Một người phụ nữ 58 tuổi họ Triệu ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc đã thắp hương trên bàn thờ ở ban công nhà mình rồi đi ra ngoài, không ngờ tàn hương châm ngửa các vật liệu dễ cháy xung quanh gây ra hỏa hoạn, khiến hai người con của bà không may qua đời. Sau khi xét xử, tòa án nhận định bà Triệu vô ý gây hỏa hoạn, cấu thành tội vô ý làm hỏa hoạn, trong phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt 3 năm tù giam, cho hưởng án treo 3 năm 6 tháng.

Theo tờ Red Star News đưa tin, bà Triệu ngày thường sống cùng hai người con tại một căn nhà thuê ở quận Nhạn Tháp, thành phố Tây An. Bà đặt một bàn thờ ở ban công phòng ngủ chính, trên bàn bày 6 bức tượng Phật và 3 lư hương. Vào chập tối ngày 5 tháng 5 năm 2023, bà thắp 3 nén hương không khói ở lư hương chính giữa, sau đó đi ra ngoài mua đồ dùng nhà bếp vào khoảng 7 giờ 40 phút tối.

Vào thời điểm đó, hai người con của bà Triệu sau khi đi làm về đang nghỉ ngơi trên giường trong phòng ngủ. Đến khoảng 9 giờ 40 phút tối, ban công bất ngờ bốc cháy và nhanh chóng lan rộng thành một đám cháy lớn, khiến cả hai người tử vong, tài sản trong nhà bị thiêu rụi, đồng thời nhà cửa và tài sản của hộ dân tầng trên cũng bị hư hại.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy xác định vị trí bắt lửa nằm ở ban công phòng ngủ phía nam, điểm phát hỏa nằm ở góc Tây Nam của ban công. Nguyên nhân hỏa hoạn được xác định là do thắp hương không cẩn thận, làm bén lửa sang các vật liệu dễ cháy xung quanh. Giám định pháp y cho thấy trong máu của cả hai nạn nhân đều phát hiện nồng độ carboxyhemoglobin cao, xác nhận nguyên nhân tử vong có liên quan đến vụ hỏa hoạn.

Sau khi bị triệu tập, bà Triệu đã khai báo trung thực các tình tiết phạm tội và bày tỏ tự nguyện nhận tội, chịu phạt tại tòa. Người bào chữa cho rằng bà Triệu đã phải chịu đựng nỗi đau mất con, hơn nữa sau sự việc đã đạt được thỏa thuận hòa giải và bồi thường một phần cho các hộ dân bị thiệt hại, vì vậy đề xuất miễn hình phạt hình sự.

Tuy nhiên, tòa án cho rằng hành vi thắp hương không cẩn thận của bà Triệu đã gây ra hỏa hoạn làm 2 người chết và thiệt hại về tài sản, hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng, không thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, do đó không chấp nhận ý kiến miễn hình phạt.

Cuối cùng, Tòa án Nhân dân quận Nhạn Tháp, thành phố Tây An trong phiên sơ thẩm đã tuyên án bà Triệu phạm tội vô ý làm hỏa hoạn, xử phạt 3 năm tù giam, cho hưởng án treo 3 năm 6 tháng.