còn sợ người khác nhận ra mình mặc lại một món đồ, không thấy cần phải liên tục mua mới và cũng không để xu hướng quyết định mình nên trông như thế nào. Bởi sau cùng, một bộ quần áo chỉ thực sự đẹp khi nó phục vụ người mặc, chứ không phải khi người mặc phải chạy theo nó.

Và có lẽ đó mới là thứ “sang” lâu bền nhất: Biết mình hợp với điều gì, giữ lại những thứ tốt và không cần phải mới trong mắt tất cả mọi người.