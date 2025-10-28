Sáng sớm, khi cả nhà còn đang say ngủ, chị H. (52 tuổi, Tứ Xuyên, Trung Quốc) gục xuống ngay cửa phòng tắm. Cơn đột quỵ mùa đông ập đến quá nhanh, không kịp để chị kêu cứu.

Ở tuổi trung niên, độ tuổi "kẹt giữa" cha mẹ già và con nhỏ, đáng lẽ chị vẫn khỏe mạnh. Nhưng chỉ vì một vài thói quen sai trong mùa lạnh, chị đã không bao giờ thức dậy nữa.

Vì sao mùa đông là "mùa cao điểm" của đột quỵ?

Khi trời lạnh, mạch máu co lại, huyết áp tăng, dòng máu bị cản trở. Với người có sẵn xơ vữa động mạch, chỉ một thay đổi nhỏ như ra khỏi chăn ấm, tắm nước nóng hay hít hơi lạnh buổi sáng cũng có thể gây nhồi máu não.

Theo thống kê y học, đột quỵ xảy ra nhiều nhất vào sáng sớm mùa đông - thời điểm huyết áp dao động mạnh nhất trong ngày, với những thói quen sai lầm đáng tiếc:

1. Đi chân trần khi rời giường

Nhiều người dậy vào ban đêm mà không mang dép, để bàn chân tiếp xúc với nền lạnh. Hậu quả là huyết áp tăng vọt, mạch máu co thắt, dễ gây đột quỵ.

Lời khuyên: Luôn chuẩn bị dép ấm bên giường, mặc áo khoác mỏng khi rời chăn.

2. Tập thể dục quá sớm

Trời lạnh khiến nhiệt độ cơ thể giảm nhanh. Việc tập thể dục khi trời chưa sáng khiến mạch máu co mạnh, dễ gây thiếu máu não.

Lời khuyên: Thời điểm tập lý tưởng: sau 7 giờ sáng, khi không khí đã ấm dần.

3. Tắm nước quá nóng trong phòng kín

Tắm quá lâu hoặc trong phòng kín khiến huyết áp dao động mạnh, dễ dẫn đến ngất, thiếu máu não.

Lời khuyên: Mở hé cửa để thoáng khí, giữ nước ở mức 37-40°C và tắm không quá 10 phút.

4. Đắp chăn kín đầu khi ngủ

Nhiều người sợ lạnh nên trùm chăn kín mít, khiến lượng oxy giảm và CO₂ tăng, làm thiếu oxy não, đặc biệt nguy hiểm với người bị tim mạch, huyết áp cao.

Lời khuyên: Đắp chăn đến vai, giữ phòng đủ ấm bằng điều hòa hoặc túi sưởi.

5. Lười uống nước, lười vận động

Thời tiết lạnh khiến nhiều người ngại uống nước, dẫn đến máu đặc, dễ hình thành cục máu đông. Lười vận động càng làm tình trạng tắc nghẽn tuần hoàn nặng hơn.

Lời khuyên: Uống 1,5-2 lít nước ấm/ngày, đi lại nhẹ nhàng 15 phút mỗi buổi sáng.

6. Ăn quá béo, ngủ quá muộn

Các món lẩu, thịt bò hầm, thịt cừu… tuy ngon nhưng chứa nhiều chất béo và cholesterol, làm mạch máu bị xơ cứng.

Khi kết hợp với thức khuya, cơ thể tăng tiết hormone căng thẳng, huyết áp và nhịp tim tăng vọt, nguy cơ đột quỵ gấp đôi.

Lời khuyên: Ăn nhẹ, hạn chế mỡ động vật và ngủ trước 23 giờ.

7. Ngừng thuốc huyết áp hoặc mỡ máu

Không ít người tự ý ngừng thuốc khi thấy cơ thể khỏe hơn trong mùa lạnh. Thực tế, điều này cực kỳ nguy hiểm vì huyết áp có thể tăng đột ngột.

Lời khuyên: Luôn dùng thuốc theo đúng chỉ định và tái khám định kỳ.

Những yếu tố dễ bị bỏ qua trong nhà dẫn đến đột quỵ

Phòng đóng kín: CO₂ tăng, không khí khô, máu đặc hơn.

Ngâm chân nước quá nóng: Máu dồn xuống chân, thiếu máu lên não.

Mặc quá nhiều nhưng bỏ quên cổ, cổ tay, mắt cá - các điểm thoát nhiệt chính.

Căng thẳng, trầm cảm mùa đông: Hormone stress khiến huyết áp dao động, dễ khởi phát đột quỵ.

Đột quỵ không chỉ là bệnh của người già

Ngày nay, nhiều người trung niên. thậm chí mới ngoài 40, đã trở thành nạn nhân của đột quỵ mùa đông do căng thẳng, ăn uống thất thường và lối sống tĩnh tại.

Nhiều người nghĩ "mình khỏe nên không sao", nhưng xơ vữa mạch máu âm thầm đã tồn tại từ lâu mà không biết.

Hãy bảo vệ người thân từ những việc nhỏ nhất. Nguy hiểm không nằm ở ngoài trời, mà trong chính ngôi nhà ấm áp của bạn. Bắt đầu từ hôm nay, hãy:

- Pha cho cha mẹ ly nước ấm trước khi ngủ,

- Nhắc họ mang tất khi dậy buổi sáng,

- Giữ phòng thông thoáng, tránh đắp chăn kín đầu.

Một hành động nhỏ, đôi khi có thể cứu cả mạng người!

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Toutiao)