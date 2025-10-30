Sau gần nửa năm gặp tai nạn gãy chân khi đang thi đấu pickleball, môn thể thao đang "hot" nhất nhì hiện nay, người mẫu Kỳ Hân hiện đã có thể đi lại bình thường và bắt đầu tập phục hồi chức năng. Trong cuộc trò chuyện mới đây nhất, mẹ 2 con chia sẻ lại toàn bộ sự cố và những bài học sức khỏe mà cô rút ra sau biến cố này.

Tai nạn bất ngờ trên sân pickleball

"Hân bị gãy rồi mất chân trụ nên mới té nằm xuống", Kỳ Hân nhớ lại giây phút gặp nạn.

Hôm đó, cô đang tham gia thi đấu nội dung nghệ sĩ trình đôi 4.5 trong một giải pickleball. Không phải va chạm hay trượt ngã như nhiều người nghĩ, mà tai nạn xảy ra với Kỳ Hân hoàn toàn do xương bị mỏi và yếu sau thời gian dài vận động liên tục.

"Mình bị gãy xương đùi lần đó không phải do pickleball đâu mà do nhiều yếu tố cộng lại. Sau sinh thì phụ nữ dễ loãng xương. Hân lại từng phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nên từng gây mê, dùng kháng sinh, rồi lại ham chơi quá, không cho cơ thể có thời gian hồi phục nên mới xảy ra hậu quả này", Kỳ Hân chia sẻ.

Cú "rắc" định mệnh và khoảnh khắc Kỳ Hân bất động chờ cứu thương

Kỳ Hân nhớ lại, khi đang di chuyển để đón bóng, cô nghe thấy một tiếng "rắc", âm thanh mà cô mô tả là "rất rõ và khiến mình biết ngay là chân không ổn rồi".

"Hân ngã quỵ xuống và nằm im, không dám động đậy, chờ người có chuyên môn đến cứu. Vì nằm yên nên Hân cũng không thấy phần chân bị biến dạng thế nào", Kỳ Hân nói.

Tuy nhiên, điều khó khăn nhất lại là khâu chờ xe cứu thương. "Lúc đó là giờ cao điểm nên gọi xe rất khó, ban tổ chức phải gọi nhiều nơi lắm. Có người bảo đưa đi bằng ô tô, nhưng Hân không cho ai động vào người, sợ gãy nặng thêm, nên ráng chịu đau để chờ cứu thương chuyên dụng".

Hành trình hồi phục sức khỏe sau gãy xương khi chơi pickleball

May mắn thay, Kỳ Hân được cấp cứu và điều trị kịp thời. Sau phẫu thuật, cô dành nhiều tháng để tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

"Hiện tại, chân Hân đã ổn, đi lại bình thường, chỉ là vẫn đang trong giai đoạn tập nhẹ nhàng. Hân mới chỉ tập nhẹ pickleball thôi chứ chưa dám chơi lại", cô vui vẻ nói.

Trải qua tai nạn, Kỳ Hân cho biết cô không hề mất niềm tin vào pickleball, môn thể thao giúp cô giữ dáng và giải tỏa stress sau sinh. Nhưng từ trải nghiệm của chính mình, cô nhận ra một điều quan trọng: "Pickleball hay môn thể thao nào cũng vậy, chơi đủ thì tốt cho sức khỏe, còn chơi quá nhiều thì cơ thể không kịp hồi phục, lại dễ gặp chấn thương".

Bởi vậy, Kỳ Hân gửi gắm lời khuyên chân thành: "Mọi người nên tập pickleball với huấn luyện viên để nắm đúng kỹ thuật, tư thế và biết cách khởi động phù hợp. Khi chơi xong, nhớ giãn cơ kỹ để giảm nguy cơ chấn thương. Đừng chủ quan vì pickleball trông nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi thể lực và phản xạ nhanh lắm".

Box thông tin:

Sáng 5/4, BS Võ Hòa Khánh (Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa thực hiện ca mổ cho người mẫu Kỳ Hân (vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân) sau khi bệnh nhân bị chấn thương khi đang thi đấu pickleball.

Theo đó, tối 3/4, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gãy chân, sau khi bị tai nạn tại một sân pickleball ở TPHCM.

Qua kiểm tra và chụp chiếu hình ảnh, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị gãy 1/3 giữa thân xương đùi bên trái, phải mổ cấp cứu. Ca phẫu thuật được đánh giá khá khó, vì bệnh nhân cao 1,78m, có đường gãy xương tét dọc xuống theo xương đùi trái.

Khó khăn nhất cho ê-kip điều trị là bệnh nhân muốn quay lại chơi thể thao càng sớm càng tốt. Vì vậy, vấn đề lựa chọn dụng cụ kết hợp xương trước mổ và quá trình tư vấn giải thích cho bệnh nhân sau mổ, tập luyện để phục hồi quay lại sân đấu là rất phức tạp.

Ngoài ra, bệnh nhân có đường gãy chồng ngắn rất nhiều (hơn 3cm trước mổ), nên các bác sĩ vừa phải cân nhắc thực hiện đường mổ nhỏ tránh ảnh hưởng thẩm mỹ, nhưng cũng phải đủ nắn chỉnh cố định, để bệnh nhân có thể chống chân đi sau khi phẫu thuật 1 ngày.

Trải qua quá trình cân nhắc và chuẩn bị, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca mổ cho Kỳ Hân vào lúc 14h ngày 4/4, bằng kỹ thuật đường mổ nhỏ đóng đinh với chốt 2 đầu xương đùi (đóng đinh chốt đùi). Hiện sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân bị gãy chân ngay giữa sân thi đấu pickleball, trước sự chứng kiến của nhiều người nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Theo hình ảnh ghi lại trong đoạn clip, sự cố khiến nữ người mẫu nằm ra sân, ôm chân than đau dữ dội và nhờ người gọi xe cấp cứu.

Ảnh: NVCC